Top.Mail.Ru
OST - Mercy (Johann Johannsson) (0028947983040) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

OST - Mercy (Johann Johannsson) (0028947983040) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
OST - Mercy (Johann Johannsson) (0028947983040) виниловая пластинка - фото 1
OST - Mercy (Johann Johannsson) (0028947983040) виниловая пластинка - фото 2
OST - Mercy (Johann Johannsson) (0028947983040) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Mercy
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Mercy (Johann Johannsson) (0028947983040) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Mercy (Johann Johannsson) (0028947983040) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Mercy (Johann Johannsson) (0028947983040) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402765
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
OST - Mercy (Johann Johannsson) (0028947983040) виниловая пластинка
2 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция OST
filter_none Товар входит в коллекцию OST

Коллекция OST


Характеристики

Бренд
Deutsche Grammophon Intl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon Intl
Barcode
[0028947983040]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Mercy
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Flares, Boating For Beginners, The Good Ship Teignmouth Electron, A Sparrow Alighted Upon Our Shoulder, Terra Firma, Into The Wide And Deep Unknown, Good Morning, Midnight, A Sea Without Shores, Karen Byr Til Engil, Innocence, The Doldrums, Meditation, The Horse Latitudes, Radio, The Furious Sea Of Fogs And Squalls, Three Thousand Five Hundred And Ninety One Benches, The Captains Log, The Mercy, She Loves To Ride The Port Ferry When It Rains, The Radiant City, A Pile Of Dust, At 19?41?10.40 Nort
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Mercy (Johann Johannsson) (0028947983040) виниловая пластинка

Track List

A1Flares1:11
A2Boating For Beginners1:35
A3The Good Ship Teignmouth Electron2:56
A4A Sparrow Alighted Upon Our Shoulder2:26
A5Terra Firma2:38
A6Into The Wide And Deep Unknown2:17
B7Good Morning, Midnight3:17
B8A Sea Without Shores1:31
B9Karen Byr Til Engil3:44
B10Innocence1:10
B11The Doldrums2:12
B12Meditation1:29
C13The Horse Latitudes3:15
C14Radio3:49
C15The Furious Sea Of Fogs And Squalls1:14
C16Three Thousand Five Hundred And Ninety One Benches1:49
C17The Captain's Log1:50
D18The Mercy6:03
D19She Loves To Ride The Port Ferry When It Rains3:04
D20The Radiant City3:30
D21A Pile Of Dust4:50
D22At 19?41?10.40 North 79?52?37.83 West, Lies The Shadow0:56



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Mercy (Johann Johannsson) (0028947983040) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Deutsche Grammophon Intl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon Intl
Barcode
[0028947983040]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Mercy
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Flares, Boating For Beginners, The Good Ship Teignmouth Electron, A Sparrow Alighted Upon Our Shoulder, Terra Firma, Into The Wide And Deep Unknown, Good Morning, Midnight, A Sea Without Shores, Karen Byr Til Engil, Innocence, The Doldrums, Meditation, The Horse Latitudes, Radio, The Furious Sea Of Fogs And Squalls, Three Thousand Five Hundred And Ninety One Benches, The Captains Log, The Mercy, She Loves To Ride The Port Ferry When It Rains, The Radiant City, A Pile Of Dust, At 19?41?10.40 Nort
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

Track List

A1Flares1:11
A2Boating For Beginners1:35
A3The Good Ship Teignmouth Electron2:56
A4A Sparrow Alighted Upon Our Shoulder2:26
A5Terra Firma2:38
A6Into The Wide And Deep Unknown2:17
B7Good Morning, Midnight3:17
B8A Sea Without Shores1:31
B9Karen Byr Til Engil3:44
B10Innocence1:10
B11The Doldrums2:12
B12Meditation1:29
C13The Horse Latitudes3:15
C14Radio3:49
C15The Furious Sea Of Fogs And Squalls1:14
C16Three Thousand Five Hundred And Ninety One Benches1:49
C17The Captain's Log1:50
D18The Mercy6:03
D19She Loves To Ride The Port Ferry When It Rains3:04
D20The Radiant City3:30
D21A Pile Of Dust4:50
D22At 19?41?10.40 North 79?52?37.83 West, Lies The Shadow0:56


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Mercy (Johann Johannsson) (0028947983040) виниловая пластинка - купить по цене 2500 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...