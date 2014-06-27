Syd Barrett - Opel (0825646310777) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.06.2014
Исполнитель
Syd Barrett
Альбом (сингл)
OPEL
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб.
В наличии
Код товара: 98548
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4 330 руб.
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Коллекция BARRETT, SYD
Коллекция BARRETT, SYD
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитSyd Barrett - Barrett (0825646310784) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитSyd Barrett - Opel (0825646310777) виниловая пластинка
Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
8.26E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.06.2014
Исполнитель
Syd Barrett
Альбом (сингл)
OPEL
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Syd Barrett - Opel (0825646310777) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Opel
|A2
|Clown & Jugglers
|A3
|Rats
|A4
|Golden Hair (Remake, Take 6)
|A5
|Dolly Rocker
|A6
|Word Song
|A7
|Wined And Dined
|B1
|Swan Lee (Silas Lang)
|B2
|Birdie Hop
|B3
|Let's Split
|B4
|Lanky (Part One)
|B5
|Wouldn't You Miss Me (Dark Globe)
|B6
|Milky Way
|B7
|Golden Hair (Take I)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
8.26E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.06.2014
Исполнитель
Syd Barrett
Альбом (сингл)
OPEL
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Track List
|A1
|Opel
|A2
|Clown & Jugglers
|A3
|Rats
|A4
|Golden Hair (Remake, Take 6)
|A5
|Dolly Rocker
|A6
|Word Song
|A7
|Wined And Dined
|B1
|Swan Lee (Silas Lang)
|B2
|Birdie Hop
|B3
|Let's Split
|B4
|Lanky (Part One)
|B5
|Wouldn't You Miss Me (Dark Globe)
|B6
|Milky Way
|B7
|Golden Hair (Take I)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Syd Barrett - Opel (0825646310777) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4330 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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