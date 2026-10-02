Jethro Tull - Stormwatch (0190295400873) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
Stormwatch
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб.
В наличии
Код товара: 387719
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4 430 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295400873]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
Stormwatch
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
North Sea Oil, Orion, Home, Dark Ages, Warm Sporran, Somethings On The Move, Old Ghosts, Dun Ringill, Flying Dutchman, Elegy
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jethro Tull - Stormwatch (0190295400873) виниловая пластинка
Track List
|A1
|North Sea Oil
|3:11
|A2
|Orion
|4:00
|A3
|Home
|2:46
|A4
|Dark Ages
|9:12
|A5
|Warm Sporran
|3:58
|B1
|Something's On The Move
|4:30
|B2
|Old Ghosts
|4:24
|B3
|Dun Ringill
|2:42
|B4
|Flying Dutchman
|7:43
|B5
|Elegy
|3:34
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Fusion
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295400873]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
Stormwatch
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
North Sea Oil, Orion, Home, Dark Ages, Warm Sporran, Somethings On The Move, Old Ghosts, Dun Ringill, Flying Dutchman, Elegy
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Track List
|A1
|North Sea Oil
|3:11
|A2
|Orion
|4:00
|A3
|Home
|2:46
|A4
|Dark Ages
|9:12
|A5
|Warm Sporran
|3:58
|B1
|Something's On The Move
|4:30
|B2
|Old Ghosts
|4:24
|B3
|Dun Ringill
|2:42
|B4
|Flying Dutchman
|7:43
|B5
|Elegy
|3:34
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Fusion
Jethro Tull - Stormwatch (0190295400873) виниловая пластинка - стоимость товара 4430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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