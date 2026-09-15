Top.Mail.Ru
Dave Van Ronk - Folksinger (8436563184512) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Dave Van Ronk - Folksinger (8436563184512) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Dave Van Ronk - Folksinger (8436563184512) виниловая пластинка - фото 1
Dave Van Ronk - Folksinger (8436563184512) виниловая пластинка - фото 2
Dave Van Ronk - Folksinger (8436563184512) виниловая пластинка - фото 3
Dave Van Ronk - Folksinger (8436563184512) виниловая пластинка - фото 4
Dave Van Ronk - Folksinger (8436563184512) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1962
Исполнитель
Dave Van Ronk
Альбом (сингл)
Folksinger
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dave Van Ronk - Folksinger (8436563184512) виниловая пластинка - фото 1
  • Dave Van Ronk - Folksinger (8436563184512) виниловая пластинка - фото 2
  • Dave Van Ronk - Folksinger (8436563184512) виниловая пластинка - фото 3
  • Dave Van Ronk - Folksinger (8436563184512) виниловая пластинка - фото 4
  • Dave Van Ronk - Folksinger (8436563184512) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629920
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Dave Van Ronk - Folksinger (8436563184512) виниловая пластинка
2 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SoundsGood Original Recordings
Barcode
[8436563184512]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1962
Исполнитель
Dave Van Ronk
Альбом (сингл)
Folksinger
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dave Van Ronk - Folksinger (8436563184512) виниловая пластинка

Folksinger - переиздание третьего студийного альбома американского фолк-певца Дэйва Ван Ронка, выпущенного в 1962 году. Он содержит такие хиты, как He Was a Friend of Mine и Hang Me, Oh Hang Me. Релиз был записан известным звукоинженером джазовой музыки - Руди Ван Гелдером, который работал с такими музыкантами, как Букер Эрвин, Джон Колтрейн, Майлз Дэвис, Джо Хендерсон, Фредди Хаббард и многими другими. Лимитированное издание представлено на черном 180-ти граммовом виниле содержит два бонусных трека. Дэвид Кеннет Ритц Ван Ронк - американский фолк-певец. Важная фигура в возрождении американской народной музыки и сцене Гринвич-Виллидж в Нью-Йорке в 1960-х годах, он получил прозвище мэр Макдугал-стрит. Дэйв Ван Ронк начал свою карьеру в 1959 году с альбома Van Ronk Sings Ballads, Blues, and a Spiritual на лейбле Folkways. Хотя он имел короткоживущую фолк-рок группу под названием Hudson Dusters в середине 1960-х годов, большая часть его записей была сольными акустическими работами. А также Дэвид был наставником для многих начинающих певцов, таких как Боб Дилан, Том Пакстон, Фил Окс и другие. В декабре 1997 года Ван Ронк получил награду за жизненные достижения от Американского общества композиторов, авторов и издателей (ASCAP). А в 2004 посмертно награжден премией За жизненные достижения Всемирной ассоциацией народной музыки.

Отзывы о товаре Dave Van Ronk - Folksinger (8436563184512) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SoundsGood Original Recordings
Barcode
[8436563184512]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1962
Исполнитель
Dave Van Ronk
Альбом (сингл)
Folksinger
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Folksinger - переиздание третьего студийного альбома американского фолк-певца Дэйва Ван Ронка, выпущенного в 1962 году. Он содержит такие хиты, как He Was a Friend of Mine и Hang Me, Oh Hang Me. Релиз был записан известным звукоинженером джазовой музыки - Руди Ван Гелдером, который работал с такими музыкантами, как Букер Эрвин, Джон Колтрейн, Майлз Дэвис, Джо Хендерсон, Фредди Хаббард и многими другими. Лимитированное издание представлено на черном 180-ти граммовом виниле содержит два бонусных трека. Дэвид Кеннет Ритц Ван Ронк - американский фолк-певец. Важная фигура в возрождении американской народной музыки и сцене Гринвич-Виллидж в Нью-Йорке в 1960-х годах, он получил прозвище мэр Макдугал-стрит. Дэйв Ван Ронк начал свою карьеру в 1959 году с альбома Van Ronk Sings Ballads, Blues, and a Spiritual на лейбле Folkways. Хотя он имел короткоживущую фолк-рок группу под названием Hudson Dusters в середине 1960-х годов, большая часть его записей была сольными акустическими работами. А также Дэвид был наставником для многих начинающих певцов, таких как Боб Дилан, Том Пакстон, Фил Окс и другие. В декабре 1997 года Ван Ронк получил награду за жизненные достижения от Американского общества композиторов, авторов и издателей (ASCAP). А в 2004 посмертно награжден премией За жизненные достижения Всемирной ассоциацией народной музыки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dave Van Ronk - Folksinger (8436563184512) виниловая пластинка - стоимость товара 2500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...