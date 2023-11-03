Air - Talkie Walkie (0724359660011) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.03.2015
Исполнитель
Air
Альбом (сингл)
TALKIE WALKIE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб.
В наличии
Код товара: 98505
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 810 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция AIR
Коллекция AIR
-
В наличииЦена 4 780 руб.1195 руб. в СплитAir, 10,000 Hz Legend (Remastered) (0724381033210) виниловая пла...
-
В наличииЦена 2 690 руб.673 руб. в СплитAir - Moon Safari (0724384497811) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитAir - Talkie Walkie (0724359660011) виниловая пластинка
Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone (Warner Music)
Barcode
[0724359660011]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.03.2015
Исполнитель
Air
Альбом (сингл)
TALKIE WALKIE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Air - Talkie Walkie (0724359660011) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Venus
|A2
|Cherry Blossom Girl
|A3
|Run
|A4
|Universal Traveler
|A5
|Mike Mills
|B1
|Surfing On A Rocket
|B2
|Another Day
|B3
|Alpha Beta Gaga
|B4
|Biological
|B5
|Alone In Kyoto
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 680 руб.670 руб. в СплитFrank Turner - No Man's Land (coloured) (0602577878466) винилова...
-
В наличииЦена 2 680 руб.670 руб. в СплитДмитрий Хворостовский - Я Встретил Вас... - Старинные Русские Ро...
-
В наличииЦена 2 690 руб.673 руб. в СплитAir - Moon Safari (0724384497811) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 690 руб.673 руб. в СплитDeftones - Adrenaline (0093624957812) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 690 руб.673 руб. в СплитSantana - Santana (0888751942813) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 690 руб.673 руб. в СплитAction Bronson - Mr. Wonderful (0075678670633) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 2 690 руб.673 руб. в СплитBoney M. - Kalimba De Luna (0889854092016) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 690 руб.673 руб. в СплитThe Doors - The Soft Parade (Stereo) (0075596067416) виниловая п...
-
В наличииЦена 2 690 руб.673 руб. в СплитAlice Cooper - Greatest Hits (0603497857883) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 690 руб.673 руб. в СплитDavid Bowie - Never Let Me Down (2018 Remastered) (0190295671433...
-
В наличииЦена 2 690 руб.673 руб. в СплитBob Dylan - Down In The Groove (0190758469317) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 2 690 руб.673 руб. в СплитSupermax - World Of Today (0190295487263) виниловая пластинка
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone (Warner Music)
Barcode
[0724359660011]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.03.2015
Исполнитель
Air
Альбом (сингл)
TALKIE WALKIE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Venus
|A2
|Cherry Blossom Girl
|A3
|Run
|A4
|Universal Traveler
|A5
|Mike Mills
|B1
|Surfing On A Rocket
|B2
|Another Day
|B3
|Alpha Beta Gaga
|B4
|Biological
|B5
|Alone In Kyoto
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Конверт с принтом, классическое черное издание. Звук отличный, музыка волшебная (что еще ждать от Air)
Комментарий:
Доставили быстро, брал на распродаже было очень дешево. Нареканий нет
Air - Talkie Walkie (0724359660011) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2810 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Air - Talkie Walkie (0724359660011) виниловая пластинка
Достоинства:
Конверт с принтом, классическое черное издание. Звук отличный, музыка волшебная (что еще ждать от Air)
Комментарий:
Доставили быстро, брал на распродаже было очень дешево. Нареканий нет