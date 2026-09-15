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Shadows - 40 Golden Classics (5711053020802) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Shadows - 40 Golden Classics (5711053020802) виниловая пластинка

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5711053020802, Виниловая пластинка Shadows, The, 40 Golden Classics - фото 1
5711053020802, Виниловая пластинка Shadows, The, 40 Golden Classics - фото 2
5711053020802, Виниловая пластинка Shadows, The, 40 Golden Classics - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 5711053020802, Виниловая пластинка Shadows, The, 40 Golden Classics - фото 1
  • 5711053020802, Виниловая пластинка Shadows, The, 40 Golden Classics - фото 2
  • 5711053020802, Виниловая пластинка Shadows, The, 40 Golden Classics - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636583
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Shadows - 40 Golden Classics (5711053020802) виниловая пластинка
2 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Shadows - 40 Golden Classics (5711053020802) виниловая пластинка

Коллекция избранных записей группы The Shadows, выпущенная в 2018 году. Издание на двойном 180-граммовом аудиофильском виниле. Британская поп-рок группа The Shadows была основана в 1959 году и, с перерывом, существует до сих пор. The Shadows играли преимущественно инструментальную рок-, поп- и серф-музыку, и оказали большое влияние на развитие британского рока. Состав коллектива постоянно менялся, за исключением двух человек - основателей Хэнка Марвина и Брюса Уэлча. За время своей деятельности группа выпустила огромное количество пластинок (порядка 40 студийных и 13 концертных), три из которых завоевали платиновый статус на родине.

Отзывы о товаре Shadows - 40 Golden Classics (5711053020802) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Коллекция избранных записей группы The Shadows, выпущенная в 2018 году. Издание на двойном 180-граммовом аудиофильском виниле. Британская поп-рок группа The Shadows была основана в 1959 году и, с перерывом, существует до сих пор. The Shadows играли преимущественно инструментальную рок-, поп- и серф-музыку, и оказали большое влияние на развитие британского рока. Состав коллектива постоянно менялся, за исключением двух человек - основателей Хэнка Марвина и Брюса Уэлча. За время своей деятельности группа выпустила огромное количество пластинок (порядка 40 студийных и 13 концертных), три из которых завоевали платиновый статус на родине.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Shadows - 40 Golden Classics (5711053020802) виниловая пластинка - купить по цене 2620 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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