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Jean Michel Jarre - The Concerts In China (0194399458112) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jean Michel Jarre - The Concerts In China (0194399458112) виниловая пластинка

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Jean Michel Jarre - The Concerts In China (0194399458112) виниловая пластинка - фото 1
Jean Michel Jarre - The Concerts In China (0194399458112) виниловая пластинка - фото 2
Jean Michel Jarre - The Concerts In China (0194399458112) виниловая пластинка - фото 3
Jean Michel Jarre - The Concerts In China (0194399458112) виниловая пластинка - фото 4
Jean Michel Jarre - The Concerts In China (0194399458112) виниловая пластинка - фото 5
Jean Michel Jarre - The Concerts In China (0194399458112) виниловая пластинка - фото 6
Jean Michel Jarre - The Concerts In China (0194399458112) виниловая пластинка - фото 7
Jean Michel Jarre - The Concerts In China (0194399458112) виниловая пластинка - фото 8
Jean Michel Jarre - The Concerts In China (0194399458112) виниловая пластинка - фото 9
Jean Michel Jarre - The Concerts In China (0194399458112) виниловая пластинка - фото 10
Jean Michel Jarre - The Concerts In China (0194399458112) виниловая пластинка - фото 11
Jean Michel Jarre - The Concerts In China (0194399458112) виниловая пластинка - фото 12
Jean Michel Jarre - The Concerts In China (0194399458112) виниловая пластинка - фото 13
Jean Michel Jarre - The Concerts In China (0194399458112) виниловая пластинка - фото 14
Jean Michel Jarre - The Concerts In China (0194399458112) виниловая пластинка - фото 15
Jean Michel Jarre - The Concerts In China (0194399458112) виниловая пластинка - фото 16
Jean Michel Jarre - The Concerts In China (0194399458112) виниловая пластинка - фото 17
Jean Michel Jarre - The Concerts In China (0194399458112) виниловая пластинка - фото 18
Jean Michel Jarre - The Concerts In China (0194399458112) виниловая пластинка - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Jean Michel Jarre
Альбом (сингл)
The Concerts In China 1981
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jean Michel Jarre - The Concerts In China (0194399458112) виниловая пластинка - фото 1
  • Jean Michel Jarre - The Concerts In China (0194399458112) виниловая пластинка - фото 2
  • Jean Michel Jarre - The Concerts In China (0194399458112) виниловая пластинка - фото 3
  • Jean Michel Jarre - The Concerts In China (0194399458112) виниловая пластинка - фото 4
  • Jean Michel Jarre - The Concerts In China (0194399458112) виниловая пластинка - фото 5
  • Jean Michel Jarre - The Concerts In China (0194399458112) виниловая пластинка - фото 6
  • Jean Michel Jarre - The Concerts In China (0194399458112) виниловая пластинка - фото 7
  • Jean Michel Jarre - The Concerts In China (0194399458112) виниловая пластинка - фото 8
  • Jean Michel Jarre - The Concerts In China (0194399458112) виниловая пластинка - фото 9
  • Jean Michel Jarre - The Concerts In China (0194399458112) виниловая пластинка - фото 10
  • Jean Michel Jarre - The Concerts In China (0194399458112) виниловая пластинка - фото 11
  • Jean Michel Jarre - The Concerts In China (0194399458112) виниловая пластинка - фото 12
  • Jean Michel Jarre - The Concerts In China (0194399458112) виниловая пластинка - фото 13
  • Jean Michel Jarre - The Concerts In China (0194399458112) виниловая пластинка - фото 14
  • Jean Michel Jarre - The Concerts In China (0194399458112) виниловая пластинка - фото 15
  • Jean Michel Jarre - The Concerts In China (0194399458112) виниловая пластинка - фото 16
  • Jean Michel Jarre - The Concerts In China (0194399458112) виниловая пластинка - фото 17
  • Jean Michel Jarre - The Concerts In China (0194399458112) виниловая пластинка - фото 18
  • Jean Michel Jarre - The Concerts In China (0194399458112) виниловая пластинка - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626794
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Jean Michel Jarre - The Concerts In China (0194399458112) виниловая пластинка
5 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399458112]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Jean Michel Jarre
Альбом (сингл)
The Concerts In China 1981
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jean Michel Jarre - The Concerts In China (0194399458112) виниловая пластинка

Двойной концертный альбом Жана-Мишеля Жарра, выпущенный в 1982 году. Содержит записи с пяти концертов в Пекине и Шанхае Китайского тура Жарра 1981 года. Это был первый концерт западного артиста в Китайской Народной Республике после Культурной революции. Кроме уже известных композиций, Жарр специально для тура написал композиции Night in Shanghai, Laser Harp, Arpegiator, Orient Express, Souvenir Of China, вдохновленные Китайской культурой, а также аранжировку традиционной Китайской народной мелодии Fishing Junks at Sunset, исполненную с симфоническим оркестром Пекинской консерватории. Юбилейное к 40-летию выхода переиздание 2022 года. Ремастированное издание на двойном черном 180-гр виниле в разворотном конверте содержит не публиковавшийся ранее, коллекционный постер 60х90 см. Французский композитор и мультиинструменталист Жан-Мишель Жарр считается одним из пионеров электронной музыки, а также является автором и постановщиком грандиозных музыкально-световых шоу. Уже в 5 лет музыкант научился играть на фортепиано и гитаре. Образование инструменталист получил в Парижской консерватории, после окончания которой был гитаристом в различных парижских группах. В 1972 году вышел его дебютный альбом Deserted Palace. Второй студийник Oxygene (1976) стал классикой электронной музыки и принес артисту настощий успех. В общей сложности по всему миру продано более 80 миллионов копий альбомов Жан-Мишеля Жарра.

Отзывы о товаре Jean Michel Jarre - The Concerts In China (0194399458112) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399458112]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Jean Michel Jarre
Альбом (сингл)
The Concerts In China 1981
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Двойной концертный альбом Жана-Мишеля Жарра, выпущенный в 1982 году. Содержит записи с пяти концертов в Пекине и Шанхае Китайского тура Жарра 1981 года. Это был первый концерт западного артиста в Китайской Народной Республике после Культурной революции. Кроме уже известных композиций, Жарр специально для тура написал композиции Night in Shanghai, Laser Harp, Arpegiator, Orient Express, Souvenir Of China, вдохновленные Китайской культурой, а также аранжировку традиционной Китайской народной мелодии Fishing Junks at Sunset, исполненную с симфоническим оркестром Пекинской консерватории. Юбилейное к 40-летию выхода переиздание 2022 года. Ремастированное издание на двойном черном 180-гр виниле в разворотном конверте содержит не публиковавшийся ранее, коллекционный постер 60х90 см. Французский композитор и мультиинструменталист Жан-Мишель Жарр считается одним из пионеров электронной музыки, а также является автором и постановщиком грандиозных музыкально-световых шоу. Уже в 5 лет музыкант научился играть на фортепиано и гитаре. Образование инструменталист получил в Парижской консерватории, после окончания которой был гитаристом в различных парижских группах. В 1972 году вышел его дебютный альбом Deserted Palace. Второй студийник Oxygene (1976) стал классикой электронной музыки и принес артисту настощий успех. В общей сложности по всему миру продано более 80 миллионов копий альбомов Жан-Мишеля Жарра.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jean Michel Jarre - The Concerts In China (0194399458112) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5330 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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