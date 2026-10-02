Jethro Tull - This Was (0190295611477) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
THIS WAS
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб.
В наличии
Код товара: 387720
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3 970 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295611477]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
THIS WAS
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
My Sunday Feeling (Steven Wilson Stereo Remix), Some Day The Sun Won't Shine For You (Steven Wilson Stereo Remix), Beggar's Farm (Steven Wilson Stereo Remix), Move On Alone (Steven Wilson Stereo Remix), Serenade To A Cuckoo (Steven Wilson Stereo Remix), Dharma For One (Steven Wilson Stereo Remix), It's Breaking Me Up (Steven Wilson Stereo Remix), Cat's Squirrel (Steven Wilson Stereo Remix), A Song For Jeffrey (Steven Wilson Stereo Remix), Round (Steven Wilson Stereo Remix)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jethro Tull - This Was (0190295611477) виниловая пластинка
Track List
|A1
|My Sunday Feeling
|3:38
|A2
|Some Day The Sun Won't Shine For You
|2:42
|A3
|Beggar's Farm
|4:19
|A4
|Move On Alone
|2:00
|A5
|Serenade To A Cuckoo
|6:01
|B1
|Dharma For One
|4:11
|B2
|It's Breaking Me Up
|4:45
|B3
|Cat's Squirrel
|5:36
|B4
|A Song For Jeffrey
|3:18
|B5
|Round
|0:50
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Fusion
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295611477]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
THIS WAS
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
My Sunday Feeling (Steven Wilson Stereo Remix), Some Day The Sun Won't Shine For You (Steven Wilson Stereo Remix), Beggar's Farm (Steven Wilson Stereo Remix), Move On Alone (Steven Wilson Stereo Remix), Serenade To A Cuckoo (Steven Wilson Stereo Remix), Dharma For One (Steven Wilson Stereo Remix), It's Breaking Me Up (Steven Wilson Stereo Remix), Cat's Squirrel (Steven Wilson Stereo Remix), A Song For Jeffrey (Steven Wilson Stereo Remix), Round (Steven Wilson Stereo Remix)
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|My Sunday Feeling
|3:38
|A2
|Some Day The Sun Won't Shine For You
|2:42
|A3
|Beggar's Farm
|4:19
|A4
|Move On Alone
|2:00
|A5
|Serenade To A Cuckoo
|6:01
|B1
|Dharma For One
|4:11
|B2
|It's Breaking Me Up
|4:45
|B3
|Cat's Squirrel
|5:36
|B4
|A Song For Jeffrey
|3:18
|B5
|Round
|0:50
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Fusion
Jethro Tull - This Was (0190295611477) виниловая пластинка - стоимость товара 3970 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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