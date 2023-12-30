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Air - Moon Safari (0724384497811) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Air - Moon Safari (0724384497811) виниловая пластинка

2 Отзывы
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Виниловая Пластинка Air Moon Safari
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 98502
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Air - Moon Safari (0724384497811) виниловая пластинка
2 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция AIR
filter_none Товар входит в коллекцию AIR

Коллекция AIR


Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Air - Moon Safari (0724384497811) виниловая пластинка

Track List

A1La Femme D'Argent7:08
A2Sexy Boy4:57
A3All I Need4:28
A4Kelly Watch The Stars3:44
B1Talisman4:16
B2Remember2:34
B3You Make It Easy4:00
B4Ce Matin La3:38
B5New Star In The Sky5:38
B6Le Voyage De Penelope3:10

Отзывы о товаре Air - Moon Safari (0724384497811) виниловая пластинка

30.12.2023
Михаил

Достоинства:
Отличная цена.
Хороший звук.
Удобная доставка.

Недостатки:
Нет
09.02.2021
Рустам

Достоинства:
Быстрая доставка, новая в упаковке по лучшей цене в сети. Прекрасное качество звука. Виниловый must have!

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Этот альбом уже давно классика французской электроники и в Котофото во время распродаж или акций лучшая цена. Рекомендую!



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1La Femme D'Argent7:08
A2Sexy Boy4:57
A3All I Need4:28
A4Kelly Watch The Stars3:44
B1Talisman4:16
B2Remember2:34
B3You Make It Easy4:00
B4Ce Matin La3:38
B5New Star In The Sky5:38
B6Le Voyage De Penelope3:10
Самовывоз
Доставка
Отзывы
30.12.2023
Михаил

Достоинства:
Отличная цена.
Хороший звук.
Удобная доставка.

Недостатки:
Нет
09.02.2021
Рустам

Достоинства:
Быстрая доставка, новая в упаковке по лучшей цене в сети. Прекрасное качество звука. Виниловый must have!

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Этот альбом уже давно классика французской электроники и в Котофото во время распродаж или акций лучшая цена. Рекомендую!


Air - Moon Safari (0724384497811) виниловая пластинка - стоимость товара 2690 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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