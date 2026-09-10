OST - Mercy (Johann Johannsson) (0028947983040) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Mercy
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб.
В наличии
Код товара: 402765
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2 500 руб.
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Характеристики
Бренд
Deutsche Grammophon Intl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon Intl
Barcode
[0028947983040]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Mercy
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Flares, Boating For Beginners, The Good Ship Teignmouth Electron, A Sparrow Alighted Upon Our Shoulder, Terra Firma, Into The Wide And Deep Unknown, Good Morning, Midnight, A Sea Without Shores, Karen Byr Til Engil, Innocence, The Doldrums, Meditation, The Horse Latitudes, Radio, The Furious Sea Of Fogs And Squalls, Three Thousand Five Hundred And Ninety One Benches, The Captains Log, The Mercy, She Loves To Ride The Port Ferry When It Rains, The Radiant City, A Pile Of Dust, At 19?41?10.40 Nort
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Mercy (Johann Johannsson) (0028947983040) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Flares
|1:11
|A2
|Boating For Beginners
|1:35
|A3
|The Good Ship Teignmouth Electron
|2:56
|A4
|A Sparrow Alighted Upon Our Shoulder
|2:26
|A5
|Terra Firma
|2:38
|A6
|Into The Wide And Deep Unknown
|2:17
|B7
|Good Morning, Midnight
|3:17
|B8
|A Sea Without Shores
|1:31
|B9
|Karen Byr Til Engil
|3:44
|B10
|Innocence
|1:10
|B11
|The Doldrums
|2:12
|B12
|Meditation
|1:29
|C13
|The Horse Latitudes
|3:15
|C14
|Radio
|3:49
|C15
|The Furious Sea Of Fogs And Squalls
|1:14
|C16
|Three Thousand Five Hundred And Ninety One Benches
|1:49
|C17
|The Captain's Log
|1:50
|D18
|The Mercy
|6:03
|D19
|She Loves To Ride The Port Ferry When It Rains
|3:04
|D20
|The Radiant City
|3:30
|D21
|A Pile Of Dust
|4:50
|D22
|At 19?41?10.40 North 79?52?37.83 West, Lies The Shadow
|0:56
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Теги товара: Кинематограф
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Бренд
Deutsche Grammophon Intl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon Intl
Barcode
[0028947983040]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Mercy
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Flares, Boating For Beginners, The Good Ship Teignmouth Electron, A Sparrow Alighted Upon Our Shoulder, Terra Firma, Into The Wide And Deep Unknown, Good Morning, Midnight, A Sea Without Shores, Karen Byr Til Engil, Innocence, The Doldrums, Meditation, The Horse Latitudes, Radio, The Furious Sea Of Fogs And Squalls, Three Thousand Five Hundred And Ninety One Benches, The Captains Log, The Mercy, She Loves To Ride The Port Ferry When It Rains, The Radiant City, A Pile Of Dust, At 19?41?10.40 Nort
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Track List
|A1
|Flares
|1:11
|A2
|Boating For Beginners
|1:35
|A3
|The Good Ship Teignmouth Electron
|2:56
|A4
|A Sparrow Alighted Upon Our Shoulder
|2:26
|A5
|Terra Firma
|2:38
|A6
|Into The Wide And Deep Unknown
|2:17
|B7
|Good Morning, Midnight
|3:17
|B8
|A Sea Without Shores
|1:31
|B9
|Karen Byr Til Engil
|3:44
|B10
|Innocence
|1:10
|B11
|The Doldrums
|2:12
|B12
|Meditation
|1:29
|C13
|The Horse Latitudes
|3:15
|C14
|Radio
|3:49
|C15
|The Furious Sea Of Fogs And Squalls
|1:14
|C16
|Three Thousand Five Hundred And Ninety One Benches
|1:49
|C17
|The Captain's Log
|1:50
|D18
|The Mercy
|6:03
|D19
|She Loves To Ride The Port Ferry When It Rains
|3:04
|D20
|The Radiant City
|3:30
|D21
|A Pile Of Dust
|4:50
|D22
|At 19?41?10.40 North 79?52?37.83 West, Lies The Shadow
|0:56
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Теги товара: Кинематограф
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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