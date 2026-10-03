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Gorillaz - Plastic Beach (5099962616614) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Gorillaz - Plastic Beach (5099962616614) виниловая пластинка

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Gorillaz - Plastic Beach (5099962616614) виниловая пластинка - фото 1
Gorillaz - Plastic Beach (5099962616614) виниловая пластинка - фото 2
Gorillaz - Plastic Beach (5099962616614) виниловая пластинка - фото 3
Gorillaz - Plastic Beach (5099962616614) виниловая пластинка - фото 4
Gorillaz - Plastic Beach (5099962616614) виниловая пластинка - фото 5
Gorillaz - Plastic Beach (5099962616614) виниловая пластинка - фото 6
Gorillaz - Plastic Beach (5099962616614) виниловая пластинка - фото 7
Gorillaz - Plastic Beach (5099962616614) виниловая пластинка - фото 8
Gorillaz - Plastic Beach (5099962616614) виниловая пластинка - фото 9
Gorillaz - Plastic Beach (5099962616614) виниловая пластинка - фото 10
Gorillaz - Plastic Beach (5099962616614) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Gorillaz
Альбом (сингл)
PLASTIC BEACH
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gorillaz - Plastic Beach (5099962616614) виниловая пластинка - фото 1
  • Gorillaz - Plastic Beach (5099962616614) виниловая пластинка - фото 2
  • Gorillaz - Plastic Beach (5099962616614) виниловая пластинка - фото 3
  • Gorillaz - Plastic Beach (5099962616614) виниловая пластинка - фото 4
  • Gorillaz - Plastic Beach (5099962616614) виниловая пластинка - фото 5
  • Gorillaz - Plastic Beach (5099962616614) виниловая пластинка - фото 6
  • Gorillaz - Plastic Beach (5099962616614) виниловая пластинка - фото 7
  • Gorillaz - Plastic Beach (5099962616614) виниловая пластинка - фото 8
  • Gorillaz - Plastic Beach (5099962616614) виниловая пластинка - фото 9
  • Gorillaz - Plastic Beach (5099962616614) виниловая пластинка - фото 10
  • Gorillaz - Plastic Beach (5099962616614) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 98888
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Gorillaz - Plastic Beach (5099962616614) виниловая пластинка
5 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция GORILLAZ
filter_none Товар входит в коллекцию GORILLAZ

Коллекция GORILLAZ


Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5099962616614]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Gorillaz
Альбом (сингл)
PLASTIC BEACH
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Gorillaz & Snoop Dogg–Welcome To The World Of The Plastic Beach, Gorillaz, Bashy & Kano (4)–White Flag, Gorillaz–Rhinestone Eyes, Gorillaz & Mos Def–Stylo, Gorillaz, De La Soul & Gruff Rhys–Superfast Jellyfish, Gorillaz & Yukimi Nagano (Little Dragon)*–Empire Ants, Gorillaz & Mark E. Smith–Glitter Freeze, Gorillaz & Lou Reed–Some Kind Of Nature, Gorillaz–On Melancholy Hill, Gorillaz–Broken, Gorillaz & Mos Def–Sweepstakes, Gorillaz–Plastic Beach, Gorillaz & Yukimi Nagano (Little Dragon)*–To Binge
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Vinilos De Colecci?n – 00096
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gorillaz - Plastic Beach (5099962616614) виниловая пластинка

Track List

A01Gorillaz – Orchestral Intro
A02Gorillaz, Snoop Dogg – Welcome To The World Of The Plastic Beach
A03Gorillaz, Bashy, Kano (4) – White Flag
A04Gorillaz – Rhinestone Eyes
B05Gorillaz, Mos Def – Stylo
B06Gorillaz, De La Soul, Gruff Rhys – Superfast Jellyfish
B07Gorillaz, Yukimi Nagano (Little Dragon) – Empire Ants
B08Gorillaz, Mark E. Smith – Glitter Freeze
C09Gorillaz, Lou Reed – Some Kind Of Nature
C10Gorillaz – On Melancholy Hill
C11Gorillaz – Broken
C12Gorillaz, Mos Def – Sweepstakes
D13Gorillaz – Plastic Beach
D14Gorillaz, Yukimi Nagano (Little Dragon) – To Binge
D15Gorillaz, Bobby Womack – Cloud Of Unknowing
D16Gorillaz – Pirate Jet

Отзывы о товаре Gorillaz - Plastic Beach (5099962616614) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5099962616614]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Gorillaz
Альбом (сингл)
PLASTIC BEACH
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Gorillaz & Snoop Dogg–Welcome To The World Of The Plastic Beach, Gorillaz, Bashy & Kano (4)–White Flag, Gorillaz–Rhinestone Eyes, Gorillaz & Mos Def–Stylo, Gorillaz, De La Soul & Gruff Rhys–Superfast Jellyfish, Gorillaz & Yukimi Nagano (Little Dragon)*–Empire Ants, Gorillaz & Mark E. Smith–Glitter Freeze, Gorillaz & Lou Reed–Some Kind Of Nature, Gorillaz–On Melancholy Hill, Gorillaz–Broken, Gorillaz & Mos Def–Sweepstakes, Gorillaz–Plastic Beach, Gorillaz & Yukimi Nagano (Little Dragon)*–To Binge
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Vinilos De Colecci?n – 00096
Страна производитель
Великобритания
Описание

Track List

A01Gorillaz – Orchestral Intro
A02Gorillaz, Snoop Dogg – Welcome To The World Of The Plastic Beach
A03Gorillaz, Bashy, Kano (4) – White Flag
A04Gorillaz – Rhinestone Eyes
B05Gorillaz, Mos Def – Stylo
B06Gorillaz, De La Soul, Gruff Rhys – Superfast Jellyfish
B07Gorillaz, Yukimi Nagano (Little Dragon) – Empire Ants
B08Gorillaz, Mark E. Smith – Glitter Freeze
C09Gorillaz, Lou Reed – Some Kind Of Nature
C10Gorillaz – On Melancholy Hill
C11Gorillaz – Broken
C12Gorillaz, Mos Def – Sweepstakes
D13Gorillaz – Plastic Beach
D14Gorillaz, Yukimi Nagano (Little Dragon) – To Binge
D15Gorillaz, Bobby Womack – Cloud Of Unknowing
D16Gorillaz – Pirate Jet
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Gorillaz - Plastic Beach (5099962616614) виниловая пластинка - стоимость товара 5490 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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