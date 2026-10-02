Gorillaz - Humanz (0190295851194) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Gorillaz
Альбом (сингл)
HUMANZ
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб.
В наличии
Код товара: 141266
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4 890 руб.
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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295851194]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Gorillaz
Альбом (сингл)
HUMANZ
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Intro: I Switched My Robot Off, Ascension feat. Vince Staples, Strobelite feat. Peven Everett, Saturnz Barz feat. Popcaan, Momentz feat. De La Soul, Interlude: The Non-conformist Oath, Submission feat. Danny Brown & Kelela, Charger feat. Grace Jones, Interlude: Elevator Going Up, Andromeda feat. D.R.A.M., Busted and Blue, Interlude: Talk Radio, Carnival feat. Anthony Hamilton, Let Me Out feat. Mavis Staples & Pusha T, Interlude: Penthouse, Sex Murder Party feat. Jamie Principle & Zebra Katz, She
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Gorillaz - Humanz (0190295851194) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Intro: I Switched My Robot Off
|0:23
|A2
|Ascension
|2:36
|A3
|Strobelite
|4:33
|A4
|Saturnz Barz
|3:02
|A5
|Momentz
|3:17
|B1
|Interlude: The Non-Conformist Oath
|0:22
|B2
|Submission
|3:22
|B3
|Charger
|3:35
|B4
|Interlude: Elevator Going Up
|0:02
|B5
|Andromeda
|3:18
|B6
|Busted And Blue
|4:37
|C1
|Interlude: Talk Radio
|0:20
|C2
|Carnival
|2:15
|C3
|Let Me Out
|3:13
|C4
|Interlude: Penthouse
|0:12
|C5
|Sex Murder Party
|4:19
|D1
|She's My Collar
|3:30
|D2
|Interlude: The Elephant
|0:08
|D3
|Hallelujah Money
|4:26
|D4
|We Got The Power (Version 2:18:482)
|2:18
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Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295851194]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Gorillaz
Альбом (сингл)
HUMANZ
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Intro: I Switched My Robot Off, Ascension feat. Vince Staples, Strobelite feat. Peven Everett, Saturnz Barz feat. Popcaan, Momentz feat. De La Soul, Interlude: The Non-conformist Oath, Submission feat. Danny Brown & Kelela, Charger feat. Grace Jones, Interlude: Elevator Going Up, Andromeda feat. D.R.A.M., Busted and Blue, Interlude: Talk Radio, Carnival feat. Anthony Hamilton, Let Me Out feat. Mavis Staples & Pusha T, Interlude: Penthouse, Sex Murder Party feat. Jamie Principle & Zebra Katz, She
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Track List
|A1
|Intro: I Switched My Robot Off
|0:23
|A2
|Ascension
|2:36
|A3
|Strobelite
|4:33
|A4
|Saturnz Barz
|3:02
|A5
|Momentz
|3:17
|B1
|Interlude: The Non-Conformist Oath
|0:22
|B2
|Submission
|3:22
|B3
|Charger
|3:35
|B4
|Interlude: Elevator Going Up
|0:02
|B5
|Andromeda
|3:18
|B6
|Busted And Blue
|4:37
|C1
|Interlude: Talk Radio
|0:20
|C2
|Carnival
|2:15
|C3
|Let Me Out
|3:13
|C4
|Interlude: Penthouse
|0:12
|C5
|Sex Murder Party
|4:19
|D1
|She's My Collar
|3:30
|D2
|Interlude: The Elephant
|0:08
|D3
|Hallelujah Money
|4:26
|D4
|We Got The Power (Version 2:18:482)
|2:18
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Gorillaz - Humanz (0190295851194) виниловая пластинка - стоимость товара 4890 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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