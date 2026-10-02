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Gorillaz - Humanz (0190295851194) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Gorillaz - Humanz (0190295851194) виниловая пластинка

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Gorillaz - Humanz (0190295851194) виниловая пластинка - фото 1
Gorillaz - Humanz (0190295851194) виниловая пластинка - фото 2
Gorillaz - Humanz (0190295851194) виниловая пластинка - фото 3
Gorillaz - Humanz (0190295851194) виниловая пластинка - фото 4
Gorillaz - Humanz (0190295851194) виниловая пластинка - фото 5
Gorillaz - Humanz (0190295851194) виниловая пластинка - фото 6
Gorillaz - Humanz (0190295851194) виниловая пластинка - фото 7
Gorillaz - Humanz (0190295851194) виниловая пластинка - фото 8
Gorillaz - Humanz (0190295851194) виниловая пластинка - фото 9
Gorillaz - Humanz (0190295851194) виниловая пластинка - фото 10
Gorillaz - Humanz (0190295851194) виниловая пластинка - фото 11
Gorillaz - Humanz (0190295851194) виниловая пластинка - фото 12
Gorillaz - Humanz (0190295851194) виниловая пластинка - фото 13
Gorillaz - Humanz (0190295851194) виниловая пластинка - фото 14
Gorillaz - Humanz (0190295851194) виниловая пластинка - фото 15
Gorillaz - Humanz (0190295851194) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Gorillaz
Альбом (сингл)
HUMANZ
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gorillaz - Humanz (0190295851194) виниловая пластинка - фото 1
  • Gorillaz - Humanz (0190295851194) виниловая пластинка - фото 2
  • Gorillaz - Humanz (0190295851194) виниловая пластинка - фото 3
  • Gorillaz - Humanz (0190295851194) виниловая пластинка - фото 4
  • Gorillaz - Humanz (0190295851194) виниловая пластинка - фото 5
  • Gorillaz - Humanz (0190295851194) виниловая пластинка - фото 6
  • Gorillaz - Humanz (0190295851194) виниловая пластинка - фото 7
  • Gorillaz - Humanz (0190295851194) виниловая пластинка - фото 8
  • Gorillaz - Humanz (0190295851194) виниловая пластинка - фото 9
  • Gorillaz - Humanz (0190295851194) виниловая пластинка - фото 10
  • Gorillaz - Humanz (0190295851194) виниловая пластинка - фото 11
  • Gorillaz - Humanz (0190295851194) виниловая пластинка - фото 12
  • Gorillaz - Humanz (0190295851194) виниловая пластинка - фото 13
  • Gorillaz - Humanz (0190295851194) виниловая пластинка - фото 14
  • Gorillaz - Humanz (0190295851194) виниловая пластинка - фото 15
  • Gorillaz - Humanz (0190295851194) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 141266
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Gorillaz - Humanz (0190295851194) виниловая пластинка
4 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция GORILLAZ
filter_none Товар входит в коллекцию GORILLAZ

Коллекция GORILLAZ


Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295851194]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Gorillaz
Альбом (сингл)
HUMANZ
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Intro: I Switched My Robot Off, Ascension feat. Vince Staples, Strobelite feat. Peven Everett, Saturnz Barz feat. Popcaan, Momentz feat. De La Soul, Interlude: The Non-conformist Oath, Submission feat. Danny Brown & Kelela, Charger feat. Grace Jones, Interlude: Elevator Going Up, Andromeda feat. D.R.A.M., Busted and Blue, Interlude: Talk Radio, Carnival feat. Anthony Hamilton, Let Me Out feat. Mavis Staples & Pusha T, Interlude: Penthouse, Sex Murder Party feat. Jamie Principle & Zebra Katz, She
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gorillaz - Humanz (0190295851194) виниловая пластинка

Track List

A1Intro: I Switched My Robot Off0:23
A2Ascension2:36
A3Strobelite4:33
A4Saturnz Barz3:02
A5Momentz3:17
B1Interlude: The Non-Conformist Oath0:22
B2Submission3:22
B3Charger3:35
B4Interlude: Elevator Going Up0:02
B5Andromeda3:18
B6Busted And Blue4:37
C1Interlude: Talk Radio0:20
C2Carnival2:15
C3Let Me Out3:13
C4Interlude: Penthouse0:12
C5Sex Murder Party4:19
D1She's My Collar3:30
D2Interlude: The Elephant0:08
D3Hallelujah Money4:26
D4We Got The Power (Version 2:18:482)2:18

Отзывы о товаре Gorillaz - Humanz (0190295851194) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295851194]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Gorillaz
Альбом (сингл)
HUMANZ
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Intro: I Switched My Robot Off, Ascension feat. Vince Staples, Strobelite feat. Peven Everett, Saturnz Barz feat. Popcaan, Momentz feat. De La Soul, Interlude: The Non-conformist Oath, Submission feat. Danny Brown & Kelela, Charger feat. Grace Jones, Interlude: Elevator Going Up, Andromeda feat. D.R.A.M., Busted and Blue, Interlude: Talk Radio, Carnival feat. Anthony Hamilton, Let Me Out feat. Mavis Staples & Pusha T, Interlude: Penthouse, Sex Murder Party feat. Jamie Principle & Zebra Katz, She
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание

Track List

A1Intro: I Switched My Robot Off0:23
A2Ascension2:36
A3Strobelite4:33
A4Saturnz Barz3:02
A5Momentz3:17
B1Interlude: The Non-Conformist Oath0:22
B2Submission3:22
B3Charger3:35
B4Interlude: Elevator Going Up0:02
B5Andromeda3:18
B6Busted And Blue4:37
C1Interlude: Talk Radio0:20
C2Carnival2:15
C3Let Me Out3:13
C4Interlude: Penthouse0:12
C5Sex Murder Party4:19
D1She's My Collar3:30
D2Interlude: The Elephant0:08
D3Hallelujah Money4:26
D4We Got The Power (Version 2:18:482)2:18
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Gorillaz - Humanz (0190295851194) виниловая пластинка - стоимость товара 4890 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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