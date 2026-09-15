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The Wrens - Secaucus (coloured) (0888072227118) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Wrens - Secaucus (coloured) (0888072227118) виниловая пластинка

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The Wrens - Secaucus (coloured) (0888072227118) виниловая пластинка - фото 1
The Wrens - Secaucus (coloured) (0888072227118) виниловая пластинка - фото 2
The Wrens - Secaucus (coloured) (0888072227118) виниловая пластинка - фото 3
The Wrens - Secaucus (coloured) (0888072227118) виниловая пластинка - фото 4
The Wrens - Secaucus (coloured) (0888072227118) виниловая пластинка - фото 5
The Wrens - Secaucus (coloured) (0888072227118) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1996
Исполнитель
The Wrens
Альбом (сингл)
Secaucus
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Wrens - Secaucus (coloured) (0888072227118) виниловая пластинка - фото 1
  • The Wrens - Secaucus (coloured) (0888072227118) виниловая пластинка - фото 2
  • The Wrens - Secaucus (coloured) (0888072227118) виниловая пластинка - фото 3
  • The Wrens - Secaucus (coloured) (0888072227118) виниловая пластинка - фото 4
  • The Wrens - Secaucus (coloured) (0888072227118) виниловая пластинка - фото 5
  • The Wrens - Secaucus (coloured) (0888072227118) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 950 руб. 
Начислим 207 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647260
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Wrens - Secaucus (coloured) (0888072227118) виниловая пластинка
5 950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072227118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1996
Исполнитель
The Wrens
Альбом (сингл)
Secaucus
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Yellow Number Three, Built In Girls, Surprise, Honeycomb, Rest Your Head, Wont Get Too Far, Joneses Rule Of Sport, Dance The Midwest, Still Complaining, Hats Off To Marriage, Baby, Jane Fakes A Hug, Counted On Sweetness, Ive Made Enough Friends, Luxury, Indie 500, Safe And Comfortable, Destruction/Drawn, I Married Sonja, Ill Mind You, Its Not Getting Any Good
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Wrens - Secaucus (coloured) (0888072227118) виниловая пластинка

Переиздание альбома 1996 года американской инди-рок группы.

Отзывы о товаре The Wrens - Secaucus (coloured) (0888072227118) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072227118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1996
Исполнитель
The Wrens
Альбом (сингл)
Secaucus
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Yellow Number Three, Built In Girls, Surprise, Honeycomb, Rest Your Head, Wont Get Too Far, Joneses Rule Of Sport, Dance The Midwest, Still Complaining, Hats Off To Marriage, Baby, Jane Fakes A Hug, Counted On Sweetness, Ive Made Enough Friends, Luxury, Indie 500, Safe And Comfortable, Destruction/Drawn, I Married Sonja, Ill Mind You, Its Not Getting Any Good
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Переиздание альбома 1996 года американской инди-рок группы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Wrens - Secaucus (coloured) (0888072227118) виниловая пластинка - стоимость товара 5950 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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