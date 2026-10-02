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OST - Yesterday (The Beatles) (0602577850196) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Yesterday (The Beatles) (0602577850196) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка OST, Yesterday (Himesh Patel) (0602577850196) - фото 1
Виниловая пластинка OST, Yesterday (Himesh Patel) (0602577850196) - фото 2
Виниловая пластинка OST, Yesterday (Himesh Patel) (0602577850196) - фото 3
Виниловая пластинка OST, Yesterday (Himesh Patel) (0602577850196) - фото 4
Виниловая пластинка OST, Yesterday (Himesh Patel) (0602577850196) - фото 5
Виниловая пластинка OST, Yesterday (Himesh Patel) (0602577850196) - фото 6
Виниловая пластинка OST, Yesterday (Himesh Patel) (0602577850196) - фото 7
Виниловая пластинка OST, Yesterday (Himesh Patel) (0602577850196) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка OST, Yesterday (Himesh Patel) (0602577850196) - фото 1
  • Виниловая пластинка OST, Yesterday (Himesh Patel) (0602577850196) - фото 2
  • Виниловая пластинка OST, Yesterday (Himesh Patel) (0602577850196) - фото 3
  • Виниловая пластинка OST, Yesterday (Himesh Patel) (0602577850196) - фото 4
  • Виниловая пластинка OST, Yesterday (Himesh Patel) (0602577850196) - фото 5
  • Виниловая пластинка OST, Yesterday (Himesh Patel) (0602577850196) - фото 6
  • Виниловая пластинка OST, Yesterday (Himesh Patel) (0602577850196) - фото 7
  • Виниловая пластинка OST, Yesterday (Himesh Patel) (0602577850196) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402796
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
OST - Yesterday (The Beatles) (0602577850196) виниловая пластинка
2 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция OST
filter_none Товар входит в коллекцию OST

Коллекция OST


Характеристики

Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Yesterday (The Beatles) (0602577850196) виниловая пластинка

Track List

A1Himesh Patel – Yesterday ( From The Film " Yesterday")1:32
A2Daniel Pemberton – The World Is Universal0:23
A3Himesh Patel – Summer Song1:49
A4Daniel Pemberton – Interlude I: A Day In The Life0:52
A5Himesh Patel – I Saw Her Standing There1:45
A6Himesh Patel – Something ( From The Album " One Man Only")2:49
A7Himesh Patel – Let It Be3:59
A8Daniel Pemberton – Interlude II: Strawberries0:42
A9Himesh Patel – Carry That Weight1:48
B1Himesh Patel – Here Comes The Sun2:49
B2Himesh Patel – The Long & Winding Road (Recorded Backstage)1:39
B3Daniel Pemberton – Interlude III: Gorleston Beach0:35
B4Himesh Patel – Help2:38
B5Himesh Patel – Yesterday2:12
B6Himesh Patel – She Loves You1:38
B7Himesh Patel – A Hard Day's Night2:44
C1Himesh Patel – Something (From The Film "Yesterday")1:03
C2Himesh Patel – In My Life2:49
C3Daniel Pemberton – Interlude IV: Train Tracks0:14
C4Lily James – I Want To Hold Your Hand1:54
C5Himesh Patel – Back In The USSR2:40
C6Himesh Patel – All You Need Is Love3:10
C7Daniel Pemberton – Interlude V: Yesterday's Rain1:03
D1Himesh Patel – The Long And Winding Road (From The Album "One Man Only")3:37
D2Himesh Patel – Hey Jude6:09
D3Himesh Patel – Ob-La-Di, Ob-La-Da3:24
D4Daniel Pemberton – Interlude VI: Life Goes On0:40

Отзывы о товаре OST - Yesterday (The Beatles) (0602577850196) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Himesh Patel – Yesterday ( From The Film " Yesterday")1:32
A2Daniel Pemberton – The World Is Universal0:23
A3Himesh Patel – Summer Song1:49
A4Daniel Pemberton – Interlude I: A Day In The Life0:52
A5Himesh Patel – I Saw Her Standing There1:45
A6Himesh Patel – Something ( From The Album " One Man Only")2:49
A7Himesh Patel – Let It Be3:59
A8Daniel Pemberton – Interlude II: Strawberries0:42
A9Himesh Patel – Carry That Weight1:48
B1Himesh Patel – Here Comes The Sun2:49
B2Himesh Patel – The Long & Winding Road (Recorded Backstage)1:39
B3Daniel Pemberton – Interlude III: Gorleston Beach0:35
B4Himesh Patel – Help2:38
B5Himesh Patel – Yesterday2:12
B6Himesh Patel – She Loves You1:38
B7Himesh Patel – A Hard Day's Night2:44
C1Himesh Patel – Something (From The Film "Yesterday")1:03
C2Himesh Patel – In My Life2:49
C3Daniel Pemberton – Interlude IV: Train Tracks0:14
C4Lily James – I Want To Hold Your Hand1:54
C5Himesh Patel – Back In The USSR2:40
C6Himesh Patel – All You Need Is Love3:10
C7Daniel Pemberton – Interlude V: Yesterday's Rain1:03
D1Himesh Patel – The Long And Winding Road (From The Album "One Man Only")3:37
D2Himesh Patel – Hey Jude6:09
D3Himesh Patel – Ob-La-Di, Ob-La-Da3:24
D4Daniel Pemberton – Interlude VI: Life Goes On0:40
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Yesterday (The Beatles) (0602577850196) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 2460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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