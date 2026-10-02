OST - Yesterday (The Beatles) (0602577850196) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб.
В наличии
Код товара: 402796
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Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 460 руб.
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Характеристики
Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Yesterday (The Beatles) (0602577850196) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Himesh Patel – Yesterday ( From The Film " Yesterday")
|1:32
|A2
|Daniel Pemberton – The World Is Universal
|0:23
|A3
|Himesh Patel – Summer Song
|1:49
|A4
|Daniel Pemberton – Interlude I: A Day In The Life
|0:52
|A5
|Himesh Patel – I Saw Her Standing There
|1:45
|A6
|Himesh Patel – Something ( From The Album " One Man Only")
|2:49
|A7
|Himesh Patel – Let It Be
|3:59
|A8
|Daniel Pemberton – Interlude II: Strawberries
|0:42
|A9
|Himesh Patel – Carry That Weight
|1:48
|B1
|Himesh Patel – Here Comes The Sun
|2:49
|B2
|Himesh Patel – The Long & Winding Road (Recorded Backstage)
|1:39
|B3
|Daniel Pemberton – Interlude III: Gorleston Beach
|0:35
|B4
|Himesh Patel – Help
|2:38
|B5
|Himesh Patel – Yesterday
|2:12
|B6
|Himesh Patel – She Loves You
|1:38
|B7
|Himesh Patel – A Hard Day's Night
|2:44
|C1
|Himesh Patel – Something (From The Film "Yesterday")
|1:03
|C2
|Himesh Patel – In My Life
|2:49
|C3
|Daniel Pemberton – Interlude IV: Train Tracks
|0:14
|C4
|Lily James – I Want To Hold Your Hand
|1:54
|C5
|Himesh Patel – Back In The USSR
|2:40
|C6
|Himesh Patel – All You Need Is Love
|3:10
|C7
|Daniel Pemberton – Interlude V: Yesterday's Rain
|1:03
|D1
|Himesh Patel – The Long And Winding Road (From The Album "One Man Only")
|3:37
|D2
|Himesh Patel – Hey Jude
|6:09
|D3
|Himesh Patel – Ob-La-Di, Ob-La-Da
|3:24
|D4
|Daniel Pemberton – Interlude VI: Life Goes On
|0:40
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Himesh Patel – Yesterday ( From The Film " Yesterday")
|1:32
|A2
|Daniel Pemberton – The World Is Universal
|0:23
|A3
|Himesh Patel – Summer Song
|1:49
|A4
|Daniel Pemberton – Interlude I: A Day In The Life
|0:52
|A5
|Himesh Patel – I Saw Her Standing There
|1:45
|A6
|Himesh Patel – Something ( From The Album " One Man Only")
|2:49
|A7
|Himesh Patel – Let It Be
|3:59
|A8
|Daniel Pemberton – Interlude II: Strawberries
|0:42
|A9
|Himesh Patel – Carry That Weight
|1:48
|B1
|Himesh Patel – Here Comes The Sun
|2:49
|B2
|Himesh Patel – The Long & Winding Road (Recorded Backstage)
|1:39
|B3
|Daniel Pemberton – Interlude III: Gorleston Beach
|0:35
|B4
|Himesh Patel – Help
|2:38
|B5
|Himesh Patel – Yesterday
|2:12
|B6
|Himesh Patel – She Loves You
|1:38
|B7
|Himesh Patel – A Hard Day's Night
|2:44
|C1
|Himesh Patel – Something (From The Film "Yesterday")
|1:03
|C2
|Himesh Patel – In My Life
|2:49
|C3
|Daniel Pemberton – Interlude IV: Train Tracks
|0:14
|C4
|Lily James – I Want To Hold Your Hand
|1:54
|C5
|Himesh Patel – Back In The USSR
|2:40
|C6
|Himesh Patel – All You Need Is Love
|3:10
|C7
|Daniel Pemberton – Interlude V: Yesterday's Rain
|1:03
|D1
|Himesh Patel – The Long And Winding Road (From The Album "One Man Only")
|3:37
|D2
|Himesh Patel – Hey Jude
|6:09
|D3
|Himesh Patel – Ob-La-Di, Ob-La-Da
|3:24
|D4
|Daniel Pemberton – Interlude VI: Life Goes On
|0:40
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OST - Yesterday (The Beatles) (0602577850196) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 2460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре OST - Yesterday (The Beatles) (0602577850196) виниловая пластинка