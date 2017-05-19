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Iron Maiden - Fear Of The Dark (remastered 2015) (0190295852344) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Iron Maiden - Fear Of The Dark (remastered 2015) (0190295852344) виниловая пластинка

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Iron Maiden - Fear Of The Dark (remastered 2015) (0190295852344) виниловая пластинка - фото 1
Iron Maiden - Fear Of The Dark (remastered 2015) (0190295852344) виниловая пластинка - фото 2
Iron Maiden - Fear Of The Dark (remastered 2015) (0190295852344) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.05.2017
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
FEAR OF THE DARK
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Iron Maiden - Fear Of The Dark (remastered 2015) (0190295852344) виниловая пластинка - фото 1
  • Iron Maiden - Fear Of The Dark (remastered 2015) (0190295852344) виниловая пластинка - фото 2
  • Iron Maiden - Fear Of The Dark (remastered 2015) (0190295852344) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 142605
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Iron Maiden - Fear Of The Dark (remastered 2015) (0190295852344) виниловая пластинка
5 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция IRON MAIDEN
filter_none Товар входит в коллекцию IRON MAIDEN

Коллекция IRON MAIDEN


Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
1.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.05.2017
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
FEAR OF THE DARK
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Iron Maiden - Fear Of The Dark (remastered 2015) (0190295852344) виниловая пластинка

Track List

A1Be Quick Or Be Dead
A2From Here To Eternity
A3Afraid To Shoot Strangers
B1Fear Is The Key
B2Childhood's End
B3Wasting Love
C1The Fugitive
C2Chains Of Misery
C3The Apparition
D1Judas Be My Guide
D2Weekend Warrior
D3Fear Of The Dark



Теги товара: Iron Maiden

Отзывы о товаре Iron Maiden - Fear Of The Dark (remastered 2015) (0190295852344) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
1.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.05.2017
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
FEAR OF THE DARK
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание

Track List

A1Be Quick Or Be Dead
A2From Here To Eternity
A3Afraid To Shoot Strangers
B1Fear Is The Key
B2Childhood's End
B3Wasting Love
C1The Fugitive
C2Chains Of Misery
C3The Apparition
D1Judas Be My Guide
D2Weekend Warrior
D3Fear Of The Dark


Теги товара: Iron Maiden
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Iron Maiden - Fear Of The Dark (remastered 2015) (0190295852344) виниловая пластинка - по цене 5810 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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