Queen - Greatest Hits II (0602557048445) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
Greatest Hits II
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%4 990 руб. 7 105 руб.
В наличии
Код товара: 402876
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 990 руб. -30%
7 105 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602557048445]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
Greatest Hits II
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
A Kind Of Magic, Under Pressure, Radio Ga Ga, I Want It All, I Want To Break Free, Innuendo, It's A Hard Life, Breakthru, Who Wants To Live Forever, Headlong, The Miracle, I'm Going Slightly Mad, The Invisible Man, Hammer To Fall, Friends Will Be Friends, The Show Must Go On, One Vision
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Queen - Greatest Hits II (0602557048445) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Queen – A Kind Of Magic
|4:24
|A2
|Queen, David Bowie – Under Pressure
|3:56
|A3
|Queen – Radio Ga Ga
|5:48
|A4
|Queen – I Want It All
|4:01
|A5
|Queen – I Want To Break Free
|4:18
|B1
|Queen – Innuendo
|6:31
|B2
|Queen – It's A Hard Life
|4:09
|B3
|Queen – Breakthru
|4:08
|B4
|Queen – Who Wants To Live Forever
|4:56
|C1
|Queen – Headlong
|4:33
|C2
|Queen – The Miracle
|5:01
|C3
|Queen – I'm Going Slightly Mad
|4:07
|C4
|Queen – The Invisible Man
|3:55
|D1
|Queen – Hammer To Fall
|3:40
|D2
|Queen – Friends Will Be Friends
|4:07
|D3
|Queen – The Show Must Go On
|4:35
|D4
|Queen – One Vision
|4:02
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Queen, Progressive Rock
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602557048445]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
Greatest Hits II
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
A Kind Of Magic, Under Pressure, Radio Ga Ga, I Want It All, I Want To Break Free, Innuendo, It's A Hard Life, Breakthru, Who Wants To Live Forever, Headlong, The Miracle, I'm Going Slightly Mad, The Invisible Man, Hammer To Fall, Friends Will Be Friends, The Show Must Go On, One Vision
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Queen – A Kind Of Magic
|4:24
|A2
|Queen, David Bowie – Under Pressure
|3:56
|A3
|Queen – Radio Ga Ga
|5:48
|A4
|Queen – I Want It All
|4:01
|A5
|Queen – I Want To Break Free
|4:18
|B1
|Queen – Innuendo
|6:31
|B2
|Queen – It's A Hard Life
|4:09
|B3
|Queen – Breakthru
|4:08
|B4
|Queen – Who Wants To Live Forever
|4:56
|C1
|Queen – Headlong
|4:33
|C2
|Queen – The Miracle
|5:01
|C3
|Queen – I'm Going Slightly Mad
|4:07
|C4
|Queen – The Invisible Man
|3:55
|D1
|Queen – Hammer To Fall
|3:40
|D2
|Queen – Friends Will Be Friends
|4:07
|D3
|Queen – The Show Must Go On
|4:35
|D4
|Queen – One Vision
|4:02
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Queen, Progressive Rock
Достоинства:
Комментарий:
Купила в подарок сыну. Сын доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Пластинки классные, качественные, ровные, без царапин и трещин. Звучание отличное! Довольна покупкой)
Достоинства:
Первая часть хитов группы является одной из самых продаваемых пластинок. Вторая часть содержит более свежие работы и обе эти части покрывают самые главные работы Queen.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Прекрасный звук, отличная выборка треков, в качестве подарка просто супер!
Достоинства:
Комментарий:
Кто-то собирает альбомы, а кто-то довольствуется сборников хитов. Но все равно потом приходит к альбомам))
Достоинства:
Коллекционное издание. Музыка. Качество.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Отличная пластинка, точнее две пластинки. Синие полупрозрачные. Качество отличное! Покупкой очень доволен. Жаль нет 1-го и 3-го выпуска.
Queen - Greatest Hits II (0602557048445) виниловая пластинка – стоимость товара 4990 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Queen - Greatest Hits II (0602557048445) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Купила в подарок сыну. Сын доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Пластинки классные, качественные, ровные, без царапин и трещин. Звучание отличное! Довольна покупкой)
Достоинства:
Первая часть хитов группы является одной из самых продаваемых пластинок. Вторая часть содержит более свежие работы и обе эти части покрывают самые главные работы Queen.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Прекрасный звук, отличная выборка треков, в качестве подарка просто супер!
Достоинства:
Комментарий:
Кто-то собирает альбомы, а кто-то довольствуется сборников хитов. Но все равно потом приходит к альбомам))
Достоинства:
Коллекционное издание. Музыка. Качество.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Отличная пластинка, точнее две пластинки. Синие полупрозрачные. Качество отличное! Покупкой очень доволен. Жаль нет 1-го и 3-го выпуска.