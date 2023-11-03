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Air - Talkie Walkie (0724359660011) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Air - Talkie Walkie (0724359660011) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Air - Talkie Walkie (0724359660011) виниловая пластинка - фото 1
Air - Talkie Walkie (0724359660011) виниловая пластинка - фото 2
Air - Talkie Walkie (0724359660011) виниловая пластинка - фото 3
Air - Talkie Walkie (0724359660011) виниловая пластинка - фото 4
Air - Talkie Walkie (0724359660011) виниловая пластинка - фото 5
Air - Talkie Walkie (0724359660011) виниловая пластинка - фото 6
Air - Talkie Walkie (0724359660011) виниловая пластинка - фото 7
Air - Talkie Walkie (0724359660011) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.03.2015
Исполнитель
Air
Альбом (сингл)
TALKIE WALKIE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Air - Talkie Walkie (0724359660011) виниловая пластинка - фото 1
  • Air - Talkie Walkie (0724359660011) виниловая пластинка - фото 2
  • Air - Talkie Walkie (0724359660011) виниловая пластинка - фото 3
  • Air - Talkie Walkie (0724359660011) виниловая пластинка - фото 4
  • Air - Talkie Walkie (0724359660011) виниловая пластинка - фото 5
  • Air - Talkie Walkie (0724359660011) виниловая пластинка - фото 6
  • Air - Talkie Walkie (0724359660011) виниловая пластинка - фото 7
  • Air - Talkie Walkie (0724359660011) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 
Начислим 104 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 98505
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Air - Talkie Walkie (0724359660011) виниловая пластинка
2 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция AIR
filter_none Товар входит в коллекцию AIR

Коллекция AIR


Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone (Warner Music)
Barcode
[0724359660011]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.03.2015
Исполнитель
Air
Альбом (сингл)
TALKIE WALKIE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Air - Talkie Walkie (0724359660011) виниловая пластинка

Track List

A1Venus
A2Cherry Blossom Girl
A3Run
A4Universal Traveler
A5Mike Mills
B1Surfing On A Rocket
B2Another Day
B3Alpha Beta Gaga
B4Biological
B5Alone In Kyoto

Отзывы о товаре Air - Talkie Walkie (0724359660011) виниловая пластинка

03.11.2023
Рустем

Достоинства:
Конверт с принтом, классическое черное издание. Звук отличный, музыка волшебная (что еще ждать от Air)

Комментарий:
Доставили быстро, брал на распродаже было очень дешево. Нареканий нет



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone (Warner Music)
Barcode
[0724359660011]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.03.2015
Исполнитель
Air
Альбом (сингл)
TALKIE WALKIE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Venus
A2Cherry Blossom Girl
A3Run
A4Universal Traveler
A5Mike Mills
B1Surfing On A Rocket
B2Another Day
B3Alpha Beta Gaga
B4Biological
B5Alone In Kyoto
Самовывоз
Доставка
Отзывы
03.11.2023
Рустем

Достоинства:
Конверт с принтом, классическое черное издание. Звук отличный, музыка волшебная (что еще ждать от Air)

Комментарий:
Доставили быстро, брал на распродаже было очень дешево. Нареканий нет


Air - Talkie Walkie (0724359660011) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2810 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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