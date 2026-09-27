Top.Mail.Ru
Era - Era Viii (199584002811) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Era - Era Viii (199584002811) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Era - Era Viii (199584002811) виниловая пластинка - фото 1
Era - Era Viii (199584002811) виниловая пластинка - фото 2
Era - Era Viii (199584002811) виниловая пластинка - фото 3
Era - Era Viii (199584002811) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Era
Альбом (сингл)
Era VIII
Жанр
Ambient. IDM. Experimental, Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Era - Era Viii (199584002811) виниловая пластинка - фото 1
  • Era - Era Viii (199584002811) виниловая пластинка - фото 2
  • Era - Era Viii (199584002811) виниловая пластинка - фото 3
  • Era - Era Viii (199584002811) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750379
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Era - Era Viii (199584002811) виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
#NP
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[199584002811]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Era
Альбом (сингл)
Era VIII
Жанр
Ambient. IDM. Experimental, Инструментальная музыка
Трек-лист
The Fallen King, Not You Again, Will You Call My Name, Everything's Gonna Be Alright, Not This Time, Sempire Deo, Will You Call My Name Remix, Time For The Braves Acoustic, Time For The Braves, Freedom
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Era - Era Viii (199584002811) виниловая пластинка

Era - музыкальный проект в стиле нью-эйдж, основанный в 1996 году французским композитором и мультиинструменталистом (клавишные, гитара) Эриком Леви. Era исполняет музыку в стилистике, схожей с проектами Enigma и Gregorian. В музыке Era часто используется традиция григорианских хоралов. Песнопения исполняются на стилизованной псевдо-латыни и на английском языке. По утверждению Эрика Леви, тематика песен первого альбома связана с его восприятием традиций катаров или альбигойцев - сторонников средневековой французской ереси XIII века. Тексты песен на английском касаются более общих жизненных тем.Б

Tracklist

  1. The Fallen King
  2. Not You Again
  3. Will You Call My Name
  4. Everything's Gonna Be Alright
  5. Not This Time
  6. Sempire Deo
  7. Will You Call My Name Remix
  8. Time For The Braves Acoustic
  9. Time For The Braves
  10. Freedom

Отзывы о товаре Era - Era Viii (199584002811) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
#NP
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[199584002811]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Era
Альбом (сингл)
Era VIII
Жанр
Ambient. IDM. Experimental, Инструментальная музыка
Трек-лист
The Fallen King, Not You Again, Will You Call My Name, Everything's Gonna Be Alright, Not This Time, Sempire Deo, Will You Call My Name Remix, Time For The Braves Acoustic, Time For The Braves, Freedom
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

Era - музыкальный проект в стиле нью-эйдж, основанный в 1996 году французским композитором и мультиинструменталистом (клавишные, гитара) Эриком Леви. Era исполняет музыку в стилистике, схожей с проектами Enigma и Gregorian. В музыке Era часто используется традиция григорианских хоралов. Песнопения исполняются на стилизованной псевдо-латыни и на английском языке. По утверждению Эрика Леви, тематика песен первого альбома связана с его восприятием традиций катаров или альбигойцев - сторонников средневековой французской ереси XIII века. Тексты песен на английском касаются более общих жизненных тем.Б

Tracklist

  1. The Fallen King
  2. Not You Again
  3. Will You Call My Name
  4. Everything's Gonna Be Alright
  5. Not This Time
  6. Sempire Deo
  7. Will You Call My Name Remix
  8. Time For The Braves Acoustic
  9. Time For The Braves
  10. Freedom
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Era - Era Viii (199584002811) виниловая пластинка - стоимость товара 4330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...