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Queen - Flash Gordon (0602547202765) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Queen - Flash Gordon (0602547202765) виниловая пластинка

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Queen - Flash Gordon (0602547202765) виниловая пластинка - фото 2
Queen - Flash Gordon (0602547202765) виниловая пластинка - фото 3
Queen - Flash Gordon (0602547202765) виниловая пластинка - фото 4
Queen - Flash Gordon (0602547202765) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
Flash Gordon
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Queen - Flash Gordon (0602547202765) виниловая пластинка - фото 1
  • Queen - Flash Gordon (0602547202765) виниловая пластинка - фото 2
  • Queen - Flash Gordon (0602547202765) виниловая пластинка - фото 3
  • Queen - Flash Gordon (0602547202765) виниловая пластинка - фото 4
  • Queen - Flash Gordon (0602547202765) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402874
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Queen - Flash Gordon (0602547202765) виниловая пластинка
4 550 руб.
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Коллекция Queen
filter_none Товар входит в коллекцию Queen

Коллекция Queen


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602547202765]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
Flash Gordon
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Flash's Theme, In The Space Capsule (The Love Theme), Ming's Theme (In The Court Of Ming The Merciless), The Ring (Hypnotic Seduction Of Dale), Football Fight, In The Death Cell (Love Theme Reprise), Execution Of Flash, The Kiss (Aura Resurrects Flash), Arboria (Planet Of The Tree Men), Escape From The Swamp, Flash To The Rescue, Vultan's Theme (Attack Of The Hawk Men), Battle Theme, The Wedding March, Marriage Of Dale And Ming (And Flash Approaching), Crash Dive On Mingo City, Flash's Theme Rep
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Queen - Flash Gordon (0602547202765) виниловая пластинка

«Flash Gordon» - это девятый студийный альбом британской рок-группы «Queen», содержащий саундтрек к одноименному фильму. Легендарная рок-группа из Великобритании «Queen» была основана в 1970 году Роджером Тэйлором и Брайаном Мэйем, к которым присоединились вокалист Фредди Меркьюри и бас-гитарист Джон Дикон. Успех пришел к Queen в 1975 году с выходом альбома «A Night at the Opera», который был уже четвертым в дискографии коллектива и стал определяющим для развития группы. Лонгплей стал четырежды платиновым, а на песню «Bohemian Rhapsody» был снят уникальный клип со спецэффектами, которые почти отсутствовали в то время. Тогда про Queen заговорили не только в Британии, но и в Канаде, США и Японии. Коллектив выпустил пятнадцать студийных альбомов, а восемнадцать их хитов поднимались на верхнюю строчку в чартах разных стран. После смерти вокалиста Фредди Меркьюри, Queen практически прекратили студийную деятельность, но продолжили концертные выступления, привлекая к сотрудничеству известных музыкантов.



Теги товара: Queen, Поп-музыка

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602547202765]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
Flash Gordon
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Flash's Theme, In The Space Capsule (The Love Theme), Ming's Theme (In The Court Of Ming The Merciless), The Ring (Hypnotic Seduction Of Dale), Football Fight, In The Death Cell (Love Theme Reprise), Execution Of Flash, The Kiss (Aura Resurrects Flash), Arboria (Planet Of The Tree Men), Escape From The Swamp, Flash To The Rescue, Vultan's Theme (Attack Of The Hawk Men), Battle Theme, The Wedding March, Marriage Of Dale And Ming (And Flash Approaching), Crash Dive On Mingo City, Flash's Theme Rep
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Flash Gordon» - это девятый студийный альбом британской рок-группы «Queen», содержащий саундтрек к одноименному фильму. Легендарная рок-группа из Великобритании «Queen» была основана в 1970 году Роджером Тэйлором и Брайаном Мэйем, к которым присоединились вокалист Фредди Меркьюри и бас-гитарист Джон Дикон. Успех пришел к Queen в 1975 году с выходом альбома «A Night at the Opera», который был уже четвертым в дискографии коллектива и стал определяющим для развития группы. Лонгплей стал четырежды платиновым, а на песню «Bohemian Rhapsody» был снят уникальный клип со спецэффектами, которые почти отсутствовали в то время. Тогда про Queen заговорили не только в Британии, но и в Канаде, США и Японии. Коллектив выпустил пятнадцать студийных альбомов, а восемнадцать их хитов поднимались на верхнюю строчку в чартах разных стран. После смерти вокалиста Фредди Меркьюри, Queen практически прекратили студийную деятельность, но продолжили концертные выступления, привлекая к сотрудничеству известных музыкантов.


Теги товара: Queen, Поп-музыка
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Отзывы


Queen - Flash Gordon (0602547202765) виниловая пластинка – стоимость товара 4550 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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