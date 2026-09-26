Depeche Mode - Memento Mori (0196587842116) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Depeche Mode - Memento Mori (0196587842116) виниловая пластинка
"Memento Mori" - пятнадцатый студийный альбом Depeche Mode, вышедший в 2023 году. Альбом прервал пятилетний перерыв в дискографии группы, наступивший после выхода их предыдущего альбома, "Spirit" в 2017 году и заслужил высокую оценку у музыкальных критиков. Издание на двух чёрных 180-гр винилах в тройном разворотном конверте содержит постер. Лицевая сторона конверта с тиснением. Первый диск с записью на двух сторонах, второй диск с односторонней записью, на второй стороне - гравировка. Depeche Mode - британская музыкальная группа, образованная в 1980 году в городе Базилдон (графство Эссекс). Постоянные участники группы - Мартин Гор (клавишные, гитара, бэк-вокал, вокал, автор песен), Дэйв Гаан (вокал) продолжают успешно выступать, клавишник Энди Флетчер ушёл из жизни в 2022 году. Музыкантам Depeche Mode удалось сочетать электронное звучание с элементами рок- и поп-музыки и стать одной из самых популярных групп в мире. В активе Depeche Mode свыше 100 млн проданных записей, выступления перед 30 млн фанатов по всему миру. Студийные альбомы Depeche Mode попадали в Топ-10 более чем в 20 странах, в том числе в Великобритании и США. Альбом 2013 года, "DeltaMachine", дебютировал в качестве альбома на первой строчке в хит-парадах 12 стран. На концертах в поддержку этого альбома, организованных Depeche Mode по всему миру побывали более 2.5 млн. человек.
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Теги товара: Depeche Mode, Поп-музыка, New Wave
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Теги товара: Depeche Mode, Поп-музыка, New Wave
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