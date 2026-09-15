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8435723700098, Fitzgerald, Ella, Round Midnight - Songs For Lover виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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8435723700098, Fitzgerald, Ella, Round Midnight - Songs For Lover виниловая пластинка

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8435723700098, Виниловая пластинка Fitzgerald, Ella, Round Midnight - Songs For Lover
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627529
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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8435723700098, Fitzgerald, Ella, Round Midnight - Songs For Lover виниловая пластинка
2 620 руб.
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 8435723700098, Fitzgerald, Ella, Round Midnight - Songs For Lover виниловая пластинка

Сборник произведений культовой американской певицы Эллы Фицджеральд. Элла Джейн Фицджеральд (Ella Fitzgerald) (25 апреля 1917 — 15 июня 1996) — великая американская джазовая певица, которую иногда называют «первой леди песни», «королевой джаза» и «леди Эллой». Она была известна своей чистотой тона, безупречной дикцией, фразировкой, ритмом, интонацией и «роговыми» импровизационными способностями, особенно в ее скат-пении.

Отзывы о товаре 8435723700098, Fitzgerald, Ella, Round Midnight - Songs For Lover виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Сборник произведений культовой американской певицы Эллы Фицджеральд. Элла Джейн Фицджеральд (Ella Fitzgerald) (25 апреля 1917 — 15 июня 1996) — великая американская джазовая певица, которую иногда называют «первой леди песни», «королевой джаза» и «леди Эллой». Она была известна своей чистотой тона, безупречной дикцией, фразировкой, ритмом, интонацией и «роговыми» импровизационными способностями, особенно в ее скат-пении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


8435723700098, Fitzgerald, Ella, Round Midnight - Songs For Lover виниловая пластинка - по цене 2620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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