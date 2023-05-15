Queen - News Of The World (0602547202727) виниловая пластинка

сЕРГЕЙ



Достойное переиздание , отличная полиграфия , звучание на уровне Half speed mastered . Легендарный альбом с двумя рок-гимнами .НетNews of the World — шестой студийный альбом британской рок-группы Queen выпущен 28 октября 1977 года . К настоящему времени альбом считаеться одним из величайших альбомов Queen , а We Are the Champions и We Will Rock You - признаны рок-гимнами . Альбом занял 4-е место в британском чарте альбомов, стал четырежды платиновым в Соединенных Штатах Достойное переиздание, достиг 3-го места в чарте лучших альбомов США и получил высокие сертификаты по всему миру . Данный это релиз 2015 года из серии Half speed mastered на180 граммовом чёрном виниле . Качественная масса пластинки, без посторонних шумов . Оформление пластинки альбомное с разворотом соответствует оригиналу и присутствует внутренний конверт с текстами песен .