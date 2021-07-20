Kraftwerk - Tour De France (coloured) (0190295272104) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Kraftwerk
Альбом (сингл)
TOUR DE FRANCE
Жанр
Synth-pop
Цвет винила
красный, синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 590 руб.
В наличии
Код товара: 424464
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5 590 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295272104]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Kraftwerk
Альбом (сингл)
TOUR DE FRANCE
Жанр
Synth-pop
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный, синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Kraftwerk - Tour De France (coloured) (0190295272104) виниловая пластинка
Kraftwerk - Tour De France (coloured) (0190295272104) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295272104]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Kraftwerk
Альбом (сингл)
TOUR DE FRANCE
Жанр
Synth-pop
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
красный, синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Kraftwerk - Tour De France (coloured) (0190295272104) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Топовый альбом пионеров электроники. Абсолютный маст хэв!
Комментарий:
Все отлично
Kraftwerk - Tour De France (coloured) (0190295272104) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Kraftwerk - Tour De France (coloured) (0190295272104) виниловая пластинка
Достоинства:
Топовый альбом пионеров электроники. Абсолютный маст хэв!
Комментарий:
Все отлично