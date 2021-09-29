Queen - A Night At The Opera (0602547202697) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
A Night At The Opera
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб.
В наличии
Код товара: 402872
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
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4 890 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602547202697]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
A Night At The Opera
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Death On Two Legs (Dedicated To ...), Lazing On A Sunday Afternoon, I'm In Love With My Car, You're My Best Friend, '39, Sweet Lady, Seaside Rendezvous, The Prophet's Song, Love Of My Life, Good Company, Bohemian Rhapsody, God Save The Queen
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Queen - A Night At The Opera (0602547202697) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Death On Two Legs (Dedicated To......
|A2
|Lazing On A Sunday Afternoon
|A3
|I'm In Love With My Car
|A4
|You're My Best Friend
|A5
|'39
|A6
|Sweet Lady
|A7
|Seaside Rendezvous
|B1
|The Prophet's Song
|B2
|Love Of My Life
|B3
|Good Company
|B4
|Bohemian Rhapsody
|B5
|God Save The Queen
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Queen
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602547202697]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
A Night At The Opera
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Death On Two Legs (Dedicated To ...), Lazing On A Sunday Afternoon, I'm In Love With My Car, You're My Best Friend, '39, Sweet Lady, Seaside Rendezvous, The Prophet's Song, Love Of My Life, Good Company, Bohemian Rhapsody, God Save The Queen
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Track List
|A1
|Death On Two Legs (Dedicated To......
|A2
|Lazing On A Sunday Afternoon
|A3
|I'm In Love With My Car
|A4
|You're My Best Friend
|A5
|'39
|A6
|Sweet Lady
|A7
|Seaside Rendezvous
|B1
|The Prophet's Song
|B2
|Love Of My Life
|B3
|Good Company
|B4
|Bohemian Rhapsody
|B5
|God Save The Queen
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Queen
Достоинства:
Не стареющая "Классика". Приятно держать в руках этот диск. 180 грамм.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Не жалко денег.
Достоинства:
Не стареющая классика!Приятная тяжесть 180 граммового винила.Красивая полиграфия пахнущая свежей краской.Отличный звук!Богемская рапсодия -эталон звучания!
Недостатки:
-
Комментарий:
Особенно приятно было получить посылку в день 75-летия великого Фредди Меркьюри.Спасибо Котофото.
Достоинства:
Достойное переиздание, деликатный мастеринг, хорошо оформлен.
Комментарий:
Брал в подарок, получатель был доволен, нареканий по качеству нет.
Queen - A Night At The Opera (0602547202697) виниловая пластинка - по цене 4890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Queen - A Night At The Opera (0602547202697) виниловая пластинка
Достоинства:
Не стареющая "Классика". Приятно держать в руках этот диск. 180 грамм.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Не жалко денег.
Достоинства:
Не стареющая классика!Приятная тяжесть 180 граммового винила.Красивая полиграфия пахнущая свежей краской.Отличный звук!Богемская рапсодия -эталон звучания!
Недостатки:
-
Комментарий:
Особенно приятно было получить посылку в день 75-летия великого Фредди Меркьюри.Спасибо Котофото.
Достоинства:
Достойное переиздание, деликатный мастеринг, хорошо оформлен.
Комментарий:
Брал в подарок, получатель был доволен, нареканий по качеству нет.