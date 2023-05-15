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Queen - News Of The World (0602547202727) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Queen - News Of The World (0602547202727) виниловая пластинка

2 Отзывы
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Queen - News Of The World (0602547202727) виниловая пластинка - фото 1
Queen - News Of The World (0602547202727) виниловая пластинка - фото 2
Queen - News Of The World (0602547202727) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
News Of The World
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Queen - News Of The World (0602547202727) виниловая пластинка - фото 1
  • Queen - News Of The World (0602547202727) виниловая пластинка - фото 2
  • Queen - News Of The World (0602547202727) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402881
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Queen - News Of The World (0602547202727) виниловая пластинка
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Queen
filter_none Товар входит в коллекцию Queen

Коллекция Queen


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602547202727]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
News Of The World
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
We Will Rock You, We Are The Champions, Sheer Heart Attack, All Dead, All Dead, Spread Your Wings, Fight From The Inside, Get Down, Make Love, Sleeping On The Sidewalk, Who Needs You, It's Late, My Melancholy Blues
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Queen - News Of The World (0602547202727) виниловая пластинка

Track List

Queen

Keep Yourself Alive
Doing All Right
Great King Rat
My Fairy King
Liar
The Night Comes Down
Modern Times Rock'n'Roll
Son And Daughter
Jesus
Seven Seas Of Rhye...

Queen II

Procession
Father To Son
White Queen (As It Began)
Some Day One Day
The Loser In The End
Ogre Battle
The Fairy Feller's Master Stroke
Nevermore
The March Of The Black Queen
Funny How Love Is
Seven Seas Of Rhye

Sheer Heart Attack

Brighton Rock
Killer Queen
Tenement Funster
Flick Of The Wrist
Lily Of The Valley
Now I'm Here
In The Lap Of The Gods
Stone Cold Crazy
Dear Friends
Misfire
Bring Back That Leroy Brown
She Makes Me (Stormtrooper In Stilettos)
In The Lap Of The Gods...Revisited

A Night At The Opera

Death On Two Legs (Dedicated To...
Lazing On A Sunday Afternoon
I'm In Love With My Car
You're My Best Friend
'39
Sweet Lady
Seaside Rendezvous
The Prophet's Song
Love Of My Life
Good Company
Bohemian Rhapsody
God Save The Queen

A Day At The Races

Tie Your Mother Down
You Take My Breath Away
Long Away
The Millionaire Waltz
You And I
Somebody To Love
White Man
Good Old-Fashioned Lover Boy
Drowse
Teo Torriatte (Let Us Cling Together)

News Of The World

We Will Rock You
We Are The Champions
Sheer Heart Attack
All Dead, All Dead
Spread Your Wings
Fight From The Inside
Get Down Make Love
Sleeping On The Sidewalk
Who Needs You
It's Late
My Melancholy Blues

Jazz

Mustapha
Fat Bottomed Girls
Jealousy
Bicycle Race
If You Can't Beat Them
Let Me Entertain You
Dead On Time
In Only Seven Days
Dreamers Ball
Fun It
Leaving Home Ain't Easy
Don't Stop Me Now
More Of That Jazz

The Game

Play The Game
Dragon Attack
Another One Bites The Dust
Need Your Loving Tonight
Crazy Little Thing Called Love
Rock It (Prime Jive)
Don't Try Suicide
Sail Away Sweet Sister
Coming Soon
Save Me

Flash Gordon

Flash's Theme
In The Space Capsule (The Love Theme)
Ming's Theme (In The Court Of Ming The Merciless)
The Ring (Hypnotic Seduction Of Dale)
Football Fight
In The Death Cell (Love Theme Reprise)
Execution Of Flash
The Kiss (Aura Resurrects Flash)
Arboria (Planet Of The Tree Men)
Escape From The Swamp
Flash To The Rescue
Vultan's Theme (Attack Of The Hawk Men)
Battle Theme
The Wedding March
Marriage Of Dale And Ming (And Flash Approaching)
Crash Dive On Mingo City
Flash's Theme Reprise (Victory Celebrations)
The Hero

Hot Space

Staying Power
Dancer
Back Chat
Body Language
Action This Day
Put Out The Fire
Life Is Real (Song For Lennon)
Calling All Girls
Las Palabras De Amor (The Words Of Love)
Cool Cat
Under Pressure

The Works

Radio Ga Ga
Tear It Up
It's A Hard Life
Man On The Prowl
Machines (Or 'Back To Humans')
I Want To Break Free
Keep Passing The Open Windows
Hammer To Fall
Is This The World We Created...?

