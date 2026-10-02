The Clash - London Calling (0888751127012) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
The Clash
Альбом (сингл)
LONDON CALLING
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб.
В наличии
Код товара: 138028
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3 620 руб.
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Коллекция CLASH, THE
Коллекция CLASH, THE
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В наличииЦена 3 620 руб.905 руб. в СплитThe Clash - London Calling (0888751127012) виниловая пластинка
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751127012]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
The Clash
Альбом (сингл)
LONDON CALLING
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
London Calling, Brand New Cadillac, Jimmy Jazz, Hateful, Rudie Can't Fail, Spanish Bombs, The Right Profile, Lost In The Supermarket, Clampdown, The Guns Of Brixton, Wrong 'Em Boyo, Death Or Glory, Koka Kola, The Card Cheat, Lover's Rock, Four Horsemen, I'm Not Down, Revolution Rock, Train In Vain
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Clash - London Calling (0888751127012) виниловая пластинка
Track List
|A1
|London Calling
|3:17
|A2
|Brand New Cadillac
|2:05
|A3
|Jimmy Jazz
|3:51
|A4
|Hateful
|2:42
|A5
|Rudie Can't Fail
|3:25
|B1
|Spanish Bombs
|3:17
|B2
|The Right Profile
|3:50
|B3
|Lost In The Supermarket
|3:43
|B4
|Clampdown
|3:45
|B5
|The Guns Of Brixton
|3:08
|C1
|Wrong 'Em Boyo
|3:08
|C2
|Death Or Glory
|3:52
|C3
|Koka Kola
|1:44
|C4
|The Card Cheat
|3:44
|D1
|Lover's Rock
|3:59
|D2
|Four Horsemen
|2:55
|D3
|I'm Not Down
|3:03
|D4
|Revolution Rock
|5:29
|D5
|Train In Vain
|3:02
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Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751127012]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
The Clash
Альбом (сингл)
LONDON CALLING
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
London Calling, Brand New Cadillac, Jimmy Jazz, Hateful, Rudie Can't Fail, Spanish Bombs, The Right Profile, Lost In The Supermarket, Clampdown, The Guns Of Brixton, Wrong 'Em Boyo, Death Or Glory, Koka Kola, The Card Cheat, Lover's Rock, Four Horsemen, I'm Not Down, Revolution Rock, Train In Vain
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|London Calling
|3:17
|A2
|Brand New Cadillac
|2:05
|A3
|Jimmy Jazz
|3:51
|A4
|Hateful
|2:42
|A5
|Rudie Can't Fail
|3:25
|B1
|Spanish Bombs
|3:17
|B2
|The Right Profile
|3:50
|B3
|Lost In The Supermarket
|3:43
|B4
|Clampdown
|3:45
|B5
|The Guns Of Brixton
|3:08
|C1
|Wrong 'Em Boyo
|3:08
|C2
|Death Or Glory
|3:52
|C3
|Koka Kola
|1:44
|C4
|The Card Cheat
|3:44
|D1
|Lover's Rock
|3:59
|D2
|Four Horsemen
|2:55
|D3
|I'm Not Down
|3:03
|D4
|Revolution Rock
|5:29
|D5
|Train In Vain
|3:02
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
The Clash - London Calling (0888751127012) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3620 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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