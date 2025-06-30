Greta Van Fleet - From The Fires (0602577470844) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Greta Van Fleet
Альбом (сингл)
From The Fires
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 402147
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602577470844]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Greta Van Fleet
Альбом (сингл)
From The Fires
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Safari Song, Edge Of Darkness, Flower Power, A Change Is Gonna Come, Highway Tune, Meet On The Ledge, Talk On The Street, Black Smoke Rising
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Greta Van Fleet - From The Fires (0602577470844) виниловая пластинка
Второй миниальбом 2017 года американской рок-группы Greta Van Fleet. Издание включает четыре трека из их дебютного EP "Black Smoke Rising" и четыре новых трека. Впервые на виниле! Лимитированное издание, эксклюзивно для RSD 2019. Greta Van Fleet - американская рок-группа из Франкенмута, штат Мичиган, сформированная в 2012 году. В ее состав входят вокалист Джош Киска, гитарист Джейк Киска, басист Сэм Киска и барабанщик Дэнни Вагнер. Их дебютный сингл "Highway Tune" возглавилял чарты Billboard US, Mainstream Rock и Active Rock в сентябре 2017 года четыре недели подряд.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602577470844]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Greta Van Fleet
Альбом (сингл)
From The Fires
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Safari Song, Edge Of Darkness, Flower Power, A Change Is Gonna Come, Highway Tune, Meet On The Ledge, Talk On The Street, Black Smoke Rising
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Второй миниальбом 2017 года американской рок-группы Greta Van Fleet. Издание включает четыре трека из их дебютного EP "Black Smoke Rising" и четыре новых трека. Впервые на виниле! Лимитированное издание, эксклюзивно для RSD 2019. Greta Van Fleet - американская рок-группа из Франкенмута, штат Мичиган, сформированная в 2012 году. В ее состав входят вокалист Джош Киска, гитарист Джейк Киска, басист Сэм Киска и барабанщик Дэнни Вагнер. Их дебютный сингл "Highway Tune" возглавилял чарты Billboard US, Mainstream Rock и Active Rock в сентябре 2017 года четыре недели подряд.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Комментарий:
товар отличный по качеству,не понравился исполнитель,был не знаком с этой группой
Greta Van Fleet - From The Fires (0602577470844) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Greta Van Fleet - From The Fires (0602577470844) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
товар отличный по качеству,не понравился исполнитель,был не знаком с этой группой