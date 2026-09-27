Здуард Хиль - Лучшее (4657851921556) виниловая пластинка
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Описание товара Здуард Хиль - Лучшее (4657851921556) виниловая пластинка
"Эдуард Анатольевич Хиль — народный артист РСФСР, выпускник Ленинградской консерватории, чей тёплый, узнаваемый баритон стал одним из символов советской эстрады. Его карьера стремительно взлетела в 1960-е годы: в 1962 году он стал лауреатом Всероссийского конкурса артистов эстрады, а в 1965 завоевал 2-е место на Международном фестивале в Сопоте. Без его участия не обходились ни «Голубые огоньки», ни фестивали «Песня года».>
Одна из композиций сборника — легендарный вокализ «Я очень рад, ведь я, наконец, возвращаюсь домой», записанный Эдуардом Хилем в 1976 году на музыку Аркадия Островского. Изначально у песни был текст, но по цензурным соображениям его убрали, и певец исполнил её с набором слогов «ла-ла-ла» и «тро-ло-ло». В 2009 году видео этой записи попало на площадки и мгновенно стало вирусным, набрало десятки миллионов просмотров, а сам Хиль получил всемирную известность под именем «Mr. Trololo». Ролик стал интернет-мемом, а образ певца даже появился в мультсериале «Гриффины».
Сборник «Лучшее» выпускается в виниловой серии «Легенда», объединяющей ключевых исполнителей золотого фонда советской и российской эстрады. В альбом вошли самые известные песни Эдуарда Хиля — от лирических баллад до жизнерадостных детских песен, в которых слушатели всегда чувствовали улыбку поющего.
Треклист
- Зима
- Авиамарш
- Калинка
- Ах, море, море
- Чему учат в школе
- Дважды два — четыре
- Подари мне лето
- Ходит песенка по кругу
- Как хорошо быть генералом
- Голубые города
- Как провожают пароходы
- Песня о друге
- Я очень рад, ведь я, наконец, возвращаюсь домой (Вокализ)
- Человек из дома вышел
- Будет жить любовь на свете
- Что такое счастье
- Шутка
- Это издание
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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"Эдуард Анатольевич Хиль — народный артист РСФСР, выпускник Ленинградской консерватории, чей тёплый, узнаваемый баритон стал одним из символов советской эстрады. Его карьера стремительно взлетела в 1960-е годы: в 1962 году он стал лауреатом Всероссийского конкурса артистов эстрады, а в 1965 завоевал 2-е место на Международном фестивале в Сопоте. Без его участия не обходились ни «Голубые огоньки», ни фестивали «Песня года».>
Одна из композиций сборника — легендарный вокализ «Я очень рад, ведь я, наконец, возвращаюсь домой», записанный Эдуардом Хилем в 1976 году на музыку Аркадия Островского. Изначально у песни был текст, но по цензурным соображениям его убрали, и певец исполнил её с набором слогов «ла-ла-ла» и «тро-ло-ло». В 2009 году видео этой записи попало на площадки и мгновенно стало вирусным, набрало десятки миллионов просмотров, а сам Хиль получил всемирную известность под именем «Mr. Trololo». Ролик стал интернет-мемом, а образ певца даже появился в мультсериале «Гриффины».
Сборник «Лучшее» выпускается в виниловой серии «Легенда», объединяющей ключевых исполнителей золотого фонда советской и российской эстрады. В альбом вошли самые известные песни Эдуарда Хиля — от лирических баллад до жизнерадостных детских песен, в которых слушатели всегда чувствовали улыбку поющего.
Треклист
- Зима
- Авиамарш
- Калинка
- Ах, море, море
- Чему учат в школе
- Дважды два — четыре
- Подари мне лето
- Ходит песенка по кругу
- Как хорошо быть генералом
- Голубые города
- Как провожают пароходы
- Песня о друге
- Я очень рад, ведь я, наконец, возвращаюсь домой (Вокализ)
- Человек из дома вышел
- Будет жить любовь на свете
- Что такое счастье
- Шутка
- Это издание
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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