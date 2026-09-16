OST - 100.000 Dollari Per Ringo (Bruno Nicolai) (coloured) (8032484367913) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара OST - 100.000 Dollari Per Ringo (Bruno Nicolai) (coloured) (8032484367913) виниловая пластинка
Окунитесь в пыльный, драматичный мир спагетти-вестерна с впечатляющей музыкой Бруно Николаи за 100 000 долларов за Ринго. Эта жемчужина 1965 года наконец-то получает своё почётное звание в роскошном издании на двух виниловых пластинках — отпечатанных на ярко-оранжевом 180-граммовом виниле и наполненных ранее не издававшимися треками, — мечта любого коллекционера. Николаи, наиболее известный как правая рука Эннио Морриконе, создаёт звуковой ландшафт, полный напряжения и лиричности. Главная тема, богатая дрожащими гитарами, скорбной губной гармошкой и парящими струнными, передаёт одновременно суровость и душу сюжета фильма, пропитанного жаждой мести. От барочных интермедий до адреналиновых духовых инструментов – это мастер-класс по эмоциональному контрасту. Это ограниченное издание (1000 пронумерованных экземпляров!) возрождает забытое сокровище, наполняя каждую перестрелку и тихий взгляд кинематографическим шиком. Прекрасно упакованный и с ещё более прекрасным звучанием, этот альбом обязательно понравится как ценителям саундтреков, так и поклонникам вестернов. Седлайте седло — это то, что нужно!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Отзывы о товаре OST - 100.000 Dollari Per Ringo (Bruno Nicolai) (coloured) (8032484367913) виниловая пластинка