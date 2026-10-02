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A Perfect Circle - Mer De Noms (0724384925314) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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A Perfect Circle - Mer De Noms (0724384925314) виниловая пластинка

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A Perfect Circle - Mer De Noms (0724384925314) виниловая пластинка - фото 1
A Perfect Circle - Mer De Noms (0724384925314) виниловая пластинка - фото 2
A Perfect Circle - Mer De Noms (0724384925314) виниловая пластинка - фото 3
A Perfect Circle - Mer De Noms (0724384925314) виниловая пластинка - фото 4
A Perfect Circle - Mer De Noms (0724384925314) виниловая пластинка - фото 5
A Perfect Circle - Mer De Noms (0724384925314) виниловая пластинка - фото 6
A Perfect Circle - Mer De Noms (0724384925314) виниловая пластинка - фото 7
A Perfect Circle - Mer De Noms (0724384925314) виниловая пластинка - фото 8
A Perfect Circle - Mer De Noms (0724384925314) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
A Perfect Circle
Альбом (сингл)
Mer De Noms
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • A Perfect Circle - Mer De Noms (0724384925314) виниловая пластинка - фото 1
  • A Perfect Circle - Mer De Noms (0724384925314) виниловая пластинка - фото 2
  • A Perfect Circle - Mer De Noms (0724384925314) виниловая пластинка - фото 3
  • A Perfect Circle - Mer De Noms (0724384925314) виниловая пластинка - фото 4
  • A Perfect Circle - Mer De Noms (0724384925314) виниловая пластинка - фото 5
  • A Perfect Circle - Mer De Noms (0724384925314) виниловая пластинка - фото 6
  • A Perfect Circle - Mer De Noms (0724384925314) виниловая пластинка - фото 7
  • A Perfect Circle - Mer De Noms (0724384925314) виниловая пластинка - фото 8
  • A Perfect Circle - Mer De Noms (0724384925314) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 170 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 401557
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
A Perfect Circle - Mer De Noms (0724384925314) виниловая пластинка
6 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0724384925314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
A Perfect Circle
Альбом (сингл)
Mer De Noms
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Hollow, Magdalena, 3 Libras, Sleeping Beauty (Extended Intro), Thomas, Renhold?r, Thinking Of You, Bre?a, Over (Alt.)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
From The Capitol Vaults
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара A Perfect Circle - Mer De Noms (0724384925314) виниловая пластинка

Track List

A1The Hollow2:58
A2Magdalena4:04
A3Rose3:25
B1Judith4:05
B2Orestes4:47
B33 Libras3:37
C1Sleeping Beauty (Extended Intro)5:02
C2Thomas3:28
C3Renhold?r2:23
D1Thinking Of You4:32
D2Bre?a4:04
D3Over (Alt.)2:43



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре A Perfect Circle - Mer De Noms (0724384925314) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0724384925314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
A Perfect Circle
Альбом (сингл)
Mer De Noms
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Hollow, Magdalena, 3 Libras, Sleeping Beauty (Extended Intro), Thomas, Renhold?r, Thinking Of You, Bre?a, Over (Alt.)
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
From The Capitol Vaults
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1The Hollow2:58
A2Magdalena4:04
A3Rose3:25
B1Judith4:05
B2Orestes4:47
B33 Libras3:37
C1Sleeping Beauty (Extended Intro)5:02
C2Thomas3:28
C3Renhold?r2:23
D1Thinking Of You4:32
D2Bre?a4:04
D3Over (Alt.)2:43


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


A Perfect Circle - Mer De Noms (0724384925314) виниловая пластинка - по цене 6170 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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