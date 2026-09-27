Era - Era Viii (199584002811) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Era - Era Viii (199584002811) виниловая пластинка
Era - музыкальный проект в стиле нью-эйдж, основанный в 1996 году французским композитором и мультиинструменталистом (клавишные, гитара) Эриком Леви. Era исполняет музыку в стилистике, схожей с проектами Enigma и Gregorian. В музыке Era часто используется традиция григорианских хоралов. Песнопения исполняются на стилизованной псевдо-латыни и на английском языке. По утверждению Эрика Леви, тематика песен первого альбома связана с его восприятием традиций катаров или альбигойцев - сторонников средневековой французской ереси XIII века. Тексты песен на английском касаются более общих жизненных тем.Б
Tracklist
- The Fallen King
- Not You Again
- Will You Call My Name
- Everything's Gonna Be Alright
- Not This Time
- Sempire Deo
- Will You Call My Name Remix
- Time For The Braves Acoustic
- Time For The Braves
- Freedom
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитМихаил Башаков - Лучшее (Lsm 0037) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитЗдуард Хиль - Лучшее (4657851921556) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитИоганн Себастьян Бах - Скрипичные концерты (4657792369004) вини...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитВивальди Антонио - Времена года (4657792369011) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитПосле 11 - Детям до 16 (4657819840806) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в Сплит5 Утра - Лучшее (Clear) (4657819840059) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитЛицей - Открытый занавес (Cristal Blue) (4657792369967) винилова...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитМанго-Манго - Источник наслаждения (4657819841711) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитСергей Васильевич Рахманинов - Литургия св. Иоанна Златоуста (4...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитСборник - ZION "15 Лет" (Orange & Red) (4657819842824) виниловая...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитМохито - Счастье в простом (4657819840813) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитВольфганг Амадей Моцарт - Реквием (4657792368991) виниловая плас...
Era - музыкальный проект в стиле нью-эйдж, основанный в 1996 году французским композитором и мультиинструменталистом (клавишные, гитара) Эриком Леви. Era исполняет музыку в стилистике, схожей с проектами Enigma и Gregorian. В музыке Era часто используется традиция григорианских хоралов. Песнопения исполняются на стилизованной псевдо-латыни и на английском языке. По утверждению Эрика Леви, тематика песен первого альбома связана с его восприятием традиций катаров или альбигойцев - сторонников средневековой французской ереси XIII века. Тексты песен на английском касаются более общих жизненных тем.Б
Tracklist
- The Fallen King
- Not You Again
- Will You Call My Name
- Everything's Gonna Be Alright
- Not This Time
- Sempire Deo
- Will You Call My Name Remix
- Time For The Braves Acoustic
- Time For The Braves
- Freedom
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Era - Era Viii (199584002811) виниловая пластинка