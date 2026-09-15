Cannonball Adderley - At The Lighthouse (8436569191514) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Cannonball Adderley - At The Lighthouse (8436569191514) виниловая пластинка
Джулиан «Пушечное ядро» Аддерли к сентябрю 1960 года уже был весьма успешным джазовым лидером. В прошлом году он был участником блестящего секстета Майлза Дэвиса, в который также входил Джон Колтрейн (с которым Кэннонболл записал в феврале замечательный квинтетный альбом Bin Chicago). того же года). Вместе с Майлзом два саксофониста записали шедевр Bincomparable Kind of Blue Bon 2 марта и 22 апреля 1959 года. Квинтет Cannonball Adderley B в Маяке не имеет никакого отношения ни к Майлзу, ни к Колтрейну, поскольку он был записан собственной рабочей группой Кэннонболла того периода. В состав квинтета входили брат Кэннонболла Нат Эддерли на корнете и пианист оркестра Виктор Фельдман. At the Lighthouse был вторым «живым» альбомом Cannonball, записанным в клубе перед публикой, но с использованием профессионального оборудования с намерением создать альбом, а не для частных записей или живых записей по радио. Первым очень успешным концертным альбомом Cannonball стал The Cannonball Adderley Quintet в Сан-Франциско, который ознаменовал первую совместную запись Эддерли и Бобби Тиммонса. Несмотря на название, совместная работа Cannonball и Колтрейна The Cannonball Adderley Quintet 1959 года в Чикаго была студийным альбомом.
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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