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Король И Шут - Лучшее (Gold & Silver) (4606344052772) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Король И Шут - Лучшее (Gold & Silver) (4606344052772) виниловая пластинка

2 Отзывы
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Король И Шут - Лучшее (Gold &amp; Silver) (4606344052772) виниловая пластинка - фото 1
Король И Шут - Лучшее (Gold &amp; Silver) (4606344052772) виниловая пластинка - фото 2
Король И Шут - Лучшее (Gold &amp; Silver) (4606344052772) виниловая пластинка - фото 3
Король И Шут - Лучшее (Gold &amp; Silver) (4606344052772) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Король и Шут
Альбом (сингл)
Лучшее
Жанр
Русский рок
Цвет винила
серебристый, золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Король И Шут - Лучшее (Gold &amp; Silver) (4606344052772) виниловая пластинка - фото 1
  • Король И Шут - Лучшее (Gold &amp; Silver) (4606344052772) виниловая пластинка - фото 2
  • Король И Шут - Лучшее (Gold &amp; Silver) (4606344052772) виниловая пластинка - фото 3
  • Король И Шут - Лучшее (Gold &amp; Silver) (4606344052772) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705781
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Король И Шут - Лучшее (Gold & Silver) (4606344052772) виниловая пластинка
6 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
United Music Group
Barcode
[4606344052772]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Король и Шут
Альбом (сингл)
Лучшее
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Ром, Ели Мясо Мужики, Лесник, Прыгну Со Скалы, Кукла Колдуна, Проклятый Старый Дом, Мариоки, Мёртвый Анархист, Танец Злобного Гения, Гимн Шута, Фред, Дурак И Молния, Два Вора И Моа, Камнем По Голове, Северный Флот, Писатель Гудвин, Джокер, Некромант, Отражение, Мастер Приглашает В Гости, Невеста Палача, Помнят С Горечью Древляне, Жаль, Ружья!, Медведь, Двое Против Всех, Валет И Дама, Волосокрад, Дагон, Фокусник, Воспоминания О Былой Любви
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серебристый, золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Король И Шут - Лучшее (Gold & Silver) (4606344052772) виниловая пластинка

Король И Шут - Лучшее (Gold & Silver) (4606344052772) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Король И Шут - Лучшее (Gold & Silver) (4606344052772) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
27.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Давно хотел себе подарить данной сборник в виниле, все любимые песни сконцентрированы в двух пластинках на 4х сторонах. Звук чистый, пластинки ровные, упаковка надежная.
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2026
Людмила С.

Достоинства:


Комментарий:
Качество звука отличное, спасибо большое очень понравились пластинки



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
United Music Group
Barcode
[4606344052772]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Король и Шут
Альбом (сингл)
Лучшее
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Ром, Ели Мясо Мужики, Лесник, Прыгну Со Скалы, Кукла Колдуна, Проклятый Старый Дом, Мариоки, Мёртвый Анархист, Танец Злобного Гения, Гимн Шута, Фред, Дурак И Молния, Два Вора И Моа, Камнем По Голове, Северный Флот, Писатель Гудвин, Джокер, Некромант, Отражение, Мастер Приглашает В Гости, Невеста Палача, Помнят С Горечью Древляне, Жаль, Ружья!, Медведь, Двое Против Всех, Валет И Дама, Волосокрад, Дагон, Фокусник, Воспоминания О Былой Любви
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серебристый, золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Король И Шут - Лучшее (Gold & Silver) (4606344052772) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Давно хотел себе подарить данной сборник в виниле, все любимые песни сконцентрированы в двух пластинках на 4х сторонах. Звук чистый, пластинки ровные, упаковка надежная.
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2026
Людмила С.

Достоинства:


Комментарий:
Качество звука отличное, спасибо большое очень понравились пластинки


Купить Король И Шут - Лучшее (Gold & Silver) (4606344052772) виниловая пластинка - по цене 6860 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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