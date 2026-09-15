Jean Michel Jarre - The Concerts In China (0194399458112) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Jean Michel Jarre - The Concerts In China (0194399458112) виниловая пластинка
Двойной концертный альбом Жана-Мишеля Жарра, выпущенный в 1982 году. Содержит записи с пяти концертов в Пекине и Шанхае Китайского тура Жарра 1981 года. Это был первый концерт западного артиста в Китайской Народной Республике после Культурной революции. Кроме уже известных композиций, Жарр специально для тура написал композиции Night in Shanghai, Laser Harp, Arpegiator, Orient Express, Souvenir Of China, вдохновленные Китайской культурой, а также аранжировку традиционной Китайской народной мелодии Fishing Junks at Sunset, исполненную с симфоническим оркестром Пекинской консерватории. Юбилейное к 40-летию выхода переиздание 2022 года. Ремастированное издание на двойном черном 180-гр виниле в разворотном конверте содержит не публиковавшийся ранее, коллекционный постер 60х90 см. Французский композитор и мультиинструменталист Жан-Мишель Жарр считается одним из пионеров электронной музыки, а также является автором и постановщиком грандиозных музыкально-световых шоу. Уже в 5 лет музыкант научился играть на фортепиано и гитаре. Образование инструменталист получил в Парижской консерватории, после окончания которой был гитаристом в различных парижских группах. В 1972 году вышел его дебютный альбом Deserted Palace. Второй студийник Oxygene (1976) стал классикой электронной музыки и принес артисту настощий успех. В общей сложности по всему миру продано более 80 миллионов копий альбомов Жан-Мишеля Жарра.
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