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Johnny Griffin - Introducing Johnny Griffin (0602577450648) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Johnny Griffin - Introducing Johnny Griffin (0602577450648) виниловая пластинка

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Johnny Griffin - Introducing Johnny Griffin (0602577450648) виниловая пластинка - фото 1
Johnny Griffin - Introducing Johnny Griffin (0602577450648) виниловая пластинка - фото 2
Johnny Griffin - Introducing Johnny Griffin (0602577450648) виниловая пластинка - фото 3
Johnny Griffin - Introducing Johnny Griffin (0602577450648) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Johnny Griffin
Альбом (сингл)
Introducing Johnny Griffin
Жанр
Smooth jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Johnny Griffin - Introducing Johnny Griffin (0602577450648) виниловая пластинка - фото 1
  • Johnny Griffin - Introducing Johnny Griffin (0602577450648) виниловая пластинка - фото 2
  • Johnny Griffin - Introducing Johnny Griffin (0602577450648) виниловая пластинка - фото 3
  • Johnny Griffin - Introducing Johnny Griffin (0602577450648) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402149
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Johnny Griffin - Introducing Johnny Griffin (0602577450648) виниловая пластинка
4 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602577450648]
Исполнитель
Johnny Griffin
Альбом (сингл)
Introducing Johnny Griffin
Жанр
Smooth jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Johnny Griffin - Introducing Johnny Griffin (0602577450648) виниловая пластинка

Johnny Griffin - Introducing Johnny Griffin (0602577450648) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Johnny Griffin - Introducing Johnny Griffin (0602577450648) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602577450648]
Исполнитель
Johnny Griffin
Альбом (сингл)
Introducing Johnny Griffin
Жанр
Smooth jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Johnny Griffin - Introducing Johnny Griffin (0602577450648) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Johnny Griffin - Introducing Johnny Griffin (0602577450648) виниловая пластинка - купить по цене 4890 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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