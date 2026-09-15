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Cannonball Adderley - At The Lighthouse (8436569191514) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Cannonball Adderley - At The Lighthouse (8436569191514) виниловая пластинка

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Cannonball Adderley - At The Lighthouse (8436569191514) виниловая пластинка - фото 1
Cannonball Adderley - At The Lighthouse (8436569191514) виниловая пластинка - фото 2
Cannonball Adderley - At The Lighthouse (8436569191514) виниловая пластинка - фото 3
Cannonball Adderley - At The Lighthouse (8436569191514) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Cannonball Adderley
Альбом (сингл)
At The Lighthouse
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cannonball Adderley - At The Lighthouse (8436569191514) виниловая пластинка - фото 1
  • Cannonball Adderley - At The Lighthouse (8436569191514) виниловая пластинка - фото 2
  • Cannonball Adderley - At The Lighthouse (8436569191514) виниловая пластинка - фото 3
  • Cannonball Adderley - At The Lighthouse (8436569191514) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642141
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Cannonball Adderley - At The Lighthouse (8436569191514) виниловая пластинка
2 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8436569191514]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Cannonball Adderley
Альбом (сингл)
At The Lighthouse
Жанр
Jazz
Трек-лист
Sack O?Woe Big "P", Blue Daniel, Azule Serape, Exodus, What Is This Thing Called Love?
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
William Claxton Collection
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cannonball Adderley - At The Lighthouse (8436569191514) виниловая пластинка

Джулиан «Пушечное ядро» Аддерли к сентябрю 1960 года уже был весьма успешным джазовым лидером. В прошлом году он был участником блестящего секстета Майлза Дэвиса, в который также входил Джон Колтрейн (с которым Кэннонболл записал в феврале замечательный квинтетный альбом Bin Chicago). того же года). Вместе с Майлзом два саксофониста записали шедевр Bincomparable Kind of Blue Bon 2 марта и 22 апреля 1959 года. Квинтет Cannonball Adderley B в Маяке не имеет никакого отношения ни к Майлзу, ни к Колтрейну, поскольку он был записан собственной рабочей группой Кэннонболла того периода. В состав квинтета входили брат Кэннонболла Нат Эддерли на корнете и пианист оркестра Виктор Фельдман. At the Lighthouse был вторым «живым» альбомом Cannonball, записанным в клубе перед публикой, но с использованием профессионального оборудования с намерением создать альбом, а не для частных записей или живых записей по радио. Первым очень успешным концертным альбомом Cannonball стал The Cannonball Adderley Quintet в Сан-Франциско, который ознаменовал первую совместную запись Эддерли и Бобби Тиммонса. Несмотря на название, совместная работа Cannonball и Колтрейна The Cannonball Adderley Quintet 1959 года в Чикаго была студийным альбомом.



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8436569191514]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Cannonball Adderley
Альбом (сингл)
At The Lighthouse
Жанр
Jazz
Трек-лист
Sack O?Woe Big "P", Blue Daniel, Azule Serape, Exodus, What Is This Thing Called Love?
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
William Claxton Collection
Страна производитель
США
Описание
Джулиан «Пушечное ядро» Аддерли к сентябрю 1960 года уже был весьма успешным джазовым лидером. В прошлом году он был участником блестящего секстета Майлза Дэвиса, в который также входил Джон Колтрейн (с которым Кэннонболл записал в феврале замечательный квинтетный альбом Bin Chicago). того же года). Вместе с Майлзом два саксофониста записали шедевр Bincomparable Kind of Blue Bon 2 марта и 22 апреля 1959 года. Квинтет Cannonball Adderley B в Маяке не имеет никакого отношения ни к Майлзу, ни к Колтрейну, поскольку он был записан собственной рабочей группой Кэннонболла того периода. В состав квинтета входили брат Кэннонболла Нат Эддерли на корнете и пианист оркестра Виктор Фельдман. At the Lighthouse был вторым «живым» альбомом Cannonball, записанным в клубе перед публикой, но с использованием профессионального оборудования с намерением создать альбом, а не для частных записей или живых записей по радио. Первым очень успешным концертным альбомом Cannonball стал The Cannonball Adderley Quintet в Сан-Франциско, который ознаменовал первую совместную запись Эддерли и Бобби Тиммонса. Несмотря на название, совместная работа Cannonball и Колтрейна The Cannonball Adderley Quintet 1959 года в Чикаго была студийным альбомом.


Теги товара: Limited Edition
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Cannonball Adderley - At The Lighthouse (8436569191514) виниловая пластинка - стоимость товара 2620 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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