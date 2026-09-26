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LCD Soundsystem - LCD Soundsystem (0190295905262) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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LCD Soundsystem - LCD Soundsystem (0190295905262) виниловая пластинка

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Виниловая Пластинка Lcd Soundsystem Lcd Soundsystem
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 146574
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Коллекция LCD SOUNDSYSTEM
filter_none Товар входит в коллекцию LCD SOUNDSYSTEM

Коллекция LCD SOUNDSYSTEM


Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара LCD Soundsystem - LCD Soundsystem (0190295905262) виниловая пластинка

Track List

A1Daft Punk Is Playing At My House
A2Too Much Love
A3Tribulations
A4Movement
A5Never As Tired As When I'm Waking Up
B1On Repeat
B2Thrills
B3Disco Infiltrator
B4Great Release

Отзывы о товаре LCD Soundsystem - LCD Soundsystem (0190295905262) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Daft Punk Is Playing At My House
A2Too Much Love
A3Tribulations
A4Movement
A5Never As Tired As When I'm Waking Up
B1On Repeat
B2Thrills
B3Disco Infiltrator
B4Great Release
Самовывоз
Доставка
Отзывы


LCD Soundsystem - LCD Soundsystem (0190295905262) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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