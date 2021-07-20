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Kraftwerk - Tour De France (coloured) (0190295272104) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kraftwerk - Tour De France (coloured) (0190295272104) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Kraftwerk - Tour De France (coloured) (0190295272104) виниловая пластинка - фото 1
Kraftwerk - Tour De France (coloured) (0190295272104) виниловая пластинка - фото 2
Kraftwerk - Tour De France (coloured) (0190295272104) виниловая пластинка - фото 3
Kraftwerk - Tour De France (coloured) (0190295272104) виниловая пластинка - фото 4
Kraftwerk - Tour De France (coloured) (0190295272104) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Kraftwerk
Альбом (сингл)
TOUR DE FRANCE
Жанр
Synth-pop
Цвет винила
красный, синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Kraftwerk - Tour De France (coloured) (0190295272104) виниловая пластинка - фото 1
  • Kraftwerk - Tour De France (coloured) (0190295272104) виниловая пластинка - фото 2
  • Kraftwerk - Tour De France (coloured) (0190295272104) виниловая пластинка - фото 3
  • Kraftwerk - Tour De France (coloured) (0190295272104) виниловая пластинка - фото 4
  • Kraftwerk - Tour De France (coloured) (0190295272104) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 590 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 424464
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Kraftwerk - Tour De France (coloured) (0190295272104) виниловая пластинка
5 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция KRAFTWERK
filter_none Товар входит в коллекцию KRAFTWERK

Коллекция KRAFTWERK


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295272104]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Kraftwerk
Альбом (сингл)
TOUR DE FRANCE
Жанр
Synth-pop
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный, синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kraftwerk - Tour De France (coloured) (0190295272104) виниловая пластинка

Kraftwerk - Tour De France (coloured) (0190295272104) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Kraftwerk - Tour De France (coloured) (0190295272104) виниловая пластинка

20.07.2021
Рустам

Достоинства:
Топовый альбом пионеров электроники. Абсолютный маст хэв!

Комментарий:
Все отлично



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295272104]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Kraftwerk
Альбом (сингл)
TOUR DE FRANCE
Жанр
Synth-pop
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
красный, синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Kraftwerk - Tour De France (coloured) (0190295272104) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы
20.07.2021
Рустам

Достоинства:
Топовый альбом пионеров электроники. Абсолютный маст хэв!

Комментарий:
Все отлично


Kraftwerk - Tour De France (coloured) (0190295272104) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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