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OST - Star Wars: Revenge Of The Sith (John Williams) (0810155841201) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Star Wars: Revenge Of The Sith (John Williams) (0810155841201) виниловая пластинка

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OST - Star Wars: Revenge Of The Sith (John Williams) (0810155841201) виниловая пластинка - фото 1
OST - Star Wars: Revenge Of The Sith (John Williams) (0810155841201) виниловая пластинка - фото 2
OST - Star Wars: Revenge Of The Sith (John Williams) (0810155841201) виниловая пластинка - фото 3
OST - Star Wars: Revenge Of The Sith (John Williams) (0810155841201) виниловая пластинка - фото 4
OST - Star Wars: Revenge Of The Sith (John Williams) (0810155841201) виниловая пластинка - фото 5
OST - Star Wars: Revenge Of The Sith (John Williams) (0810155841201) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Star Wars: Revenge Of The Sith
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Star Wars: Revenge Of The Sith (John Williams) (0810155841201) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Star Wars: Revenge Of The Sith (John Williams) (0810155841201) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Star Wars: Revenge Of The Sith (John Williams) (0810155841201) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Star Wars: Revenge Of The Sith (John Williams) (0810155841201) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Star Wars: Revenge Of The Sith (John Williams) (0810155841201) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Star Wars: Revenge Of The Sith (John Williams) (0810155841201) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728674
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Характеристики

Бренд
Disney
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Disney
Barcode
[0810155841201]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Star Wars: Revenge Of The Sith
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Star Wars And The Revenge Of The Sith, Anakin's Dream, Battle Of The Heroes, Anakin's Betrayal, General Grievous, Palpatine's Teachings, Grievous And The Droids, Padm?'s Ruminations, Anakin Vs. Obi-Wan, Anakin's Dark Deeds, Enter Lord Vader, The Immolation Scene, Grievous Speaks To Lord Sidious, The Birth Of The Twins And Padm?'s Destiny, A New Hope And End Credits
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Star Wars: Revenge Of The Sith (John Williams) (0810155841201) виниловая пластинка

Mutant совместно с Walt Disney Music и LucasFilm с гордостью представляют праздничное издание, приуроченное к 20-летию оригинальной музыки Джона Уильямса к культовой заключительной главе трилогии «Звездные войны : Эпизод III — Месть ситхов». Научно-фантастический эпос Джорджа Лукаса продолжает захватывать сердца поколения за поколением. В своем шестом фильме из «Звездных войн», Джон Уильямс с мастерским талантом воплощает трагедию Энакина Скайуокера. От жесткого поворота вступительных фанфар до наполненного действием воздушного боя музыка Уильямса сплетается между динамичным приключением и преследующей драмой с изяществом и точностью. Во вселенной Star Wars, включающей абсолютные вершины музыки, когда-либо воплощенной в кино, саундтрек к «Мести ситхов» гордо занимает свое место, при этом ощущаясь совершенно уникальным. Этот ограниченный тираж отличается невероятным оригинальным оформлением Мэтта Фергюсона и отпечатан на черном 140 г виниле.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Star Wars: Revenge Of The Sith (John Williams) (0810155841201) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Disney
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Disney
Barcode
[0810155841201]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Star Wars: Revenge Of The Sith
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Star Wars And The Revenge Of The Sith, Anakin's Dream, Battle Of The Heroes, Anakin's Betrayal, General Grievous, Palpatine's Teachings, Grievous And The Droids, Padm?'s Ruminations, Anakin Vs. Obi-Wan, Anakin's Dark Deeds, Enter Lord Vader, The Immolation Scene, Grievous Speaks To Lord Sidious, The Birth Of The Twins And Padm?'s Destiny, A New Hope And End Credits
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Mutant совместно с Walt Disney Music и LucasFilm с гордостью представляют праздничное издание, приуроченное к 20-летию оригинальной музыки Джона Уильямса к культовой заключительной главе трилогии «Звездные войны : Эпизод III — Месть ситхов». Научно-фантастический эпос Джорджа Лукаса продолжает захватывать сердца поколения за поколением. В своем шестом фильме из «Звездных войн», Джон Уильямс с мастерским талантом воплощает трагедию Энакина Скайуокера. От жесткого поворота вступительных фанфар до наполненного действием воздушного боя музыка Уильямса сплетается между динамичным приключением и преследующей драмой с изяществом и точностью. Во вселенной Star Wars, включающей абсолютные вершины музыки, когда-либо воплощенной в кино, саундтрек к «Мести ситхов» гордо занимает свое место, при этом ощущаясь совершенно уникальным. Этот ограниченный тираж отличается невероятным оригинальным оформлением Мэтта Фергюсона и отпечатан на черном 140 г виниле.


Теги товара: Кинематограф
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