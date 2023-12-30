Air - Moon Safari (0724384497811) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб.
В наличии
Код товара: 98502
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 690 руб.
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Коллекция AIR
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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Air - Moon Safari (0724384497811) виниловая пластинка
Track List
|A1
|La Femme D'Argent
|7:08
|A2
|Sexy Boy
|4:57
|A3
|All I Need
|4:28
|A4
|Kelly Watch The Stars
|3:44
|B1
|Talisman
|4:16
|B2
|Remember
|2:34
|B3
|You Make It Easy
|4:00
|B4
|Ce Matin La
|3:38
|B5
|New Star In The Sky
|5:38
|B6
|Le Voyage De Penelope
|3:10
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|La Femme D'Argent
|7:08
|A2
|Sexy Boy
|4:57
|A3
|All I Need
|4:28
|A4
|Kelly Watch The Stars
|3:44
|B1
|Talisman
|4:16
|B2
|Remember
|2:34
|B3
|You Make It Easy
|4:00
|B4
|Ce Matin La
|3:38
|B5
|New Star In The Sky
|5:38
|B6
|Le Voyage De Penelope
|3:10
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Отличная цена.
Хороший звук.
Удобная доставка.
Недостатки:
Нет
Достоинства:
Быстрая доставка, новая в упаковке по лучшей цене в сети. Прекрасное качество звука. Виниловый must have!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Этот альбом уже давно классика французской электроники и в Котофото во время распродаж или акций лучшая цена. Рекомендую!
Air - Moon Safari (0724384497811) виниловая пластинка - стоимость товара 2690 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Air - Moon Safari (0724384497811) виниловая пластинка
Достоинства:
Отличная цена.
Хороший звук.
Удобная доставка.
Недостатки:
Нет
Достоинства:
Быстрая доставка, новая в упаковке по лучшей цене в сети. Прекрасное качество звука. Виниловый must have!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Этот альбом уже давно классика французской электроники и в Котофото во время распродаж или акций лучшая цена. Рекомендую!