Paloma Faith - A Perfect Contradiction (coloured) (0198028160919) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Paloma Faith
Альбом (сингл)
A Perfect Contradiction
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб.
В наличии
Код товара: 727048
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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198028160919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Paloma Faith
Альбом (сингл)
A Perfect Contradiction
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Can't Rely On You, Mouth to Mouth, Take Me, Only Love Can Hurt Like This, Other Woman, Taste My Own Tears, Trouble With My Baby, The Bigger You Love (The Harder You Fall), Impossible Heart, Love Only Leaves You Lonely, It's the Not Knowing, Can't Rely On You (Live from the Kitchen), Trouble With My Baby (Live from the Living Room), Only Love Can Hurt Like This (Off the Cuff), It's the Not Knowing (Exposed Version), Only Love Can Hurt Like This (Remix)
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Paloma Faith - A Perfect Contradiction (coloured) (0198028160919) виниловая пластинка
Расширенное переиздание к 10-летию «A Perfect Contradiction» — третьего студийного альбома британской певицы и автора песен Паломы Фейт, включающего синглы «Can't Rely on You» (написанный совместно с Фарреллом Уильямсом), всемирно известный вирусный гимн «Only Love Can Hurt Like This» и «Trouble With My Baby». Лимитированное издание на двойном цветном виниле. Специальное издание на двойном виниле цвета Curacao Blue с дополнено живыми записями, а также включает ремикс «Only Love Can Hurt Like This» при участии Тедди Свимса.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198028160919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Paloma Faith
Альбом (сингл)
A Perfect Contradiction
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Can't Rely On You, Mouth to Mouth, Take Me, Only Love Can Hurt Like This, Other Woman, Taste My Own Tears, Trouble With My Baby, The Bigger You Love (The Harder You Fall), Impossible Heart, Love Only Leaves You Lonely, It's the Not Knowing, Can't Rely On You (Live from the Kitchen), Trouble With My Baby (Live from the Living Room), Only Love Can Hurt Like This (Off the Cuff), It's the Not Knowing (Exposed Version), Only Love Can Hurt Like This (Remix)
Версия издания
цветной винил, лимитированное
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Расширенное переиздание к 10-летию «A Perfect Contradiction» — третьего студийного альбома британской певицы и автора песен Паломы Фейт, включающего синглы «Can't Rely on You» (написанный совместно с Фарреллом Уильямсом), всемирно известный вирусный гимн «Only Love Can Hurt Like This» и «Trouble With My Baby». Лимитированное издание на двойном цветном виниле. Специальное издание на двойном виниле цвета Curacao Blue с дополнено живыми записями, а также включает ремикс «Only Love Can Hurt Like This» при участии Тедди Свимса.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Paloma Faith - A Perfect Contradiction (coloured) (0198028160919) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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