A Kind Of Magic

One Vision
A Kind Of Magic
One Year Of Love
Pain Is So Close To Pleasure
Friends Will Be Friends
Who Wants To Live Forever
Gimme The Prize (Kurgan's Theme)
Don't Lose Your Head
Princes Of The Universe

The Miracle

Party
Khashoggi's Ship
The Miracle
I Want It All
The Invisible Man
Breakthru
Rain Must Fall
Scandal
My Baby Does Me
Was It All Worth It

Innuendo

Innuendo
I'm Going Slightly Mad
Headlong
These Are The Days Of Our Lives
Don't Try So Hard
Ride The Wild Wind
All God's People
I Can't Live With You
Delilah
The Hitman
Bijou
The Show Must Go On

Made In Heaven

It's A Beautiful Day
Made In Heaven
Let Me Live
Mother Love
My Life Has Been Saved
I Was Born To Love You
Heaven For Everyone
Too Much Love Will Kill You
You Don't Fool Me
A Winter's Tale
It's A Beautiful Day (Reprise)
"13"



Теги товара: Queen, Progressive Rock

Отзывы о товаре Queen - News Of The World (0602547202727) виниловая пластинка

15.05.2023
сЕРГЕЙ

Достоинства:
Достойное переиздание , отличная полиграфия , звучание на уровне Half speed mastered . Легендарный альбом с двумя рок-гимнами .

Недостатки:
Нет

Комментарий:
News of the World — шестой студийный альбом британской рок-группы Queen выпущен 28 октября 1977 года . К настоящему времени альбом считаеться одним из величайших альбомов Queen , а We Are the Champions и We Will Rock You - признаны рок-гимнами . Альбом занял 4-е место в британском чарте альбомов, стал четырежды платиновым в Соединенных Штатах Достойное переиздание, достиг 3-го места в чарте лучших альбомов США и получил высокие сертификаты по всему миру . Данный это релиз 2015 года из серии Half speed mastered на180 граммовом чёрном виниле . Качественная масса пластинки, без посторонних шумов . Оформление пластинки альбомное с разворотом соответствует оригиналу и присутствует внутренний конверт с текстами песен .
24.10.2021
Вадим

Достоинства:
Конверт в виде книжки, внутренний конверт с антистатической вставкой, тяжелый диск, звук радует качеством. Это Классика.

Недостатки:
Не обнаружил.

Комментарий:
Это третий альбом купленный в Котофото. Радует цена.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602547202727]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
News Of The World
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
We Will Rock You, We Are The Champions, Sheer Heart Attack, All Dead, All Dead, Spread Your Wings, Fight From The Inside, Get Down, Make Love, Sleeping On The Sidewalk, Who Needs You, It's Late, My Melancholy Blues
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

Queen

Keep Yourself Alive
Doing All Right
Great King Rat
My Fairy King
Liar
The Night Comes Down
Modern Times Rock'n'Roll
Son And Daughter
Jesus
Seven Seas Of Rhye...

Queen II

Procession
Father To Son
White Queen (As It Began)
Some Day One Day
The Loser In The End
Ogre Battle
The Fairy Feller's Master Stroke
Nevermore
The March Of The Black Queen
Funny How Love Is
Seven Seas Of Rhye

Sheer Heart Attack

Brighton Rock
Killer Queen
Tenement Funster
Flick Of The Wrist
Lily Of The Valley
Now I'm Here
In The Lap Of The Gods
Stone Cold Crazy
Dear Friends
Misfire
Bring Back That Leroy Brown
She Makes Me (Stormtrooper In Stilettos)
In The Lap Of The Gods...Revisited

A Night At The Opera

Death On Two Legs (Dedicated To...
Lazing On A Sunday Afternoon
I'm In Love With My Car
You're My Best Friend
'39
Sweet Lady
Seaside Rendezvous
The Prophet's Song
Love Of My Life
Good Company
Bohemian Rhapsody
God Save The Queen

A Day At The Races

Tie Your Mother Down
You Take My Breath Away
Long Away
The Millionaire Waltz
You And I
Somebody To Love
White Man
Good Old-Fashioned Lover Boy
Drowse
Teo Torriatte (Let Us Cling Together)

