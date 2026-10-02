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Creedence Clearwater Revival - Chronicle: 20 Greatest Hits (0025218000215) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Creedence Clearwater Revival - Chronicle: 20 Greatest Hits (0025218000215) виниловая пластинка

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Creedence Clearwater Revival - Chronicle: 20 Greatest Hits (0025218000215) виниловая пластинка - фото 1
Creedence Clearwater Revival - Chronicle: 20 Greatest Hits (0025218000215) виниловая пластинка - фото 2
Creedence Clearwater Revival - Chronicle: 20 Greatest Hits (0025218000215) виниловая пластинка - фото 3
Creedence Clearwater Revival - Chronicle: 20 Greatest Hits (0025218000215) виниловая пластинка - фото 4
Creedence Clearwater Revival - Chronicle: 20 Greatest Hits (0025218000215) виниловая пластинка - фото 5
Creedence Clearwater Revival - Chronicle: 20 Greatest Hits (0025218000215) виниловая пластинка - фото 6
Creedence Clearwater Revival - Chronicle: 20 Greatest Hits (0025218000215) виниловая пластинка - фото 7
Creedence Clearwater Revival - Chronicle: 20 Greatest Hits (0025218000215) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1976
Исполнитель
Creedence Clearwater Revival
Альбом (сингл)
Chronicle: 20 Greatest Hits
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Creedence Clearwater Revival - Chronicle: 20 Greatest Hits (0025218000215) виниловая пластинка - фото 1
  • Creedence Clearwater Revival - Chronicle: 20 Greatest Hits (0025218000215) виниловая пластинка - фото 2
  • Creedence Clearwater Revival - Chronicle: 20 Greatest Hits (0025218000215) виниловая пластинка - фото 3
  • Creedence Clearwater Revival - Chronicle: 20 Greatest Hits (0025218000215) виниловая пластинка - фото 4
  • Creedence Clearwater Revival - Chronicle: 20 Greatest Hits (0025218000215) виниловая пластинка - фото 5
  • Creedence Clearwater Revival - Chronicle: 20 Greatest Hits (0025218000215) виниловая пластинка - фото 6
  • Creedence Clearwater Revival - Chronicle: 20 Greatest Hits (0025218000215) виниловая пластинка - фото 7
  • Creedence Clearwater Revival - Chronicle: 20 Greatest Hits (0025218000215) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 401870
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Creedence Clearwater Revival - Chronicle: 20 Greatest Hits (0025218000215) виниловая пластинка
4 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Creedence Clearwater Revival
filter_none Товар входит в коллекцию Creedence Clearwater Revival

Коллекция Creedence Clearwater Revival


Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0025218000215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1976
Исполнитель
Creedence Clearwater Revival
Альбом (сингл)
Chronicle: 20 Greatest Hits
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Suzie Q, I Put A Spell On You, Proud Mary, Bad Moon Rising, Lodi, Green River, Commotion, Down On The Corner, Fortunate Son, Travelin' Band, Who'll Stop The Rain, Up Around The Bend, Run Through The Jungle, Lookin' Out My Back Door, I Can See The Light, I Heard It Through The Grapevine, Have You Ever Seen The Rain, Hey Tonight, Sweet Hitch-Hiker, Someday Never Comes
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Creedence Clearwater Revival - Chronicle: 20 Greatest Hits (0025218000215) виниловая пластинка

Коллекция лучших хитов группы. Оригинальный двойной альбом вышел в 1976 году. Группа Creedence Clearwater Revival образовалась в США в 1967 году, просуществовала 5 лет (до 1972 года) и добилась мировой славы. Всего было выпущено 7 студийных альбомов (общий тираж: 120 млн. копий), которые имели успех как в США, так и в Британии. 14 синглов команды были в ТОП-20 чарта Billboard Hot 100 (7 раз поднимались на вторую строчку). Сингл "Bad Moon Rising" возглавил чарт UK Singles Chart. Переиздание сборника лучших песен группы.

Отзывы о товаре Creedence Clearwater Revival - Chronicle: 20 Greatest Hits (0025218000215) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0025218000215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1976
Исполнитель
Creedence Clearwater Revival
Альбом (сингл)
Chronicle: 20 Greatest Hits
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Suzie Q, I Put A Spell On You, Proud Mary, Bad Moon Rising, Lodi, Green River, Commotion, Down On The Corner, Fortunate Son, Travelin' Band, Who'll Stop The Rain, Up Around The Bend, Run Through The Jungle, Lookin' Out My Back Door, I Can See The Light, I Heard It Through The Grapevine, Have You Ever Seen The Rain, Hey Tonight, Sweet Hitch-Hiker, Someday Never Comes
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Коллекция лучших хитов группы. Оригинальный двойной альбом вышел в 1976 году. Группа Creedence Clearwater Revival образовалась в США в 1967 году, просуществовала 5 лет (до 1972 года) и добилась мировой славы. Всего было выпущено 7 студийных альбомов (общий тираж: 120 млн. копий), которые имели успех как в США, так и в Британии. 14 синглов команды были в ТОП-20 чарта Billboard Hot 100 (7 раз поднимались на вторую строчку). Сингл "Bad Moon Rising" возглавил чарт UK Singles Chart. Переиздание сборника лучших песен группы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Creedence Clearwater Revival - Chronicle: 20 Greatest Hits (0025218000215) виниловая пластинка - по цене 4890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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