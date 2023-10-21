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Joe Dassin - Eternel (0196587588717) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Joe Dassin - Eternel (0196587588717) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Joe Dassin - Eternel (0196587588717) виниловая пластинка - фото 1
Joe Dassin - Eternel (0196587588717) виниловая пластинка - фото 2
Joe Dassin - Eternel (0196587588717) виниловая пластинка - фото 3
Joe Dassin - Eternel (0196587588717) виниловая пластинка - фото 4
Joe Dassin - Eternel (0196587588717) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Joe Dassin
Альбом (сингл)
Eternel
Жанр
Шансон
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joe Dassin - Eternel (0196587588717) виниловая пластинка - фото 1
  • Joe Dassin - Eternel (0196587588717) виниловая пластинка - фото 2
  • Joe Dassin - Eternel (0196587588717) виниловая пластинка - фото 3
  • Joe Dassin - Eternel (0196587588717) виниловая пластинка - фото 4
  • Joe Dassin - Eternel (0196587588717) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626358
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Joe Dassin - Eternel (0196587588717) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587588717]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Joe Dassin
Альбом (сингл)
Eternel
Жанр
Шансон
Трек-лист
Siffler sur la colline, Dans les yeux d’Emilie, Les Champs-Elysees, Et si tu n’existais pas, L’ete indien, A toi, Salut les amoureux, Le petit pain au chocolat, L’Amerique, L’equipe a jojo, Il etait une fois nous deux, La fleur aux dents, Ca va pas changer le monde, Salut, Le dernier slow (Blu), Guantanamera, Les Dalton, Si tu t’appelles melancolie, Le chemin de papa, Cecilia, C’est la vie Lily, Marie-Jeanne, La complainte de l’heure de pointe (A velo dans Paris), Bip bip, Billy le bordelais, Ta
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
33х33х1
Вес, г.
200

Описание товара Joe Dassin - Eternel (0196587588717) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Siffler sur la colline, Dans les yeux d’Emilie, Les Champs-Elysees, Et si tu n’existais pas, L’ete indien, A toi, Salut les amoureux, Le petit pain au chocolat, L’Amerique, L’equipe a jojo, Il etait une fois nous deux, La fleur aux dents, Ca va pas changer le monde, Salut, Le dernier slow (Blu), Guantanamera, Les Dalton, Si tu t’appelles melancolie, Le chemin de papa, Cecilia, C’est la vie Lily, Marie-Jeanne, La complainte de l’heure de pointe (A velo dans Paris), Bip bip, Billy le bordelais, Taka takata (La femme du Torero)



Теги товара: Шансон

Отзывы о товаре Joe Dassin - Eternel (0196587588717) виниловая пластинка

21.10.2023
сЕРГЕЙ

Достоинства:
Две пластинки ностальгии ! 26 песен Джо Дассена !

Недостатки:
нет

Комментарий:
Стандартный набор прекрасных песен Джо Дассена . Музыка проверенная годами . Красивое , внешне почти подарочное издание на цветном виниле . Качественный чистый звук . Великолепный подарок для друзей имеющих на чём слушать !



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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587588717]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Joe Dassin
Альбом (сингл)
Eternel
Жанр
Шансон
Трек-лист
Siffler sur la colline, Dans les yeux d’Emilie, Les Champs-Elysees, Et si tu n’existais pas, L’ete indien, A toi, Salut les amoureux, Le petit pain au chocolat, L’Amerique, L’equipe a jojo, Il etait une fois nous deux, La fleur aux dents, Ca va pas changer le monde, Salut, Le dernier slow (Blu), Guantanamera, Les Dalton, Si tu t’appelles melancolie, Le chemin de papa, Cecilia, C’est la vie Lily, Marie-Jeanne, La complainte de l’heure de pointe (A velo dans Paris), Bip bip, Billy le bordelais, Ta
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Siffler sur la colline, Dans les yeux d’Emilie, Les Champs-Elysees, Et si tu n’existais pas, L’ete indien, A toi, Salut les amoureux, Le petit pain au chocolat, L’Amerique, L’equipe a jojo, Il etait une fois nous deux, La fleur aux dents, Ca va pas changer le monde, Salut, Le dernier slow (Blu), Guantanamera, Les Dalton, Si tu t’appelles melancolie, Le chemin de papa, Cecilia, C’est la vie Lily, Marie-Jeanne, La complainte de l’heure de pointe (A velo dans Paris), Bip bip, Billy le bordelais, Taka takata (La femme du Torero)


Теги товара: Шансон
Самовывоз
Доставка
Отзывы
21.10.2023
сЕРГЕЙ

Достоинства:
Две пластинки ностальгии ! 26 песен Джо Дассена !

Недостатки:
нет

Комментарий:
Стандартный набор прекрасных песен Джо Дассена . Музыка проверенная годами . Красивое , внешне почти подарочное издание на цветном виниле . Качественный чистый звук . Великолепный подарок для друзей имеющих на чём слушать !


Joe Dassin - Eternel (0196587588717) виниловая пластинка - стоимость товара 3440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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