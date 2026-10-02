A Perfect Circle - Mer De Noms (0724384925314) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
A Perfect Circle
Альбом (сингл)
Mer De Noms
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 170 руб.
В наличии
Код товара: 401557
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6 170 руб.
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Характеристики
Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0724384925314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
A Perfect Circle
Альбом (сингл)
Mer De Noms
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Hollow, Magdalena, 3 Libras, Sleeping Beauty (Extended Intro), Thomas, Renhold?r, Thinking Of You, Bre?a, Over (Alt.)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
From The Capitol Vaults
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара A Perfect Circle - Mer De Noms (0724384925314) виниловая пластинка
Track List
|A1
|The Hollow
|2:58
|A2
|Magdalena
|4:04
|A3
|Rose
|3:25
|B1
|Judith
|4:05
|B2
|Orestes
|4:47
|B3
|3 Libras
|3:37
|C1
|Sleeping Beauty (Extended Intro)
|5:02
|C2
|Thomas
|3:28
|C3
|Renhold?r
|2:23
|D1
|Thinking Of You
|4:32
|D2
|Bre?a
|4:04
|D3
|Over (Alt.)
|2:43
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0724384925314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
A Perfect Circle
Альбом (сингл)
Mer De Noms
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Hollow, Magdalena, 3 Libras, Sleeping Beauty (Extended Intro), Thomas, Renhold?r, Thinking Of You, Bre?a, Over (Alt.)
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
From The Capitol Vaults
Страна производитель
США
Track List
|A1
|The Hollow
|2:58
|A2
|Magdalena
|4:04
|A3
|Rose
|3:25
|B1
|Judith
|4:05
|B2
|Orestes
|4:47
|B3
|3 Libras
|3:37
|C1
|Sleeping Beauty (Extended Intro)
|5:02
|C2
|Thomas
|3:28
|C3
|Renhold?r
|2:23
|D1
|Thinking Of You
|4:32
|D2
|Bre?a
|4:04
|D3
|Over (Alt.)
|2:43
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
A Perfect Circle - Mer De Noms (0724384925314) виниловая пластинка - по цене 6170 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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