Candy Dulfer - Right In My Soul (2Lp, 20Th Ann.,Numbered,White Marbled) (8719262028678) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Candy Dulfer
Альбом (сингл)
Right In My Soul
Жанр
Funk, Jazz, Soul
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб.
В наличии
Код товара: 750420
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4 330 руб.
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262032132]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Candy Dulfer
Альбом (сингл)
Right In My Soul
Жанр
Funk, Jazz, Soul
Трек-лист
My Love, Let Me Show You, Right In My Soul, Power To The People, It's My Life, Everyday People, Play A Little Game, Finsbury Park, Caf? 67, Freak Out, December, Valdez In The Country, What?s In Your Head (Single Edit), Let Me Show You (JHQ Drum 'n Bass Mix), Lost And Gone
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Candy Dulfer - Right In My Soul (2Lp, 20Th Ann.,Numbered,White Marbled) (8719262028678) виниловая пластинка
Нидерландская саксофонистка и певица. Стала всемирно известной после композиции «Lily Was Here», написанной в ноябре 1989 года вместе с музыкантом Дэйвом Стюартом.
Tracklist
- My Love
- Let Me Show You
- Right In My Soul
- Power To The People
- It's My Life
- Everyday People
- Play A Little Game
- Finsbury Park
- Caf? 67
- Freak Out
- December
- Valdez In The Country
- What’s In Your Head (Single Edit)
- Let Me Show You (JHQ Drum 'n Bass Mix)
- Lost And Gone
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Music on vinyl
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262032132]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Candy Dulfer
Альбом (сингл)
Right In My Soul
Жанр
Funk, Jazz, Soul
Трек-лист
My Love, Let Me Show You, Right In My Soul, Power To The People, It's My Life, Everyday People, Play A Little Game, Finsbury Park, Caf? 67, Freak Out, December, Valdez In The Country, What?s In Your Head (Single Edit), Let Me Show You (JHQ Drum 'n Bass Mix), Lost And Gone
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Нидерландская саксофонистка и певица. Стала всемирно известной после композиции «Lily Was Here», написанной в ноябре 1989 года вместе с музыкантом Дэйвом Стюартом.
Tracklist
- My Love
- Let Me Show You
- Right In My Soul
- Power To The People
- It's My Life
- Everyday People
- Play A Little Game
- Finsbury Park
- Caf? 67
- Freak Out
- December
- Valdez In The Country
- What’s In Your Head (Single Edit)
- Let Me Show You (JHQ Drum 'n Bass Mix)
- Lost And Gone
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Candy Dulfer - Right In My Soul (2Lp, 20Th Ann.,Numbered,White Marbled) (8719262028678) виниловая пластинка - стоимость товара 4330 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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