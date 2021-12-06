Описание товара Queen - Innuendo (0602547202819) виниловая пластинка

Innuendo (англ. недосказанность, косвенный намек) — четырнадцатый студийный альбом британской рок-группы «Queen». Innuendo — последний альбом «Queen», записанный и выпущенный при жизни Фредди Меркьюри. Название Innuendo содержит «косвенный намёк» на то, что группа в таком составе просуществует совсем недолго. Последние песни очень тяжело давались Фредди, который был уже тяжело болен. Тем не менее, альбом был закончен и прекрасно принят публикой. В его поддержку было снято несколько клипов, один из которых, «These Are The Days of Our Lives», стал последним видео с участием Меркьюри. Меркьюри не говорил публично о своём здоровье, не желая продавать свою музыку из-за сочувствия людей. Он был настроен продолжать работать с Queen столько, сколько он сможет: «Буду работать, пока не грохнусь» («Keep working until I fucking drop»). Репортёры не давали ему покоя в его лондонской резиденции, затрудняя работу над альбомом. Это заставило Queen переместиться в студию Mountain Studios в Монтрё, где более безопасная и умиротворяющая обстановка позволила группе сконцентрироваться. Ещё на ранней стадии записи Innuendo было решено снова указать Queen в качестве авторов всех композиций; Мэй отметил, что это существенно облегчило процесс записи, а Тэйлор заметил, что это помогло устранить те эгоистичные метания, которые в итоге разваливают группы. Обложка альбома была создана Queen и Ричардом Греем, основой стала иллюстрация французского графика XIX века Жана Гранвиля. Буклет к альбому также был иллюстрирован произведениями Гранвиля или стилизованными под его работы рисунками.