Neal Morse - Innocence & Danger (0194398755816) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Neal Morse
Альбом (сингл)
Innocence & Danger
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб.
В наличии
Код товара: 500763
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 510 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398755816]
Исполнитель
Neal Morse
Альбом (сингл)
Innocence & Danger
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Neal Morse - Innocence & Danger (0194398755816) виниловая пластинка
Neal Morse - Innocence & Danger (0194398755816) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398755816]
Исполнитель
Neal Morse
Альбом (сингл)
Innocence & Danger
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Neal Morse - Innocence & Danger (0194398755816) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Достоинства:
Издание SUPER! Полиграфия и звук.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Великолепный, как и все альбомы Neal Morse, есть и короткие и традиционно длинные композиции.
Звук и качество музыкального материала на высшем уровне прог-рока.
Рекомендую к приобретению.
Neal Morse - Innocence & Danger (0194398755816) виниловая пластинка - купить по цене 6510 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Neal Morse - Innocence & Danger (0194398755816) виниловая пластинка
Достоинства:
Издание SUPER! Полиграфия и звук.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Великолепный, как и все альбомы Neal Morse, есть и короткие и традиционно длинные композиции.
Звук и качество музыкального материала на высшем уровне прог-рока.
Рекомендую к приобретению.