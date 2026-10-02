Top.Mail.Ru
Elvis Costello - Almost Blue (0602547331076) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Elvis Costello - Almost Blue (0602547331076) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Elvis Costello - Almost Blue (0602547331076) виниловая пластинка - фото 1
Elvis Costello - Almost Blue (0602547331076) виниловая пластинка - фото 2
Elvis Costello - Almost Blue (0602547331076) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Almost Blue
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Elvis Costello - Almost Blue (0602547331076) виниловая пластинка - фото 1
  • Elvis Costello - Almost Blue (0602547331076) виниловая пластинка - фото 2
  • Elvis Costello - Almost Blue (0602547331076) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 401852
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Elvis Costello - Almost Blue (0602547331076) виниловая пластинка
2 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Costello, Elvis
filter_none Товар входит в коллекцию Costello, Elvis

Коллекция Costello, Elvis


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602547331076]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Almost Blue
Жанр
Кантри
Трек-лист
Why Don't You Love Me (Like You Used To Do)?, Sweet Dreams, Success, I'm Your Toy, Tonight The Bottle Let Me Down, Brown To Blue, Good Year For The Roses, Sittin' And Thinkin', Colour Of The Blues, Too Far Gone, Honey Hush, How Much I Lied
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Elvis Costello - Almost Blue (0602547331076) виниловая пластинка

Переиздание альбома 1981 года. Elvis Costello родился в Лондоне в 1954 году. Начинал как паб-рок исполнитель, но к концу 70-х годов стал одной из наиболее значимых фигур «новой волны». Наряду с Бобом Диланом считается одним из самых авторитетных исполнителей. Наиболее успешными синглами стали «I Can’t Stand Up For Falling Down» и «A Good Year for the Roses» (4 и 6 позиция в чартах соответственно). Семь пластинок певца отмечались в UK Top 20, самым успешным стал альбом «Brutal Youth» (вторая позиция в чарте).

Отзывы о товаре Elvis Costello - Almost Blue (0602547331076) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602547331076]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Almost Blue
Жанр
Кантри
Трек-лист
Why Don't You Love Me (Like You Used To Do)?, Sweet Dreams, Success, I'm Your Toy, Tonight The Bottle Let Me Down, Brown To Blue, Good Year For The Roses, Sittin' And Thinkin', Colour Of The Blues, Too Far Gone, Honey Hush, How Much I Lied
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Описание
Переиздание альбома 1981 года. Elvis Costello родился в Лондоне в 1954 году. Начинал как паб-рок исполнитель, но к концу 70-х годов стал одной из наиболее значимых фигур «новой волны». Наряду с Бобом Диланом считается одним из самых авторитетных исполнителей. Наиболее успешными синглами стали «I Can’t Stand Up For Falling Down» и «A Good Year for the Roses» (4 и 6 позиция в чартах соответственно). Семь пластинок певца отмечались в UK Top 20, самым успешным стал альбом «Brutal Youth» (вторая позиция в чарте).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Elvis Costello - Almost Blue (0602547331076) виниловая пластинка - купить по цене 2460 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...