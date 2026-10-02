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The Clash - Sandinista! (0889854350710) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Clash - Sandinista! (0889854350710) виниловая пластинка

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The Clash - Sandinista! (0889854350710) виниловая пластинка - фото 1
The Clash - Sandinista! (0889854350710) виниловая пластинка - фото 2
The Clash - Sandinista! (0889854350710) виниловая пластинка - фото 3
The Clash - Sandinista! (0889854350710) виниловая пластинка - фото 4
The Clash - Sandinista! (0889854350710) виниловая пластинка - фото 5
The Clash - Sandinista! (0889854350710) виниловая пластинка - фото 6
The Clash - Sandinista! (0889854350710) виниловая пластинка - фото 7
The Clash - Sandinista! (0889854350710) виниловая пластинка - фото 8
The Clash - Sandinista! (0889854350710) виниловая пластинка - фото 9
The Clash - Sandinista! (0889854350710) виниловая пластинка - фото 10
The Clash - Sandinista! (0889854350710) виниловая пластинка - фото 11
The Clash - Sandinista! (0889854350710) виниловая пластинка - фото 12
The Clash - Sandinista! (0889854350710) виниловая пластинка - фото 13
The Clash - Sandinista! (0889854350710) виниловая пластинка - фото 14
The Clash - Sandinista! (0889854350710) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
The Clash
Альбом (сингл)
SANDINISTA!
Жанр
Панк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Clash - Sandinista! (0889854350710) виниловая пластинка - фото 1
  • The Clash - Sandinista! (0889854350710) виниловая пластинка - фото 2
  • The Clash - Sandinista! (0889854350710) виниловая пластинка - фото 3
  • The Clash - Sandinista! (0889854350710) виниловая пластинка - фото 4
  • The Clash - Sandinista! (0889854350710) виниловая пластинка - фото 5
  • The Clash - Sandinista! (0889854350710) виниловая пластинка - фото 6
  • The Clash - Sandinista! (0889854350710) виниловая пластинка - фото 7
  • The Clash - Sandinista! (0889854350710) виниловая пластинка - фото 8
  • The Clash - Sandinista! (0889854350710) виниловая пластинка - фото 9
  • The Clash - Sandinista! (0889854350710) виниловая пластинка - фото 10
  • The Clash - Sandinista! (0889854350710) виниловая пластинка - фото 11
  • The Clash - Sandinista! (0889854350710) виниловая пластинка - фото 12
  • The Clash - Sandinista! (0889854350710) виниловая пластинка - фото 13
  • The Clash - Sandinista! (0889854350710) виниловая пластинка - фото 14
  • The Clash - Sandinista! (0889854350710) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 152019
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Clash - Sandinista! (0889854350710) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция CLASH, THE
filter_none Товар входит в коллекцию CLASH, THE

Коллекция CLASH, THE


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854350710]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
The Clash
Альбом (сингл)
SANDINISTA!
Жанр
Панк-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Clash - Sandinista! (0889854350710) виниловая пластинка

Track List

A1The Magnificent Seven
A2Hitsville U.K.
A3Junco Partner
A4Ivan Meets G.I. Joe
A5The Leader
A6Something About England
B1Rebel Waltz
B2Look Here
B3The Crooked Beat
B4Somebody Got Murdered
B5One More Time
B6One More Dub
C1Lightning Strikes (Not Once But Twice)
C2Up In Heaven (Not Only Here)
C3Corner Soul
C4Lets Go Crazy
C5If Music Could Talk
C6The Sound Of The Sinners
D1Police On My Back
D2Midnight Log
D3The Equaliser
D4The Call Up
D5Washington Bullets
D6Broadway
E1Lose This Skin
E2Charlie Don't Surf
E3Mensforth Hill
E4Junkie Slip
E5Kingston Advice
E6The Street Parade
F1Version City
F2Living In Fame
F3Silicone On Sapphire
F4Version Pardner
F5Career Opportunities
F6Shepherds Delight

Отзывы о товаре The Clash - Sandinista! (0889854350710) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854350710]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
The Clash
Альбом (сингл)
SANDINISTA!
Жанр
Панк-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание

Track List

A1The Magnificent Seven
A2Hitsville U.K.
A3Junco Partner
A4Ivan Meets G.I. Joe
A5The Leader
A6Something About England
B1Rebel Waltz
B2Look Here
B3The Crooked Beat
B4Somebody Got Murdered
B5One More Time
B6One More Dub
C1Lightning Strikes (Not Once But Twice)
C2Up In Heaven (Not Only Here)
C3Corner Soul
C4Lets Go Crazy
C5If Music Could Talk
C6The Sound Of The Sinners
D1Police On My Back
D2Midnight Log
D3The Equaliser
D4The Call Up
D5Washington Bullets
D6Broadway
E1Lose This Skin
E2Charlie Don't Surf
E3Mensforth Hill
E4Junkie Slip
E5Kingston Advice
E6The Street Parade
F1Version City
F2Living In Fame
F3Silicone On Sapphire
F4Version Pardner
F5Career Opportunities
F6Shepherds Delight
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Clash - Sandinista! (0889854350710) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3970 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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