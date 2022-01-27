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Queen - Jazz (0602547202741) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Queen - Jazz (0602547202741) виниловая пластинка

2 Отзывы
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Queen - Jazz (0602547202741) виниловая пластинка - фото 1
Queen - Jazz (0602547202741) виниловая пластинка - фото 2
Queen - Jazz (0602547202741) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
Jazz
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Queen - Jazz (0602547202741) виниловая пластинка - фото 1
  • Queen - Jazz (0602547202741) виниловая пластинка - фото 2
  • Queen - Jazz (0602547202741) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 402879
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Коллекция Queen
filter_none Товар входит в коллекцию Queen

Коллекция Queen


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602547202741]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
Jazz
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Mustapha, Fat Bottomed Girls, Jealousy, Bicycle Race, If You Can't Beat Them, Let Me Entertain You, Dead On Time, In Only Seven Days, Dreamer's Ball, Fun It, Leaving Home Ain't Easy, Don't Stop Me Now, More Of That Jazz
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
фотографии
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Queen - Jazz (0602547202741) виниловая пластинка

Track List

A1Mustapha
A2Fat Bottomed Girls
A3Jealousy
A4Bicycle Race
A5If You Can't Beat Them
A6Let Me Entertain You
B1Dead On Time
B2In Only Seven Days
B3Dreamer's Ball
B4Fun It
B5Leaving Home Ain't Easy
B6Don't Stop Me Now
B7More Of That Jazz



Теги товара: Queen

Отзывы о товаре Queen - Jazz (0602547202741) виниловая пластинка

27.01.2022
Михаил

Достоинства:
Новая пластинка со всеми бонусами.

Недостатки:
нет

Комментарий:
Прекрасно пополнение.Звук отличный,полиграфия на высоте,ну и плакат в дополнение.
25.10.2021
Вадим

Достоинства:
Отличный звук. Обложка в виде книжки, внутри большой постер. Диск 180 грамм.

Недостатки:
Не обнаружил.

Комментарий:
Отличное сочетание Цена-Качество, особенно со скидкой.



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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602547202741]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
Jazz
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Mustapha, Fat Bottomed Girls, Jealousy, Bicycle Race, If You Can't Beat Them, Let Me Entertain You, Dead On Time, In Only Seven Days, Dreamer's Ball, Fun It, Leaving Home Ain't Easy, Don't Stop Me Now, More Of That Jazz
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
фотографии
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Mustapha
A2Fat Bottomed Girls
A3Jealousy
A4Bicycle Race
A5If You Can't Beat Them
A6Let Me Entertain You
B1Dead On Time
B2In Only Seven Days
B3Dreamer's Ball
B4Fun It
B5Leaving Home Ain't Easy
B6Don't Stop Me Now
B7More Of That Jazz


Теги товара: Queen
Самовывоз
Доставка
Отзывы
27.01.2022
Михаил

Достоинства:
Новая пластинка со всеми бонусами.

Недостатки:
нет

Комментарий:
Прекрасно пополнение.Звук отличный,полиграфия на высоте,ну и плакат в дополнение.
25.10.2021
Вадим

Достоинства:
Отличный звук. Обложка в виде книжки, внутри большой постер. Диск 180 грамм.

Недостатки:
Не обнаружил.

Комментарий:
Отличное сочетание Цена-Качество, особенно со скидкой.


Queen - Jazz (0602547202741) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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