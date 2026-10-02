Top.Mail.Ru
Elbow - Giants Of All Sizes (0602577644023) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Elbow - Giants Of All Sizes (0602577644023) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Elbow - Giants Of All Sizes (0602577644023) виниловая пластинка - фото 1
Elbow - Giants Of All Sizes (0602577644023) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Elbow
Альбом (сингл)
Giants Of All Sizes
Жанр
Post Rock, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Elbow - Giants Of All Sizes (0602577644023) виниловая пластинка - фото 1
  • Elbow - Giants Of All Sizes (0602577644023) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 401981
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Elbow - Giants Of All Sizes (0602577644023) виниловая пластинка
4 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Polydor
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Elbow
Альбом (сингл)
Giants Of All Sizes
Жанр
Post Rock, Indie Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Elbow - Giants Of All Sizes (0602577644023) виниловая пластинка

Track List

Dexter & Sinister
Seven Veils
Empires
The Delayed 3:15
White Noise White Heat
Doldrums
My Trouble
On Deronda Road
Weightless

Отзывы о товаре Elbow - Giants Of All Sizes (0602577644023) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Polydor
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Elbow
Альбом (сингл)
Giants Of All Sizes
Жанр
Post Rock, Indie Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание

Track List

Dexter & Sinister
Seven Veils
Empires
The Delayed 3:15
White Noise White Heat
Doldrums
My Trouble
On Deronda Road
Weightless
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Elbow - Giants Of All Sizes (0602577644023) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4890 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...