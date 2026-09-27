Зима, Авиамарш, Калинка, Ах, море, море, Чему учат в школе, Дважды два — четыре, Подари мне лето, Ходит песенка по кругу, Как хорошо быть генералом, Голубые города, Как провожают пароходы, Песня о друге, Я очень рад, ведь я, наконец, возвращаюсь домой (Вокализ), Человек из дома вышел, Будет жить любовь на свете, Что такое счастье, Шутка, Это издание

Зима, Авиамарш, Калинка, Ах, море, море, Чему учат в школе, Дважды два — четыре, Подари мне лето, Ходит песенка по кругу, Как хорошо быть генералом, Голубые города, Как провожают пароходы, Песня о друге, Я очень рад, ведь я, наконец, возвращаюсь домой (Вокализ), Человек из дома вышел, Будет жить любовь на свете, Что такое счастье, Шутка, Это издание

Описание товара Здуард Хиль - Лучшее (4657851921556) виниловая пластинка

"Эдуард Анатольевич Хиль — народный артист РСФСР, выпускник Ленинградской консерватории, чей тёплый, узнаваемый баритон стал одним из символов советской эстрады. Его карьера стремительно взлетела в 1960-е годы: в 1962 году он стал лауреатом Всероссийского конкурса артистов эстрады, а в 1965 завоевал 2-е место на Международном фестивале в Сопоте. Без его участия не обходились ни «Голубые огоньки», ни фестивали «Песня года».>

Одна из композиций сборника — легендарный вокализ «Я очень рад, ведь я, наконец, возвращаюсь домой», записанный Эдуардом Хилем в 1976 году на музыку Аркадия Островского. Изначально у песни был текст, но по цензурным соображениям его убрали, и певец исполнил её с набором слогов «ла-ла-ла» и «тро-ло-ло». В 2009 году видео этой записи попало на площадки и мгновенно стало вирусным, набрало десятки миллионов просмотров, а сам Хиль получил всемирную известность под именем «Mr. Trololo». Ролик стал интернет-мемом, а образ певца даже появился в мультсериале «Гриффины».

Сборник «Лучшее» выпускается в виниловой серии «Легенда», объединяющей ключевых исполнителей золотого фонда советской и российской эстрады. В альбом вошли самые известные песни Эдуарда Хиля — от лирических баллад до жизнерадостных детских песен, в которых слушатели всегда чувствовали улыбку поющего.

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