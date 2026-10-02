Queen -, Made In Heaven (0602547288271) виниловая пластинка
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Коллекция Queen
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В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитQueen - A Day At The Races (0602547202703) виниловая пластинка
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В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитQueen - A Night At The Opera (0602547202697) виниловая пластинка
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В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитQueen - Flash Gordon (0602547202765) виниловая пластинка
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В наличииЦена 4 780 руб. 6 900 руб.1195 руб. в СплитQueen - Greatest Hits (0602557048414) виниловая пластинка
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В наличииЦена 4 990 руб. 7 105 руб.1248 руб. в СплитQueen - Greatest Hits II (0602557048445) виниловая пластинка
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В наличииЦена 4 430 руб.1108 руб. в СплитQueen - Hot Space (0602547202772) виниловая пластинка
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В наличииЦена 6 290 руб.1573 руб. в СплитQueen - Innuendo (0602547202819) виниловая пластинка
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В наличииЦена 4 660 руб.1165 руб. в СплитQueen - News Of The World (0602547202727) виниловая пластинка
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В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитQueen - Queen (0602547202642) виниловая пластинка
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В наличииЦена 6 980 руб.1745 руб. в СплитQueen -, Made In Heaven (0602547288271) виниловая пластинка
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В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитQueen - The Game (0602547202758) виниловая пластинка
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В наличииЦена 4 430 руб.1108 руб. в СплитQueen - The Miracle (0602547202802) виниловая пластинка
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В наличииЦена 4 660 руб.1165 руб. в СплитQueen - The Works (0602547202789) виниловая пластинка
Характеристики
Описание товара Queen -, Made In Heaven (0602547288271) виниловая пластинка
Made In Heaven — пятнадцатый студийный альбом рок-группы «Queen», выпущен 6 ноября 1995 года. После смерти Фредди Меркьюри в 1991 остальные три члена группы: Брайан Мэй, Роджер Тэйлор и Джон Дикон использовали записи голоса Фредди Меркьюри в создании последнего альбома Queen. Некоторые песни из альбома были уже знакомы публике, но инструментальные партии Брайана, Джона и Роджера были полностью переработаны. «My Life Has Been Saved» входила в сингл к песне «Scandal», а «Made in Heaven» и «I Was Born to Love You» ранее выходили на сольных пластинках Меркьюри. «Heaven for Everyone» — песня группы Роджера Тейлора The Cross, которая вошла в альбом Shove It (1988). Песню «Too Much Love Will Kill You» ранее исполнил Брайан Мэй, она входила в его сольный альбом Back to the Light (1992). «A Winter’s Tale» — последняя композиция, написанная Меркьюри, а «Mother Love» — последняя, недопетая песня Фредди. Альбом стал самым популярным из всех, когда либо выпускаемых группой. В 14 странах он занял первое место, а в двадцати стал платиновым (в некоторых странах по нескольку раз). В Великобритании альбом занял первое место и был продан в количестве 1 500 000 копий (четырежды платиновый), что сделало его самым распродаваемым студийным альбомом группы. В Европе альбом был продан количеством более 7 000 000 копий.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Queen
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Queen
Отзывы о товаре Queen -, Made In Heaven (0602547288271) виниловая пластинка