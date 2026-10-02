Elvis Costello - Goodbye Cruel World (0602547331113) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Elvis Costello, Goodbye Cruel World (0602547331113) виниловая пластинка
Альбом (сингл)
Elvis Costello, Goodbye Cruel World
Жанр
Alternative Rock
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб.
В наличии
Код товара: 401853
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2 460 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602547331113]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Elvis Costello, Goodbye Cruel World (0602547331113) виниловая пластинка
Альбом (сингл)
Elvis Costello, Goodbye Cruel World
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Only Flame In Town, Home Truth, Room With No Number, Inch By Inch, Worthless Thing, Love Field, I Wanna Be Loved, The Comedians, Joe Porterhouse, Sour Milk-Cow Blues, The Great Unknown, The Deportees Club, Peace In Our Time
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Elvis Costello - Goodbye Cruel World (0602547331113) виниловая пластинка
Goodbye Cruel World - девятый альбом Элвис Костелло и восьмой совместный альбом с группой The Attractions.
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602547331113]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Elvis Costello, Goodbye Cruel World (0602547331113) виниловая пластинка
Альбом (сингл)
Elvis Costello, Goodbye Cruel World
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Only Flame In Town, Home Truth, Room With No Number, Inch By Inch, Worthless Thing, Love Field, I Wanna Be Loved, The Comedians, Joe Porterhouse, Sour Milk-Cow Blues, The Great Unknown, The Deportees Club, Peace In Our Time
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Goodbye Cruel World - девятый альбом Элвис Костелло и восьмой совместный альбом с группой The Attractions.
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Elvis Costello - Goodbye Cruel World (0602547331113) виниловая пластинка - стоимость товара 2460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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