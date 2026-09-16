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Король И Шут - Жаль, нет ружья (Gold) (4606344052673) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Король И Шут - Жаль, нет ружья (Gold) (4606344052673) виниловая пластинка

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Король И Шут - Жаль, нет ружья (Gold) (4606344052673) виниловая пластинка - фото 1
Король И Шут - Жаль, нет ружья (Gold) (4606344052673) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Король и Шут
Альбом (сингл)
нет ружья
Жанр
панк
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Король И Шут - Жаль, нет ружья (Gold) (4606344052673) виниловая пластинка - фото 1
  • Король И Шут - Жаль, нет ружья (Gold) (4606344052673) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 750 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 699145
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Король И Шут - Жаль, нет ружья (Gold) (4606344052673) виниловая пластинка
4 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4606344052673]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Король и Шут
Альбом (сингл)
нет ружья
Жанр
панк
Трек-лист
Волосокрад, Мертвый Анархист, Смешной совет, Некромант, Защитник свиней, Генрих и Смерть, Жаль, нет ружья!, Представляю Я, Мой характер, Песенка пьяного деда, Водяной, Вдова и Горбун, Вино хоббитов, Разборки из-за баб, Утопленник, Медведь, Пьянка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Король И Шут - Жаль, нет ружья (Gold) (4606344052673) виниловая пластинка

«Жаль, нет ружья» — шестой студийный альбом российской панк-рок-группы «Король и Шут». Выпущен 10 октября 2002 года. Последний альбом группы, записанный в «золотом» составе и при участии скрипачки Марии Нефёдовой. Часть песен, включённых в «Жаль, нет ружья!», к периоду записи альбома были довольно старыми, но почти неизвестными за пределами группы. Самая старая песня альбома — «Пьянка», была написана Михаилом Горшенёвым ещё в школе и вошла в демоальбом «Ересь» 1990 года. Композиция «Представляю я» исполнялась на концертах в 1993 году. Демоверсии песен «Волосокрад», «Некромант», «Вдова и Горбун», «Разборки из-за баб» и «Утопленник» Андрей Князев записал на приставке ZX Spectrum после того, как вернулся из армии в 1995 году. Сохранилась запись композиции «Утопленник», исполненной А. Князевым под акустическую гитару в середине 1990-х годов. Ранняя версия песни «Жаль, нет ружья!» существовала уже в 1998 году и примерно в то же время на неё был снят шуточный видеоклип, в котором песню поёт портрет деда, по сюжету съеденного волками (в роли деда — Андрей Князев). Четверостишия, являющиеся вступлениями к композициям «Смешной совет» и «Некромант» были впервые опубликованы в буклете к сборнику песен «Собрание» в 2001 году. К репетиции песен для будущего альбома группа приступила в апреле 2002 года. Первой была полностью сделана аранжировка к заглавной композиции — «Жаль, нет ружья!», а текст песни «Мёртвый анархист» был написан в последний день перед началом студийной записи, к которой приступили в июне на студии «Добролёт» в Санкт-Петербурге.



Теги товара: Король и Шут, Панк-рок

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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4606344052673]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Король и Шут
Альбом (сингл)
нет ружья
Жанр
панк
Трек-лист
Волосокрад, Мертвый Анархист, Смешной совет, Некромант, Защитник свиней, Генрих и Смерть, Жаль, нет ружья!, Представляю Я, Мой характер, Песенка пьяного деда, Водяной, Вдова и Горбун, Вино хоббитов, Разборки из-за баб, Утопленник, Медведь, Пьянка
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Россия
Описание
«Жаль, нет ружья» — шестой студийный альбом российской панк-рок-группы «Король и Шут». Выпущен 10 октября 2002 года. Последний альбом группы, записанный в «золотом» составе и при участии скрипачки Марии Нефёдовой. Часть песен, включённых в «Жаль, нет ружья!», к периоду записи альбома были довольно старыми, но почти неизвестными за пределами группы. Самая старая песня альбома — «Пьянка», была написана Михаилом Горшенёвым ещё в школе и вошла в демоальбом «Ересь» 1990 года. Композиция «Представляю я» исполнялась на концертах в 1993 году. Демоверсии песен «Волосокрад», «Некромант», «Вдова и Горбун», «Разборки из-за баб» и «Утопленник» Андрей Князев записал на приставке ZX Spectrum после того, как вернулся из армии в 1995 году. Сохранилась запись композиции «Утопленник», исполненной А. Князевым под акустическую гитару в середине 1990-х годов. Ранняя версия песни «Жаль, нет ружья!» существовала уже в 1998 году и примерно в то же время на неё был снят шуточный видеоклип, в котором песню поёт портрет деда, по сюжету съеденного волками (в роли деда — Андрей Князев). Четверостишия, являющиеся вступлениями к композициям «Смешной совет» и «Некромант» были впервые опубликованы в буклете к сборнику песен «Собрание» в 2001 году. К репетиции песен для будущего альбома группа приступила в апреле 2002 года. Первой была полностью сделана аранжировка к заглавной композиции — «Жаль, нет ружья!», а текст песни «Мёртвый анархист» был написан в последний день перед началом студийной записи, к которой приступили в июне на студии «Добролёт» в Санкт-Петербурге.


Теги товара: Король и Шут, Панк-рок
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Купить Король И Шут - Жаль, нет ружья (Gold) (4606344052673) виниловая пластинка - по цене 4750 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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