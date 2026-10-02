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Jethro Tull - This Was (0190295611477) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jethro Tull - This Was (0190295611477) виниловая пластинка

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Jethro Tull - This Was (0190295611477) виниловая пластинка - фото 1
Jethro Tull - This Was (0190295611477) виниловая пластинка - фото 2
Jethro Tull - This Was (0190295611477) виниловая пластинка - фото 3
Jethro Tull - This Was (0190295611477) виниловая пластинка - фото 4
Jethro Tull - This Was (0190295611477) виниловая пластинка - фото 5
Jethro Tull - This Was (0190295611477) виниловая пластинка - фото 6
Jethro Tull - This Was (0190295611477) виниловая пластинка - фото 7
Jethro Tull - This Was (0190295611477) виниловая пластинка - фото 8
Jethro Tull - This Was (0190295611477) виниловая пластинка - фото 9
Jethro Tull - This Was (0190295611477) виниловая пластинка - фото 10
Jethro Tull - This Was (0190295611477) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
THIS WAS
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jethro Tull - This Was (0190295611477) виниловая пластинка - фото 1
  • Jethro Tull - This Was (0190295611477) виниловая пластинка - фото 2
  • Jethro Tull - This Was (0190295611477) виниловая пластинка - фото 3
  • Jethro Tull - This Was (0190295611477) виниловая пластинка - фото 4
  • Jethro Tull - This Was (0190295611477) виниловая пластинка - фото 5
  • Jethro Tull - This Was (0190295611477) виниловая пластинка - фото 6
  • Jethro Tull - This Was (0190295611477) виниловая пластинка - фото 7
  • Jethro Tull - This Was (0190295611477) виниловая пластинка - фото 8
  • Jethro Tull - This Was (0190295611477) виниловая пластинка - фото 9
  • Jethro Tull - This Was (0190295611477) виниловая пластинка - фото 10
  • Jethro Tull - This Was (0190295611477) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387720
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Jethro Tull - This Was (0190295611477) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция JETHRO TULL
filter_none Товар входит в коллекцию JETHRO TULL

Коллекция JETHRO TULL


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295611477]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
THIS WAS
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
My Sunday Feeling (Steven Wilson Stereo Remix), Some Day The Sun Won't Shine For You (Steven Wilson Stereo Remix), Beggar's Farm (Steven Wilson Stereo Remix), Move On Alone (Steven Wilson Stereo Remix), Serenade To A Cuckoo (Steven Wilson Stereo Remix), Dharma For One (Steven Wilson Stereo Remix), It's Breaking Me Up (Steven Wilson Stereo Remix), Cat's Squirrel (Steven Wilson Stereo Remix), A Song For Jeffrey (Steven Wilson Stereo Remix), Round (Steven Wilson Stereo Remix)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jethro Tull - This Was (0190295611477) виниловая пластинка

Track List

A1My Sunday Feeling3:38
A2Some Day The Sun Won't Shine For You2:42
A3Beggar's Farm4:19
A4Move On Alone2:00
A5Serenade To A Cuckoo6:01
B1Dharma For One4:11
B2It's Breaking Me Up4:45
B3Cat's Squirrel5:36
B4A Song For Jeffrey3:18
B5Round0:50



Теги товара: Fusion

Отзывы о товаре Jethro Tull - This Was (0190295611477) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295611477]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
THIS WAS
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
My Sunday Feeling (Steven Wilson Stereo Remix), Some Day The Sun Won't Shine For You (Steven Wilson Stereo Remix), Beggar's Farm (Steven Wilson Stereo Remix), Move On Alone (Steven Wilson Stereo Remix), Serenade To A Cuckoo (Steven Wilson Stereo Remix), Dharma For One (Steven Wilson Stereo Remix), It's Breaking Me Up (Steven Wilson Stereo Remix), Cat's Squirrel (Steven Wilson Stereo Remix), A Song For Jeffrey (Steven Wilson Stereo Remix), Round (Steven Wilson Stereo Remix)
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1My Sunday Feeling3:38
A2Some Day The Sun Won't Shine For You2:42
A3Beggar's Farm4:19
A4Move On Alone2:00
A5Serenade To A Cuckoo6:01
B1Dharma For One4:11
B2It's Breaking Me Up4:45
B3Cat's Squirrel5:36
B4A Song For Jeffrey3:18
B5Round0:50


Теги товара: Fusion
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jethro Tull - This Was (0190295611477) виниловая пластинка - стоимость товара 3970 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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