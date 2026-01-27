Король И Шут - Лучшее (Gold & Silver) (4606344052772) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Король и Шут
Альбом (сингл)
Лучшее
Жанр
Русский рок
Цвет винила
серебристый, золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 860 руб.
В наличии
Код товара: 705781
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 860 руб.
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
United Music Group
Barcode
[4606344052772]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Король и Шут
Альбом (сингл)
Лучшее
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Ром, Ели Мясо Мужики, Лесник, Прыгну Со Скалы, Кукла Колдуна, Проклятый Старый Дом, Мариоки, Мёртвый Анархист, Танец Злобного Гения, Гимн Шута, Фред, Дурак И Молния, Два Вора И Моа, Камнем По Голове, Северный Флот, Писатель Гудвин, Джокер, Некромант, Отражение, Мастер Приглашает В Гости, Невеста Палача, Помнят С Горечью Древляне, Жаль, Ружья!, Медведь, Двое Против Всех, Валет И Дама, Волосокрад, Дагон, Фокусник, Воспоминания О Былой Любви
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серебристый, золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Король И Шут - Лучшее (Gold & Silver) (4606344052772) виниловая пластинка
Король И Шут - Лучшее (Gold & Silver) (4606344052772) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Король и Шут, Русский рок, Панк-рок
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
United Music Group
Barcode
[4606344052772]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Король и Шут
Альбом (сингл)
Лучшее
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Ром, Ели Мясо Мужики, Лесник, Прыгну Со Скалы, Кукла Колдуна, Проклятый Старый Дом, Мариоки, Мёртвый Анархист, Танец Злобного Гения, Гимн Шута, Фред, Дурак И Молния, Два Вора И Моа, Камнем По Голове, Северный Флот, Писатель Гудвин, Джокер, Некромант, Отражение, Мастер Приглашает В Гости, Невеста Палача, Помнят С Горечью Древляне, Жаль, Ружья!, Медведь, Двое Против Всех, Валет И Дама, Волосокрад, Дагон, Фокусник, Воспоминания О Былой Любви
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серебристый, золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Король И Шут - Лучшее (Gold & Silver) (4606344052772) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Король и Шут, Русский рок, Панк-рок
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Король и Шут, Русский рок, Панк-рок
Достоинства:
Комментарий:
Давно хотел себе подарить данной сборник в виниле, все любимые песни сконцентрированы в двух пластинках на 4х сторонах. Звук чистый, пластинки ровные, упаковка надежная.
Достоинства:
Комментарий:
Качество звука отличное, спасибо большое очень понравились пластинки
Купить Король И Шут - Лучшее (Gold & Silver) (4606344052772) виниловая пластинка - по цене 6860 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Король И Шут - Лучшее (Gold & Silver) (4606344052772) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Давно хотел себе подарить данной сборник в виниле, все любимые песни сконцентрированы в двух пластинках на 4х сторонах. Звук чистый, пластинки ровные, упаковка надежная.
Достоинства:
Комментарий:
Качество звука отличное, спасибо большое очень понравились пластинки