Doc Gyneco - Premiere Consultation (Box) (0190295990886) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.05.2016
Исполнитель
Doc Gyneco
Альбом (сингл)
PREMIERE CONSULTATION
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 640 руб.
В наличии
Код товара: 138453
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295990886]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.05.2016
Исполнитель
Doc Gyneco
Альбом (сингл)
PREMIERE CONSULTATION
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
CD в комплекте
3 CD
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Doc Gyneco - Premiere Consultation (Box) (0190295990886) виниловая пластинка
Track List
|1
|Viens Voir Le Docteur - Dirty Moog Mix
|5:22
|2
|Dans Ma Rue (High For The Chronic!)
|4:01
|3
|Nirvana
|5:38
|4
|Passement de Jambes
|3:56
|5
|Ne Ici
|4:34
|6
|Vanessa
|5:26
|7
|Classez-moi Dans la Variet
|4:17
|8
|Les Filles Du Moove
|4:14
|9
|Si Tu Crois Que Je Peze
|3:40
|10
|No Se Vende la Calle - L.A. Razza Mix (featuring El Maestro)
|4:17
|11
|Celui Qui Vient Chez Toi (Quand Tu N'es Pas La)
|4:11
|12
|Est-ce Que ca Le Fait ? (featuring Passi)
|4:32
|13
|Tel Pere Tel Fils (Papa Was A Rollin' Stone)
|4:14
|14
|Premiere Consultation
|4:07
|1
|Interlude Promo 1996
|0:27
|2
|Viens Voir Le Docteur (Version Alternative) (Nouveau Mix 2016)
|5:05
|3
|Le Mec En Vogue -Inedit
|3:27
|4
|Interlude Les Filles Que J'aime
|1:12
|5
|Ne Rue Case Negre (featuring MC Janik)
|4:27
|6
|Interlude Dans Ma Rue - Interview
|0:22
|7
|In My Street (White M Mix) (featuring Jm Sissoko)
|3:31
|8
|Histoire D'un Mec - Inedit
|4:54
|9
|Intro Interview Baskets Blanches
|1:07
|10
|Nirvana (Version Alternative)
|5:05
|11
|Interlude Charles Aznavour Tous Les Matins
|0:29
|12
|La Boheme - Inedit (featuring Assia)
|3:34
|13
|Interlude J'blague Avec la Balle
|0:07
|14
|Passement de Jambes (Version Alternative)
|5:00
|15
|Ma Salope a Moi
|4:10
|16
|Nterlude Ami Ou Ennemi
|0:24
|17
|Arretes de Mentir (featuring Arsenik)
|5:05
|18
|Nirvana (Piano/Voix)
|4:10
|19
|Classe Moi Dans la Variet (Remix DJ Erise Et Doct Ness)
|4:21
|20
|Outro
|0:17
|1
|Viens Voir Le Docteur (Instrumental)
|5:12
|2
|Dans Ma Rue (Instrumental)
|4:01
|3
|Nirvana (Instrumental)
|5:36
|4
|Passement De Jambes (Instrumental)
|3:50
|5
|Ne Ici (Instrumental)
|4:34
|6
|Vanessa (Instrumental)
|5:06
|7
|Classez Moi Dans La Variet (Instrumental)
|4:17
|8
|Les Filles Du Moove (Instrumental)
|4:14
|9
|Si Tu Crois Que Je Peze (Instrumental)
|3:40
|10
|No Se Vende La Calle (Instrumental)
|4:17
|11
|Celui Qui Vient Chez Toi (Instrumental)
|4:11
|12
|Est-Ce Que Ca Le Fait? (Instrumental)
|4:32
|13
|Tel Pere Tel Fils (Instrumental)
|4:14
|14
|Premiere Consultation (Instrumental)
|4:06
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295990886]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.05.2016
Исполнитель
Doc Gyneco
Альбом (сингл)
PREMIERE CONSULTATION
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
CD в комплекте
3 CD
Страна производитель
США
Track List
|1
|Viens Voir Le Docteur - Dirty Moog Mix
|5:22
|2
|Dans Ma Rue (High For The Chronic!)
|4:01
|3
|Nirvana
|5:38
|4
|Passement de Jambes
|3:56
|5
|Ne Ici
|4:34
|6
|Vanessa
|5:26
|7
|Classez-moi Dans la Variet
|4:17
|8
|Les Filles Du Moove
|4:14
|9
|Si Tu Crois Que Je Peze
|3:40
|10
|No Se Vende la Calle - L.A. Razza Mix (featuring El Maestro)
|4:17
|11
|Celui Qui Vient Chez Toi (Quand Tu N'es Pas La)
|4:11
|12
|Est-ce Que ca Le Fait ? (featuring Passi)
|4:32
|13
|Tel Pere Tel Fils (Papa Was A Rollin' Stone)
|4:14
|14
|Premiere Consultation
|4:07
|1
|Interlude Promo 1996
|0:27
|2
|Viens Voir Le Docteur (Version Alternative) (Nouveau Mix 2016)
|5:05
|3
|Le Mec En Vogue -Inedit
|3:27
|4
|Interlude Les Filles Que J'aime
|1:12
|5
|Ne Rue Case Negre (featuring MC Janik)
|4:27
|6
|Interlude Dans Ma Rue - Interview
|0:22
|7
|In My Street (White M Mix) (featuring Jm Sissoko)
|3:31
|8
|Histoire D'un Mec - Inedit
|4:54
|9
|Intro Interview Baskets Blanches
|1:07
|10
|Nirvana (Version Alternative)
|5:05
|11
|Interlude Charles Aznavour Tous Les Matins
|0:29
|12
|La Boheme - Inedit (featuring Assia)
|3:34
|13
|Interlude J'blague Avec la Balle
|0:07
|14
|Passement de Jambes (Version Alternative)
|5:00
|15
|Ma Salope a Moi
|4:10
|16
|Nterlude Ami Ou Ennemi
|0:24
|17
|Arretes de Mentir (featuring Arsenik)
|5:05
|18
|Nirvana (Piano/Voix)
|4:10
|19
|Classe Moi Dans la Variet (Remix DJ Erise Et Doct Ness)
|4:21
|20
|Outro
|0:17
|1
|Viens Voir Le Docteur (Instrumental)
|5:12
|2
|Dans Ma Rue (Instrumental)
|4:01
|3
|Nirvana (Instrumental)
|5:36
|4
|Passement De Jambes (Instrumental)
|3:50
|5
|Ne Ici (Instrumental)
|4:34
|6
|Vanessa (Instrumental)
|5:06
|7
|Classez Moi Dans La Variet (Instrumental)
|4:17
|8
|Les Filles Du Moove (Instrumental)
|4:14
|9
|Si Tu Crois Que Je Peze (Instrumental)
|3:40
|10
|No Se Vende La Calle (Instrumental)
|4:17
|11
|Celui Qui Vient Chez Toi (Instrumental)
|4:11
|12
|Est-Ce Que Ca Le Fait? (Instrumental)
|4:32
|13
|Tel Pere Tel Fils (Instrumental)
|4:14
|14
|Premiere Consultation (Instrumental)
|4:06
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Doc Gyneco - Premiere Consultation (Box) (0190295990886) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 8640 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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