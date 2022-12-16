The Flower Kings - Unfold The Future (0196587484910) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
16.12.2022
Исполнитель
The Flower Kings
Альбом (сингл)
UNFOLD THE FUTURE
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 750 руб.
В наличии
Код товара: 624461
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6 750 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Insideoutmusic Catalog
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
16.12.2022
Исполнитель
The Flower Kings
Альбом (сингл)
UNFOLD THE FUTURE
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
2 CD
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х3
Вес, г.
300
Описание товара The Flower Kings - Unfold The Future (0196587484910) виниловая пластинка
Седьмой альбом группы Unfold The Future, первоначально выпущенный в 2002 году. Это первый альбом с участием барабанщика Золтана Чёрша, а также приглашенного вокалиста Даниэля Гильденлёва из Pain of Salvation.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Insideoutmusic Catalog
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
16.12.2022
Исполнитель
The Flower Kings
Альбом (сингл)
UNFOLD THE FUTURE
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
2 CD
Постер в комплекте
нет
Седьмой альбом группы Unfold The Future, первоначально выпущенный в 2002 году. Это первый альбом с участием барабанщика Золтана Чёрша, а также приглашенного вокалиста Даниэля Гильденлёва из Pain of Salvation.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
The Flower Kings - Unfold The Future (0196587484910) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 6750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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