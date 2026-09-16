Helloween - March Of Time: The Best Of 40 Years (Box) (coloured) (4099964129878) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Helloween
Альбом (сингл)
March Of Time: The Best Of 40 Years
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 320 руб.
В наличии
Код товара: 706905
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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Bertelsmann Music Group
Barcode
[4099964129878]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Helloween
Альбом (сингл)
March Of Time: The Best Of 40 Years
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Walls Of Jericho / Ride The Sky, Metal Invaders, Victim Of Fate, How Many Tears, Eagle Fly Free, Whyx, Forever And One (Neverland), Power, Halloween, A Tale That Wasn't Right, Future World, March Of Time, Dr. Stein, I Want Out, Keeper Of The Seven Keys, Kids Of The Century, Number One, Windmill, Sole Survivor, Perfect Gentleman, In The Middle Of A Heartbeat, Steel Tormentor, Hey Lord, I Can, If I Could Fly, Mr. Torture, Hell Was Made In Heaven, Light The Universe, The Invisible Man, As Long As I
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Helloween - March Of Time: The Best Of 40 Years (Box) (coloured) (4099964129878) виниловая пластинка
Специальный сборник группы Helloween, выпущенный в честь 40-летия их карьеры. Сборник представлен в формате 5 LP и включает в себя лучшие треки группы, отражающие их эволюцию и значимость в мире хеви-метала.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Bertelsmann Music Group
Barcode
[4099964129878]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Helloween
Альбом (сингл)
March Of Time: The Best Of 40 Years
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Walls Of Jericho / Ride The Sky, Metal Invaders, Victim Of Fate, How Many Tears, Eagle Fly Free, Whyx, Forever And One (Neverland), Power, Halloween, A Tale That Wasn't Right, Future World, March Of Time, Dr. Stein, I Want Out, Keeper Of The Seven Keys, Kids Of The Century, Number One, Windmill, Sole Survivor, Perfect Gentleman, In The Middle Of A Heartbeat, Steel Tormentor, Hey Lord, I Can, If I Could Fly, Mr. Torture, Hell Was Made In Heaven, Light The Universe, The Invisible Man, As Long As I
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Специальный сборник группы Helloween, выпущенный в честь 40-летия их карьеры. Сборник представлен в формате 5 LP и включает в себя лучшие треки группы, отражающие их эволюцию и значимость в мире хеви-метала.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Helloween - March Of Time: The Best Of 40 Years (Box) (coloured) (4099964129878) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 22320 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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