News Of The World

We Will Rock You
We Are The Champions
Sheer Heart Attack
All Dead, All Dead
Spread Your Wings
Fight From The Inside
Get Down Make Love
Sleeping On The Sidewalk
Who Needs You
It's Late
My Melancholy Blues

Jazz

Mustapha
Fat Bottomed Girls
Jealousy
Bicycle Race
If You Can't Beat Them
Let Me Entertain You
Dead On Time
In Only Seven Days
Dreamers Ball
Fun It
Leaving Home Ain't Easy
Don't Stop Me Now
More Of That Jazz

The Game

Play The Game
Dragon Attack
Another One Bites The Dust
Need Your Loving Tonight
Crazy Little Thing Called Love
Rock It (Prime Jive)
Don't Try Suicide
Sail Away Sweet Sister
Coming Soon
Save Me

Flash Gordon

Flash's Theme
In The Space Capsule (The Love Theme)
Ming's Theme (In The Court Of Ming The Merciless)
The Ring (Hypnotic Seduction Of Dale)
Football Fight
In The Death Cell (Love Theme Reprise)
Execution Of Flash
The Kiss (Aura Resurrects Flash)
Arboria (Planet Of The Tree Men)
Escape From The Swamp
Flash To The Rescue
Vultan's Theme (Attack Of The Hawk Men)
Battle Theme
The Wedding March
Marriage Of Dale And Ming (And Flash Approaching)
Crash Dive On Mingo City
Flash's Theme Reprise (Victory Celebrations)
The Hero

Hot Space

Staying Power
Dancer
Back Chat
Body Language
Action This Day
Put Out The Fire
Life Is Real (Song For Lennon)
Calling All Girls
Las Palabras De Amor (The Words Of Love)
Cool Cat
Under Pressure

The Works

Radio Ga Ga
Tear It Up
It's A Hard Life
Man On The Prowl
Machines (Or 'Back To Humans')
I Want To Break Free
Keep Passing The Open Windows
Hammer To Fall
Is This The World We Created...?

A Kind Of Magic

One Vision
A Kind Of Magic
One Year Of Love
Pain Is So Close To Pleasure
Friends Will Be Friends
Who Wants To Live Forever
Gimme The Prize (Kurgan's Theme)
Don't Lose Your Head
Princes Of The Universe

The Miracle

Party
Khashoggi's Ship
The Miracle
I Want It All
The Invisible Man
Breakthru
Rain Must Fall
Scandal
My Baby Does Me
Was It All Worth It

Innuendo

Innuendo
I'm Going Slightly Mad
Headlong
These Are The Days Of Our Lives
Don't Try So Hard
Ride The Wild Wind
All God's People
I Can't Live With You
Delilah
The Hitman
Bijou
The Show Must Go On

Made In Heaven

It's A Beautiful Day
Made In Heaven
Let Me Live
Mother Love
My Life Has Been Saved
I Was Born To Love You
Heaven For Everyone
Too Much Love Will Kill You
You Don't Fool Me
A Winter's Tale
It's A Beautiful Day (Reprise)
"13"


Теги товара: Queen, Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы
15.05.2023
сЕРГЕЙ

Достоинства:
Достойное переиздание , отличная полиграфия , звучание на уровне Half speed mastered . Легендарный альбом с двумя рок-гимнами .

Недостатки:
Нет

Комментарий:
News of the World — шестой студийный альбом британской рок-группы Queen выпущен 28 октября 1977 года . К настоящему времени альбом считаеться одним из величайших альбомов Queen , а We Are the Champions и We Will Rock You - признаны рок-гимнами . Альбом занял 4-е место в британском чарте альбомов, стал четырежды платиновым в Соединенных Штатах Достойное переиздание, достиг 3-го места в чарте лучших альбомов США и получил высокие сертификаты по всему миру . Данный это релиз 2015 года из серии Half speed mastered на180 граммовом чёрном виниле . Качественная масса пластинки, без посторонних шумов . Оформление пластинки альбомное с разворотом соответствует оригиналу и присутствует внутренний конверт с текстами песен .
24.10.2021
Вадим

Достоинства:
Конверт в виде книжки, внутренний конверт с антистатической вставкой, тяжелый диск, звук радует качеством. Это Классика.

Недостатки:
Не обнаружил.

Комментарий:
Это третий альбом купленный в Котофото. Радует цена.


Queen - News Of The World (0602547202727) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4660 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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