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OST - Light & Magic (James Newton Howard) (0810041489715) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Light & Magic (James Newton Howard) (0810041489715) виниловая пластинка

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OST - Light &amp; Magic (James Newton Howard) (0810041489715) виниловая пластинка - фото 1
OST - Light &amp; Magic (James Newton Howard) (0810041489715) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Light & Magic
Жанр
Саундтреки к сериалам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Light &amp; Magic (James Newton Howard) (0810041489715) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Light &amp; Magic (James Newton Howard) (0810041489715) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707118
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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OST - Light & Magic (James Newton Howard) (0810041489715) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mondo
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mondo Music
Barcode
[0810041489715]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Light & Magic
Жанр
Саундтреки к сериалам
Трек-лист
Light & Magic, Scale & Focus, Building Technologies, Wonder, Team Assembles, Final Assembled Product, Ingenuity, Never Grow Up, The Paintings Inspired Me, 1000x Exciting, Separate Ways, I Wasnt Invited to Go, The Train of Drama, Indistinguishable from Reality, Not Happy, Lucky Guy, Secret Special Effects People, A Form of Alchemy, Potatoes, Family, Optical Printer
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Light & Magic (James Newton Howard) (0810041489715) виниловая пластинка

Музыка из шестисерийного документального сериала — истории Industrial Light & Magic, легендарной компании по производству спецэффектов, основанной Джорджем Лукасом в мае 1975 года для работы над первыми «Звездными войнами». Издание на виниле. Композитор Джеймс Ньютон Ховард, удостоенный премий «Грэмми» и «Эмми», создает особый звуковой ландшафт, похожую на фабрику грез ауру вокруг повествования — очень уместную, поскольку образы, созданные волшебниками Industrial Light & Magic, являются не чем иным, как магией.

Отзывы о товаре OST - Light & Magic (James Newton Howard) (0810041489715) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Mondo
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mondo Music
Barcode
[0810041489715]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Light & Magic
Жанр
Саундтреки к сериалам
Трек-лист
Light & Magic, Scale & Focus, Building Technologies, Wonder, Team Assembles, Final Assembled Product, Ingenuity, Never Grow Up, The Paintings Inspired Me, 1000x Exciting, Separate Ways, I Wasnt Invited to Go, The Train of Drama, Indistinguishable from Reality, Not Happy, Lucky Guy, Secret Special Effects People, A Form of Alchemy, Potatoes, Family, Optical Printer
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Музыка из шестисерийного документального сериала — истории Industrial Light & Magic, легендарной компании по производству спецэффектов, основанной Джорджем Лукасом в мае 1975 года для работы над первыми «Звездными войнами». Издание на виниле. Композитор Джеймс Ньютон Ховард, удостоенный премий «Грэмми» и «Эмми», создает особый звуковой ландшафт, похожую на фабрику грез ауру вокруг повествования — очень уместную, поскольку образы, созданные волшебниками Industrial Light & Magic, являются не чем иным, как магией.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Light & Magic (James Newton Howard) (0810041489715) виниловая пластинка - по цене 5210 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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