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Оберманекен - Астрология (Ober1Lp) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Оберманекен - Астрология (Ober1Lp) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Оберманекен
Альбом (сингл)
Астрология
Жанр
Synth-pop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Оберманекен - Астрология (Ober1Lp) виниловая пластинка - фото 1
  • Оберманекен - Астрология (Ober1Lp) виниловая пластинка - фото 2
  • Оберманекен - Астрология (Ober1Lp) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750398
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Оберманекен - Астрология (Ober1Lp) виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Эхнатон Rex
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Эхнатон Rex
Barcode
[Ober1Lp]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Оберманекен
Альбом (сингл)
Астрология
Жанр
Synth-pop
Трек-лист
Астролог Вертинский, Хуан Миро, Боуи, Элвис, Суперлуние, Ариэль, Джоконда, Алистер Кроули, Пласидо Доминго, Человек?невидимка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Оберманекен - Астрология (Ober1Lp) виниловая пластинка

"Астрология" - студийный альбом российской рок-группы Оберманекен, вышедший в 2025 году. В данном альбоме группа продолжает исследовать глубины психоделической и прогрессивной музыки, погружаясь в пучины насыщенного экспериментального звучания и мистической атмосферы. Оберманекен - российская рок-группа, играющая в стиле нью-вейв. Считается первой группой, внесшей в отечественный рок эстетику неоромантизма и постмодернизма с их богемным эротизмом, утонченным декадансом и причудливыми поэтическими образами.

Треклист

  1. Астролог Вертинский
  2. Хуан Миро
  3. Боуи
  4. Элвис
  5. Суперлуние
  6. Ариэль
  7. Джоконда
  8. Алистер Кроули
  9. Пласидо Доминго
  10. Человек?невидимка

Отзывы о товаре Оберманекен - Астрология (Ober1Lp) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Эхнатон Rex
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Эхнатон Rex
Barcode
[Ober1Lp]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Оберманекен
Альбом (сингл)
Астрология
Жанр
Synth-pop
Трек-лист
Астролог Вертинский, Хуан Миро, Боуи, Элвис, Суперлуние, Ариэль, Джоконда, Алистер Кроули, Пласидо Доминго, Человек?невидимка
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание

"Астрология" - студийный альбом российской рок-группы Оберманекен, вышедший в 2025 году. В данном альбоме группа продолжает исследовать глубины психоделической и прогрессивной музыки, погружаясь в пучины насыщенного экспериментального звучания и мистической атмосферы. Оберманекен - российская рок-группа, играющая в стиле нью-вейв. Считается первой группой, внесшей в отечественный рок эстетику неоромантизма и постмодернизма с их богемным эротизмом, утонченным декадансом и причудливыми поэтическими образами.

Треклист

  1. Астролог Вертинский
  2. Хуан Миро
  3. Боуи
  4. Элвис
  5. Суперлуние
  6. Ариэль
  7. Джоконда
  8. Алистер Кроули
  9. Пласидо Доминго
  10. Человек?невидимка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Оберманекен - Астрология (Ober1Lp) виниловая пластинка - стоимость товара 4330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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